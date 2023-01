Giá cả ở 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã thay đổi ra sao trong năm 2022?

Hà Nội

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2022 giảm 0,15% so với tháng trước, tăng 2,83% so với tháng 12/2021. CPI bình quân quý IV/2022 tăng 3,11% so với bình quân cùng kỳ; bình quân năm 2022 tăng 3,40% so với bình quân năm 2021.

Trong tháng 12/2022, 2/11 nhóm hàng có CPI giảm so với tháng trước. Trong đó, nhóm giao thông giảm mạnh 2,53% (tác động làm giảm CPI chung 0,25%) do giá xăng, dầu tiếp tục điều chỉnh giảm 3 kỳ liên tiếp vào ngày 1/12, 12/12 và ngày 21/12/2022 khiến bình quân trong tháng giá nhiên liệu giảm so với tháng trước (giá xăng giảm 7,18%, giá dầu diezen giảm 10,64%). Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,07% (tác động làm giảm CPI chung 0,02%) chủ yếu do giá các loại thịt gia súc, gia cầm, thủy, hải sản giảm nên giá nhóm hàng thực phẩm giảm 0,21%.

Ở chiều ngược lại, 8/11 nhóm hàng CPI tăng nhẹ so với tháng trước. Cụ thể, nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,61% do thời điểm cuối năm nhu cầu sử dụng của người dân tăng cao trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,3% do trong tháng giá gas tăng 5,51% so với tháng trước. Nhóm văn hóa, giải trí, du lịch tăng 0,3% do trong tháng trùng với mùa Lễ hội cuối năm nên lượng khách đến tham quan, vui chơi, giải trí tăng cao; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,29%; nhóm thiết bị, đồ dùng gia đình tăng 0,17%; các nhóm còn lại có CPI tăng nhẹ từ 0,02% - 0,12%. Riêng nhóm bưu chính viễn thông giữ mức giá tương đương tháng trước.

Tính chung cả năm 2022, CPI bình quân tăng 3,40% so với bình quân năm 2021. Trong đó, nhóm giao thông tăng 10,97%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 6,15%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,66%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 3,3%; đồ uống và thuốc lá tăng 2,41%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 1,18%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,95%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,44%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 2,16%. Có 2/11 nhóm hàng CPI bình quân năm 2022 giảm so với bình quân năm 2021: Bưu chính viễn thông giảm 0,34%; giáo dục giảm 0,11%.

TP.HCM

Theo Cục Thống kê TP.HCM, chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 trên địa bàn thành phố ngược xu hướng với các tháng trước khi có mức giảm 0,07% so tháng 11, với 2 nhóm giảm giá là giao thông và may mặc, trong đó nhóm giao thông giảm nhiều (-3,05%) và 9 nhóm còn lại tăng.

So với cùng kỳ, CPI tháng 12 tăng 4,92% với 10/11 nhóm hàng tăng giá, nhóm giáo dục tăng cao nhất với mức 14,87%.; tiếp theo là nhóm nhà ở với mức tăng 7,42%; nhóm hàng giảm giá là bưu chính viễn thông (-0,32%).

CPI bình quân cả năm 2022 tăng 2,73% so với cùng kỳ.

Hải Phòng

Bảo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 của Cục Thống kê Hải Phòng cho biết, đối với chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2022, giá xăng dầu giảm theo giá nhiên liệu thế giới; giá một số loại thực phẩm như thịt lợn, thịt gà giảm là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2022 giảm 0,11% so với tháng trước; tăng 3,84% so với tháng 12/2021.

So với tháng trước, CPI thành phố Hải Phòng tháng 12/2022 giảm 0,11% (khu vực thành thị giảm 0,33%; khu vực nông thôn tăng 0,17%). Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 6 nhóm hàng có chỉ số giá giảm so với tháng trước và 3 nhóm có chỉ số giá tiêu dùng tăng. Chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tháng 12/2022 giảm 0,03% so với tháng trước, tác động làm CPI chung giảm 0,01 điểm phần trăm, trong đó lương thực tăng 0,45%; thực phẩm giảm 0,12% tác động làm CPI chung giảm 0,03 điểm phần trăm; ăn uống ngoài gia đình tăng 0,05%; chỉ số giá nhóm lương thực tháng 12/2022 tăng 0,45% so với tháng trước, do nhu cầu về gạo có xu hướng tăng vào dịp cuối năm.

Tính bình quân 12 tháng năm 2022, chỉ số giá tiêu dùng của Hải Phòng tăng 3,47% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá xăng dầu trong nước điều chỉnh 34 đợt (trong đó có 14 đợt giảm giá), làm cho giá xăng dầu bình quân 12 tháng tăng 26,83%, tác động CPI chung tăng 0,92 điểm phần trăm. Ăn uống ngoài gia đình tăng 6,93%, làm CPI chung tăng 0,6 điểm phần trăm do nhu cầu ăn uống tăng khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.

Bên cạnh đó, giá gas trong nước biến động theo giá gas thế giới, tính từ đầu năm đến nay, giá gas tăng 11,59%, góp phần làm CPI chung tăng 0,12 điểm phần trăm. Giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước do giá xi măng, sắt, thép, cát tăng theo giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào, tác động làm CPI chung tăng 0,15 điểm phần trăm. Giá thực phẩm 12 tháng năm 2022 tăng 1,64%, tác động làm CPI chung tăng 0,41 điểm phần trăm.

Bên cạnh các nguyên nhân làm tăng CPI 12 tháng năm 2022, giá một số mặt hàng thực phẩm giảm như thịt lợn giảm 13,78%; thịt gia súc đông lạnh giảm 6,3%; mỡ động vật giảm 11,25%; giá điện thoại các loại giảm 1,75% là nguyên nhân làm giảm CPI 12 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước.

Đà Nẵng

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tháng 12/2022 tăng 0,08% so tháng trước, tăng 8,48% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân quý IV/2022 tăng 8,12% so với bình quân quý IV/2021. Bình quân cả năm 2022, CPI tăng 4,32% so với năm 2021, cao hơn mức tăng 2,26% của năm 2021 và cao nhất trong cả giai đoạn 2018-2022.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có 10/11 nhóm hàng có chỉ số giá tăng, 1/11 nhóm hàng có chỉ số giá giảm so với bình quân cùng kỳ năm trước. Những nhóm hàng có chỉ số giá tăng cao hơn so với mức tăng chung: giao thông (+12,9%); đồ uống và thuốc lá (+7,23%); thiết bị và đồ dùng gia đình tăng (+4,76%). Những nhóm hàng tăng thấp hơn so với mức tăng chung: may mặc, mũ nón và giày dép (+4,2%); nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng (+3,87%); hàng ăn và dịch vụ ăn uống (+3,84%); hàng hóa và dịch vụ khác (+3,46%); văn hóa giải trí và du lịch (+2,68%); giáo dục (+2,15%); thuốc và dịch vụ y tế (+0,8%). Và duy nhất nhóm bưu chính viễn thông có chỉ số giá giảm (-2,13%) so với bình quân cùng kỳ năm trước.

Cần Thơ

Số liệu của Cục Thống kê Cần Thơ chỉ ra rằng, CPI bình quân năm 2022 tăng 2,33% so với bình quân năm 2021. Trong đó, có 4 nhóm hàng có mức tăng cao hơn so với mức tăng chung bao gồm: Đồ uống và thuốc lá tăng 2,93%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 2,81%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 2,47%; giao thông tăng 12,91%.

Bên cạnh đó, có 4 nhóm hàng có mức tăng thấp hơn so với mức tăng chung, gồm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,68%; may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,02%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,16%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,65%; 3 nhóm hàng có CPI giảm so với năm 2021, bao gồm: Bưu chính viễn thông giảm 1,08%; giáo dục giảm 3,40% và văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,09%.