Giá điện có thể giảm từ ngày 1/11

Chiều tối 27/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương rà soát, triệt để tiết giảm chi phí và xây dựng phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân. Cùng với đó, phương án đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% cũng được yêu cầu khẩn trương rà soát. Hai giải pháp nhằm giảm chi phí năng lượng, góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Từ mỗi gia đình, hộ kinh doanh đến các doanh nghiệp lớn, điện là yếu tố thiết yếu trong đời sống và sản xuất. Vì vậy, việc điều chỉnh giá điện luôn nhận được sự quan tâm của toàn xã hội.

Ông Trần Hồng Đức - TP. Hà Nội cho biết: "Chính phủ có chương trình giảm giá điện. Tôi nghĩ đây cũng là hỗ trợ cho người dân cũng như các hộ kinh doanh nói chung để giảm tải khó khăn".

Theo tính toán của Cục Thống kê, điện sinh hoạt chiếm khoảng 4,8% tổng cấu thành rổ tính chỉ số giá tiêu dùng. Vì vậy, điều chỉnh giảm giá điện, nếu có đủ điều kiện, có thể góp phần giảm áp lực lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

"Giảm giá điện sẽ giúp giảm bớt lên lạm phát, đảm bao an sinh xã hội và giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó giúp cho tăng trưởng", bà Nguyễn Thu Oanh - Trưởng Ban Thống kê dịch vụ và giá, Cục Thống kê nhận định.

Hiện Bộ Công Thương cũng đã yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoàn thiện ngay phương án giảm giá điện và sẽ cho ý kiến để thực hiện giảm giá phù hợp. Trong trường hợp vượt thẩm quyền sẽ báo cáo Chính phủ.

Ông Trần Hồng Phương - Trưởng Phòng Quản lý giá điện, Cục Điện lực, Bộ Công Thương cho biết, Bộ Công Thương thời gian vừa qua cũng đồng hành, chỉ đạo EVN thực hiện rà soát, tính toán các khoản chi phí mua điện, áp dụng triệt để tiết kiệm trong sản xuất điện, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất lao động để giảm giá thành kinh doanh điện.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong 8 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận đạt hơn 12.000 tỷ đồng. Đến cuối tháng 6, đã xử lý hết khoản lỗ lũy kế theo báo cáo tài chính hợp nhất. Kết quả kinh doanh tích cực là một yếu tố được xem xét khi xây dựng phương án giá điện và cũng là dư địa để điều chỉnh giảm giá điện cho người dân và doanh nghiệp ngay trong tháng tới.

Cùng với phương án giảm giá điện, Chính phủ cũng yêu cầu rà soát việc đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% từ ngày 1/11 tới. Tác động của hai giải pháp không chỉ thể hiện trực tiếp trên hóa đơn tiền điện và chi phí nhiên liệu, mà còn có thể lan tỏa tới giá thành sản xuất, vận tải và hàng hóa. Đây được xem là giải pháp tác động trực tiếp vào chi phí đầu vào của nền kinh tế, qua đó góp phần kiểm soát lạm phát và củng cố động lực tăng trưởng.