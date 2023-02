Giá Bitcoin hôm nay 27/2: Tiếp đà suy giảm

Trên trang CoinMarketCap.vn, mức giá đồng Bitcoin giảm 0,37% so với 24 giờ qua, giao dịch tại thời điểm cao nhất là 23.242 và thấp nhất là 22.878 USD. Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 15,7 tỷ USD. Vốn hóa thị trường đạt 445 tỷ USD.

Tại Việt Nam, giá Bitcoin hôm nay giao dịch ở mức hơn 533 triệu đồng, giảm 0,03% so với 24 giờ qua.

Cập nhật diễn biến giá Bitcoin

Trong khi đồng Bitcoin giảm 0,37% thì trên thị trường tiền ảo khác như: đồng Ethereum giảm 0,43% ở mức giá 1.592 USD; XRP tăng 0,37%, có giá 0,37 USD; Dogecoin giảm 0,53%, ở mức 0,08 USD, Solana giảm 2,85%, có giá 22,46 USD…



Dự đoán giá Bitcoin

Đà giảm của thị trường tiền ảo diễn ra cùng nhịp với chứng khoán Mỹ, trong bối cảnh xuất hiện các báo cáo cho thấy lạm phát tăng mạnh hơn dự báo, qua đó củng cố cho khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất và duy trì trong khoảng thời gian dài hơn.

Lạm phát tăng nóng hơn dự báo, Fed giữ lãi suất cao trong thời gian dài.

Đặc biệt, việc Bộ Thương mại Mỹ công bố báo cáo cho thấy chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0,6% so với tháng trước và 5,4% so với cùng kỳ, tăng mạnh hơn so với mức 0.2% và 5,4% của tháng 12/2022.

Trong khi đó, PCE lõi – loại trừ thực phẩm và năng lượng – tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 4,7% so với cùng kỳ, theo Bộ Thương mại Mỹ. Trước đó, Phố Wall dự báo ở mức tương ứng 0,5% và 4,4%. Trong tháng 12/2022, PCE lõi tăng 0,4% và 4,6%.

“Dữ liệu lạm phát mạnh hơn dự báo tiếp nối chuỗi thông tin tiêu cực cho thị trường. Điều này có thể khiến Fed duy trì lãi suất cao trong khoảng thời gian dài hơn dự báo của thị trường và từ đó gây áp lực lên lợi nhuận” , Matt Peron, Giám đốc nghiên cứu tại Janus Henderson Investors, cho hay. “Dù chúng tôi nhận thấy lạm phát rồi cũng sẽ suy giảm, nhưng lãi suất cao hơn trong khoảng thời gian dài hơn sẽ gây nhiều tổn thương”.

Chi tiêu tiêu dùng cũng tăng mạnh hơn dự báo dù giá cả tăng mạnh. Chi tiêu tiêu dùng tăng 1,8% so với tháng trước, cao hơn dự báo 1,4%. Thu nhập cá nhân đã điều chỉnh lạm phát tăng 1,4%, cao hơn dự báo 1,2%. Tỷ lệ tiết kiệm cá nhân cũng tăng lên 4,7%.

Tất cả con số trên cho thấy lạm phát tăng mạnh hơn dự báo trong tháng 1/2023, qua đó đặt Fed vào vị thế buộc phải nâng lãi suất. NHTW đã nâng lãi suất 4,5 điểm phần trăm kể từ tháng 3/2022, khi lạm phát chạm đỉnh 41 năm.

Jeffrey Roach, Chuyên gia kinh tế trưởng tại LPL Financial, cho biết: “Rõ ràng, chính sách tiền tệ thắt chặt hơn vẫn chưa thể hiện hoàn toàn tác động đến người tiêu dùng và cho thấy Fed còn nhiều việc phải làm để làm chậm lại tổng cầu. Fed vẫn có thể quyết định tăng 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tiếp theo, nhưng báo cáo này có nghĩa là Fed có thể sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong mùa hè. Các thị trường có thể sẽ tiếp tục rung lắc trong những tháng này khi lãi suất cao hơn vẫn chưa làm giảm đáng kể chi tiêu của người tiêu dùng. ”

"Hiện tại, chi phí sản xuất ở mức 15.000 USD, nhưng có khả năng sẽ quay lại mức thấp nhất 13.000 USD như trong những tháng mùa hè", chiến lược gia JPMorgan dự báo.