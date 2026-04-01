Cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông đang tạo ra những diễn biến bất ngờ đối với ngành công nghiệp ô tô toàn cầu, đặc biệt là với xe điện.

BYD, doanh nghiệp được mệnh danh là "ông vua xe điện" của Trung Quốc, vừa ghi nhận những tín hiệu lạc quan về lợi nhuận.

Cụ thể, trong một phiên họp diễn ra vào ngày 30/3 vừa qua, người sáng lập kiêm Chủ tịch BYD Wang Chuanfu đã dự báo giá dầu tăng cao sẽ đẩy doanh số bán hàng tại thị trường nước ngoài của BYD.

Chủ tịch BYD đặc biệt lưu tâm đến các thị trường như Úc, New Zealand và Philippines. Theo ông Wang, đây là những thị trường có doanh số bán hàng ấn tượng. Hành vi tiêu dùng của người dân cũng đang thay đổi dưới áp lực của chi phí nhiên liệu.

Dựa trên những phản hồi tích cực từ thị trường, tập đoàn này đã quyết định điều chỉnh mục tiêu kinh doanh. BYD nâng kế hoạch doanh số bán hàng ở nước ngoài lên 1,5 triệu xe trong năm nay. Con số này tăng 15% so với mục tiêu 1,3 triệu chiếc được đặt ra trước đó không lâu.

Cơ cấu doanh thu của hãng xe điện BYD theo khu vực địa lý, màu xanh đậm là thị trường Trung Quốc, xanh nhạt là thị trường nước ngoài.

Sự lạc quan của hãng xe điện Trung Quốc xuất phát từ thực tế giá dầu thế giới đang biến động dữ dội. Đầu năm nay, giá dầu chỉ dao động quanh mức 60 USD một thùng.

Tuy nhiên, việc phong tỏa eo biển Hormuz do cuộc chiến liên quan đến Iran đã đẩy giá dầu vượt ngưỡng 100 USD một thùng.

Diễn biến này thắp lên hy vọng phục hồi mạnh mẽ cho BYD sau khi hãng vừa trải qua một năm 2025 với nhiều kết quả không như kỳ vọng.

Thống kê thực tế cho thấy làn sóng xuất khẩu xe điện, xe hybrid... của Trung Quốc đã tăng trưởng mạnh mẽ, trước khi căng thẳng quân sự bùng phát vào cuối tháng 2.

Tổng lượng xe xuất khẩu đạt 583.000 chiếc trong hai tháng đầu năm, tăng hơn 110% so với cùng kỳ. Trong đó, Chery đã xuất khẩu 243.000 xe trong hai tháng đầu năm, chiếm 18% tổng kim ngạch xuất khẩu ô tô toàn quốc. Geely cũng ghi nhận mức tăng trưởng xuất khẩu hơn 150% với 156.000 xe được xuất xưởng.

Trong 1 tháng BYD xuất khẩu 100.000 xe cả xe điện lẫn xe hybrid.

Riêng với BYD, tháng 2 vừa qua đánh dấu một cột mốc lịch sử quan trọng. Lần đầu tiên doanh số bán hàng quốc tế vượt qua doanh số trong nước. Hãng đã đạt mốc xuất khẩu hơn 100.000 xe điện, xe hybrid chỉ trong 1 tháng.

Nhà phân tích Eugene Hsiao tại Macquarie nhận định năm 2026 sẽ tiếp tục là một năm bùng nổ của xe điện Trung Quốc. Các thương hiệu đang hoàn thiện mạng lưới bán hàng toàn cầu và đa dạng hóa dòng sản phẩm của mình.

Theo ông Eugene Hsiao, giá dầu tăng cao đã làm thay đổi hoàn toàn bài toán chi phí của người tiêu dùng. Các khu vực nhập khẩu dầu mỏ như Châu Âu và Đông Nam Á sẽ chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu mua xe điện.

Trong khi đó, dòng xe hybrid có thể sẽ hưởng lợi nhiều hơn tại thị trường Mỹ.

Ông Wang Chuanfu - Chủ tịch của thương hiệu xe điện lớn nhất thế giới.

BYD đang có vị thế tốt nhờ dòng sản phẩm có giá cả phải chăng và biên lợi nhuận xuất khẩu cao. Geely cũng đang đẩy nhanh chiến lược xe hybrid để bắt kịp xu thế. Thậm chí, Leapmotor cũng tự tin hướng tới mục tiêu xuất khẩu 150.000 xe trong năm nay nhờ biến động của thị trường dầu mỏ.

Một số lãnh đạo trong ngành ô tô Trung Quốc nhấn mạnh, các doanh nghiệp xe điện cần tận dụng cuộc khủng hoảng để bứt phá.

Trong một sự kiện ra mắt sản phẩm mới vào đầu tháng 3, ông Wang Chuanfu đã khẳng định tầm nhìn của mình về tương lai ngành vận tải. Chủ tịch BYD cho rằng việc thay thế xe chạy xăng bằng xe năng lượng mới không còn là một sự lựa chọn mang tính sở thích.

Theo ông, đây là một yêu cầu cấp thiết và bắt buộc để các quốc gia có thể đảm bảo an ninh năng lượng trong một thế giới đầy biến động. Tầm nhìn này đang được cụ thể hóa bằng những con số tăng trưởng ấn tượng của BYD trên toàn cầu.