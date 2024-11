Giá cà phê tiếp đà lên đỉnh 27 năm

Đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua (26/11), sắc xanh trở lại thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới. Lực mua chiếm ưu thế đã hỗ trợ chỉ số MXV-Index tăng nhẹ 0,2% lên mức 2.188 điểm

Thị trường dành sự chú ý hướng đến nhóm nguyên liệu công nghiệp khi hầu hết các mặt hàng trong nhóm đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh. Trong đó, giá cà phê Arabica tiếp tục neo tại mức cao nhất trong vòng 27 năm trở lại đây, đóng cửa ở mức 6.808 USD/tấn, giá cà phê Robusta ghi nhận phiên tăng thứ 3 liên tiếp, đưa giá giao dịch tiến sát mức 5.200 USD/tấn. Có nhiều yếu tố tác động lên diễn biến này, trong đó, nổi bật là tình trạng thiếu hụt nguồn cung lớn, đặc biệt là ở Brazil và Việt Nam.

Ảnh minh họa.

Tại Minas Gerais, bang trồng cà phê lớn nhất Brazil lại ghi nhận lượng mưa dưới mức trung bình lịch sử trong tuần trước, khiến lo ngại về nguồn cung tại Brazil trở nên mạnh mẽ hơn. Somar Meteorologia báo cáo lượng mưa trong tuần trước tại Minas Gerais chỉ ở mức 6 mm, tương đương 10% mức trung bình lịch sử. Lượng mưa quá thấp khiến thị trường lo ngại về việc cây cà phê không thể phục hồi và phát triển toàn diện, kéo theo sản lượng giảm mạnh so với vụ hiện tại. Trước đó, vùng trồng cà phê chính của Brazil đã trải quan giai đoạn khô hạn lịch sử kéo dài, khiến giới phân tích đồng loạt giảm dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2025-2026 cũng như vụ 2024-2025.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cơ sở tại Brazil ước tính sản lượng cà phê niên vụ 2024-2025 của nước này ở mức 66,4 triệu bao loại 60 kg, giảm 3,5 triệu bao so với dự đoán của USDA trước đó. Tổng sản lượng giảm chủ yếu do sự sụt giảm của cà phê Arabica khi vùng sản xuất cây trồng này phải đối diện với điều kiện thời tiết khắc nghiệt trong suốt giai đoạn ra hoa và phát triển hạt. Không những vậy, xuất khẩu trong vụ 2024-2025 ước giảm 5% so với dự đoán trước và thấp hơn 2,5 triệu bao so với niên vụ trước, về còn 44,25 triệu bao. Đồng thời, tồn kho cuối vụ 2024-2025 giảm 65% so với dự báo của USDA trụ sở, xuống còn 1,24 triệu bao và tồn kho cuối niên vụ 2023-2024 cũng bị cắt từ 2,88 triệu bao xuống còn 1,68 triệu bao.

Về triển vọng dài hạn, hãng tư vấn Hedgepoint trong báo cáo thị trường toàn cầu mới nhất dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2025-2026 của Brazil sẽ chỉ đạt khoảng 65,2 triệu bao, trong đó sản lượng cà phê Arabica dự kiến ở mức 42,6 triệu bao, giảm 1,4% so với vụ trước.

Tại thị trường nội địa, ghi nhận trong sáng nay (27/11), giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên và phía Nam dao động trong khoảng 121.800 -122.700 đồng/kg, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Theo MXV, giá cà phê giao dịch trên thế giới tăng liên lục đã góp phần kéo giá cà phê trong nước đi lên.