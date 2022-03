Giá đất ở Bắc Ninh biến động lớn, có nơi lên đến 200 triệu đồng/m2

Giá đất có sự chênh lệch lớn

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh vừa đăng tải dự thảo Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.



Theo đó, Sở này cho biết, thị trường bất động sản trong những năm qua có những biến động lớn, giá đất so với mặt bằng của cả nước nói chung và trong tỉnh nói riêng có sự chênh lệch về địa giới hành chính và vị trí đất được chuyển nhượng.

Tại khu vực đô thị, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở thực tế dao động từ 10 triệu đồng/m2 đối với các khu vực trong ngõ hẻm đến 200 triệu đồng/m2 đối với mặt các tuyến đường kinh doanh sầm uất như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Cao, Nguyễn Gia Thiều (TP Bắc Ninh), Trần Phú (Từ Sơn)...

Giá đất ở nông thôn thấp hơn nhiều so với khu vực đô thị, nhiều nơi chỉ vài triệu đồng/m2; tuy nhiên, tại một số dự án đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian vừa qua ghi nhận giá đất ở lên đến 30 triệu đồng/m2.

Giá nhà ở chung cư thu nhập thấp hiện được các chủ đầu tư bán với giá khoảng 10-12 triệu đồng/m2, cho thuê với giá từ 60-80 nghìn đồng/m2, phù hợp với thu nhập của đại bộ phận công nhân, người lao động, người có thu nhập thấp và các nhóm đối tượng khác theo quy định tại Điều 49 Luật Nhà ở.

Giá nhà ở chung cư thương mại hiện đang giao dịch với mức giá dao động từ 15 triệu đồng/m2 đến 30 triệu đồng/m2 tùy dự án.

Thực trạng về nhà ở xã hội ở Bắc Ninh

Theo thống kê của Bộ Kế Hoạch & Đầu Tư, tính đến hết năm 2020, tỉnh Bắc Ninh sử dụng 308.744 lao động trong nước và 5.902 lao động nước ngoài tại 10 khu công nghiệp.

Hiện nay, loại hình nhà ở cho công nhân khu công nghiệp do người dân tự đầu tư xây dựng và quản lý đang là loại hình phổ biến trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, chất lượng sống tại các khu nhà trọ vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt là tình trạng không đảm bảo về hạ tầng xã hội và vệ sinh môi trường, khó đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, kiểm soát dịch bệnh, thiếu thốn các thiết chế văn hóa, dẫn đến đời sống của công nhân chưa được đảm bảo.

Trong giai đoạn tới, tỉnh Bắc Ninh sẽ quan tâm, tập trung phát triển loại hình nhà ở danh cho công nhân tập trung theo dự án với quy mô phù hợp, với đầy đủ thiết chế văn hóa, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu về đời sống vật chất và tinh thần của công nhân.

Đến nay, toàn tỉnh hiện có 37 dự án nhà ở xã hội đã và đang triển khai thực hiện với tổng diện tích sử dụng đất 120,85 ha, tổng diện tích sàn 3.310.247 m2 với 38.842 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho 168.719 người. Hiện có 11 dự án đã hoàn thành, 7 dự án đã hoàn thành 1 phần; tổng diện tích đã hoàn thành là 891.713 m2 sàn, tương đương với 8.320 căn hộ, đáp ứng nhu cầu ở cho 32.955 người.

Sở Kế hoạc và Đầu tư tỉnh nhận định, nhìn chung, các chỉ tiêu phát triển nhà ở tỉnh Bắc Ninh đạt và vượt nhiều chỉ tiêu so với mục tiêu quốc gia như: chương trình phát triển nhà ở xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng; Nhà ở theo chương trình mục tiêu đạt và vượt tiến độ theo chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên,việc phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở công nhân còn chưa đạt được so với mục tiêu đề ra do tiến độ các dự án nhà ở công nhân thực hiện chậm hơn so với kế hoạch.

