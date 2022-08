Giá cước vận tải đồng loạt giảm trong tháng 8 khi giá xăng dầu giảm mạnh

TPO - Vụ trưởng Vận tải (Bộ GTVT) Trần Bảo Ngọc cho biết, trong tháng 8, giá cước vận tải cả đường bộ, đường sắt, hàng không đều đã giảm so với giai đoạn trước đó. Điều này một phần do giá nhiên liệu giảm, một phần do qua giai đoạn cao điểm hè.

Ông Trần Bảo Ngọc cho biết, trong tháng 8, với vận tải đường bộ, giá cước xe taxi đã giảm từ 6-12%; vé xe khách tuyến cố định giảm 5-14% (tuỳ theo tính toán, mức tăng trước đó của từng doanh nghiệp).

Với đường sắt, cước vận tải hàng hoá đường sắt đã giảm 5%, cước vận tải khách giảm từ 3-5% (tuỳ chặng).

Với hàng không, dịp cao điểm hè và giá nhiên liệu tăng cao các hãng đã điều chỉnh linh hoạt giá vé theo từng thời điểm, đảm bảo vẫn trong khung giá trần do nhà nước quy định. Sau khi qua dịp cao điểm hè, giá nhiên liệu bay cũng giảm, các hãng đều có chính sách giảm giá vé, khuyến mại để cạnh tranh.

Chánh văn phòng Bộ GTVT Nguyễn Trí Đức cho biết thêm, trong tháng 8, bộ đã có một số văn bản chỉ đạo đơn vị liên quan, đề nghị các địa phương giám sát , có giải pháp để kéo giảm cước vận tải khi giá nhiên liệu đã giảm sâu. Bộ GTVT cũng chỉ đạo xử lý tình trạng chậm, hủy chuyến và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách tại các cảng hàng không, sân bay.

Về sản lượng vận tải khách hàng không, trong 8 tháng qua, khách đi máy bay đạt trên 76,5 triệu lượt, tăng tới 136% so với cùng kỳ năm 2021 (riêng tháng 8 vừa qua khách tăng tới gần 500% so với tháng 8 của năm trước đó).

Trong lĩnh vực đường bộ, lượng khách cũng tăng trên 19% và hàng hoá tăng trên 16% so với cùng kỳ năm trước.

Với đường sắt, trong 8 tháng qua đã phục vụ hơn 3 triệu lượt khách tăng 137% so với cùng kỳ năm 2021; vận tải hàng hoá tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm trước. Tương tự, vận tải hàng hoá qua cảng biển cũng tăng trên 3%, đường thuỷ nội địa tăng hơn 14%.