Giá bưởi Tết có thể tăng sốc

Hơn 1 tháng trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhiều hợp tác xã, nhà vườn trồng bưởi da xanh tại khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ cho biết giá bưởi trên đà tăng.

Anh Lê Minh Sang, Giám đốc HTX cây ăn quả Tân Mỹ (tỉnh Bình Dương) cho biết do ảnh hưởng của đợt cao điểm nắng nóng trong năm 2024 nên sản lượng bưởi Tết khu vực Bắc Tân Uyên, Bình Dương giảm phân nửa. Số bưởi đang chuẩn bị cho dịp Tết cũng không có nhiều trái đẹp. Tuy nhiên, do bưởi thất mùa nên một số thương lái đang ứng vốn mua mão một số vườn với giá "trên trời", cao gấp đôi so với bình thường.

"Đã có người "chốt" giá bán bưởi Tết tại vườn trung bình gần 50.000 đồng/kg. Các hộ trồng bưởi đoán khả năng thị trường hút hàng bưởi Tết nên kềm giá và đòi giá rất cao" – anh Sang thông tin.

Thu hoạch bưởi da xanh tại HTX Tân Mỹ - Bình Dương

Theo anh Sang, vài năm trở lại đây, canh tác bưởi trở nên khó khăn hơn do thời tiết thất thường, giá bưởi rớt xuống thấp khiến nhiều nông dân bỏ vườn, không chăm sóc. Diện tích trồng bưởi khu vực Bắc Tân Uyên giảm đáng kể, bản thân vùng bưởi của HTX Tân Mỹ cũng giảm từ trên 60 ha xuống còn trên 40 ha. "Giá bưởi đang trên đà tăng trở lại nhưng tiếc là không có bưởi để bán" – anh Sang nói.

Tương tự, tại "vựa" bưởi Bến Tre, một diện tích lớn trồng bưởi đã hư hại do ảnh hưởng của hạn mặn, nông dân bỏ bưởi chuyển sang cây trồng khác. Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc HTX bưởi da xanh Giồng Trôm, cho biết HTX ông chỉ còn khoảng 15 ha bưởi da xanh, giảm mạnh so với mấy năm trước.

"Bưởi Tết của Bến Tre năm nay 80% mẫu mã đẹp, hiện giá đã cao gấp rưỡi so với cùng thời điểm trước Tết năm ngoái. Gần Tết, khả năng giá sẽ nhích lên thêm" – ông Bảy dự đoán.

Tại TP HCM, giá bưởi da xanh bán tại các siêu thị, cửa hàng đang dao động ở mức 53.000 đồng - 55.000 đồng/kg trở lên, tại các cửa hàng trái cây cao cấp có thể bán trên 90.000 đồng/kg.