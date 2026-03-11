Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá cà phê hôm nay 11-3: Đồng loạt giảm giá, Indonesia sắp bước vào thu hoạch

11-03-2026 - 09:35 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay đồng loạt giảm, thị trường ngày càng trở nên khó lường; Robusta sắp có thêm nguồn cung mới

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 11-3 (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn London (Anh) giảm 1,7%-2,08%; Arabica giảm nhẹ dưới 0,5%. 

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 5-2026, giá Robusta giảm 79 USD/tấn, còn 3.692 USD/tấn; giá Arabica giảm 20 USD/tấn, còn 6.520 USD/tấn

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên dự báo sẽ giảm, từ mức 96.600 đồng trước giờ sàn London giao dịch.

Một thông tin người trồng cà phê đáng chú ý là từ tháng 4-2026, Indonesia – nguồn cung cà phê Robusta thứ 3 thế giới bước vào vụ thu hoạch.

Giá cà phê hôm nay 11-3: Đồng loạt giảm giá, Indonesia sắp bước vào thu hoạch- Ảnh 1.

Giá cà phê ngày 11-3 một số kỳ hạn khác - Ảnh chụp màn hình

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, niên vụ này, Indonesia thu hoạch khoảng 12,5 triệu bao (60 kg), tăng 18% so với vụ trước; riêng cà phê Robusta 11 triệu bao. Điều này giúp giảm bớt áp lực thiếu Robusta trên thị trường toàn cầu.

Giá cà phê hôm nay 11-3: Đồng loạt giảm giá, Indonesia sắp bước vào thu hoạch- Ảnh 2.

Indonesia sắp thu hoạch cà phê

Một điểm nổi bật của thị trường Indonesia là tỉ trọng tiêu dùng nội địa cao với sản lượng ước tính 4,8 triệu bao. Do đó, khi giá xuất khẩu giảm, Indonesia có thể ngưng xuất khẩu vì đã có thị trường nội địa thay thế.


Theo Ngọc Ánh

Người lao động

Từ Khóa:
cà phê

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam đón tin vui cùng lúc từ Nga và châu Âu

Việt Nam đón tin vui cùng lúc từ Nga và châu Âu Nổi bật

Giá xăng RON 95 vượt 29.000 đồng/lít dù đã chi mạnh Quỹ Bình ổn xăng dầu

Giá xăng RON 95 vượt 29.000 đồng/lít dù đã chi mạnh Quỹ Bình ổn xăng dầu Nổi bật

Giá xăng dầu trong nước tăng cao, dư địa nào để hạ nhiệt?

Giá xăng dầu trong nước tăng cao, dư địa nào để hạ nhiệt?

09:14 , 11/03/2026
Một tổ chức nắm 1,8 tỷ thùng dầu dự trữ vừa họp khẩn, đề xuất giải phóng lượng dầu dự trữ lớn nhất lịch sử

Một tổ chức nắm 1,8 tỷ thùng dầu dự trữ vừa họp khẩn, đề xuất giải phóng lượng dầu dự trữ lớn nhất lịch sử

08:24 , 11/03/2026
Thiếu xăng dầu nghiêm trọng, nước Đông Nam Á này áp chiêu cấm lạ lùng lên xe cộ

Thiếu xăng dầu nghiêm trọng, nước Đông Nam Á này áp chiêu cấm lạ lùng lên xe cộ

08:02 , 11/03/2026
Đang trên đường đến châu Âu, loạt tàu chở LNG bất ngờ quay đầu giữa Đại Tây Dương, hướng thẳng đến các quốc gia châu Á

Đang trên đường đến châu Âu, loạt tàu chở LNG bất ngờ quay đầu giữa Đại Tây Dương, hướng thẳng đến các quốc gia châu Á

07:55 , 11/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên