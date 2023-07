Gia đình tại Hải Phòng lập nhóm, chi hơn 100 triệu đồng để “săn” 11 vé VIP concert BLACKPINK

Vé tham dự concert tại Hà Nội của nhóm nhạc BLACKPINK đã được mở bán vào ngày 7/7 vừa qua. Theo khảo sát của chúng tôi, sau 2 khung giờ bán, dành cho 2 ngày tổ chức 29/7 và 30/7 thì đến nay, một số hạng vé tầm trung vẫn còn mua được. Thế nhưng, điều khiến người ta chú ý là không chỉ các hạng thấp như Cat 5, Cat 4, Cat 3, với giá bán 1 triệu 2, 1 triệu 8, 3 triệu 8 đã kín người mua mà hạng vé VIP, với giá 9 triệu 8 cũng "cháy hàng" sau chừng 30 phút mở bán.

Với sức hút của nhóm nhạc nữ nổi tiếng toàn cầu, đương nhiên, mọi người cũng hiểu rằng, sẽ có người nổi tiếng, KOLs, trong và ngoài nước tham gia cuộc chiến săn vé. Song, bên cạnh đó cũng có người hâm mộ "chịu chơi", không ngại mở hầu bao để có được cơ hội gặp những ngôi sao mà họ yêu thích ở khoảng cách gần nhất.

Gia đình Hải Phòng tự tay mua 11 vé VIP

Hòa vào không khí chào đón nhóm nhạc Hàn Quốc, chị Phạm Nguyệt Hà My (TP Hải Phòng) khiến nhiều người quen bất ngờ khi khoe "chiến tích" săn được 4 vé Born Pink hạng VIP cho gia đình. Chia sẻ về trải nghiệm này, chị nói: "Đây là lần đầu tiên trong đời chị ra quán game, và cũng là lần đầu tiên đi săn vé luôn. Nhà chị có con gái 14 tuổi, bố mẹ cũng muốn mua vé đi xem cùng vì vui và hâm mộ, nhưng không phải phát cuồng gì cả. Hơn nữa, chị đã ấp ủ dự định đi xem concert xem như nào từ rất lâu, mấy lần định đi Thái Lan hoặc Singapore nhưng còn e ngại nhiều thứ, lần này nhóm BLACKPINK về Việt Nam nên gia đình quyết đi luôn".

Theo tiết lộ, không chỉ có gia đình 4 người của chị Hà My mà trên thực tế, nhóm săn vé cùng nhà chị tổng cộng có tới 11 thành viên, đều là những người bạn thân thiết của cặp vợ chồng. "Bọn chị đều là những đứa đã 28 - 29 tuổi, chồng chị thì 36 tuổi rồi. Nhưng giờ trưa nghỉ làm là hẹn nhau ra quán, còn tiện thử luôn bữa trưa ở đây xem thế nào rồi ngồi đếm giờ với nhau. Sau màn gào lên nhắc nhau thì chừng 20 phút là cả nhóm săn thành công mỹ mãn. Chị chạy về nhà ngay để làm một chiếc bánh gato, cả nhóm ăn mừng cho lần "hồi teen" này", chị Hà My hào hứng kể lại.

Nhóm bạn đi xem concert với chị Phạm Nguyệt Hà My sẽ có 11 người, với 11 chiếc vé VIP đã săn được vào ngày vừa qua.

Chị Hà My tự làm một chiếc bánh để cả nhóm ăn mừng.

Một nhân viên văn phòng cố mua vé VIP vì "tuy đắt nhưng được nhìn gần"

Sau nhiều ngày tìm hiểu "bí kíp" săn vé khắp các hội nhóm, cũng nhận được không ít lời chào dùng dịch vụ "camp vé", song, chị Mai Vân Trang (Ninh Bình) vẫn quyết tự tay đặt để sở hữu một tấm vé VIP. "Mình ước ao từ lâu nhưng đi nước ngoài thì chưa có điều kiện vì còn vướng công việc và con nhỏ. Vậy nên lần này ở Việt Nam là cơ hội hiếm có. Mình ra quán game từ 11 giờ trưa, sau đó đăng nhập sẵn. Đến giờ mở bán thì trang web bảo trì, nhưng khoảng 15 - 20 phút sau thì mình bắt đầu mua được vé. Cũng may mắn nên được số thứ tự 11.242. Mình chờ đợi thêm 30 phút nữa là mua được. Nói chung mua ngày 1, có phòng chờ và số thứ tự nên chỉ cần xếp hàng đợi đến lượt. Mình nghe nói lần 2 các bạn không còn số thứ tự, ai cũng vào cùng lúc nên xảy ra tình trạng phải f5 liên tục mà không mua được, hoặc mua tưởng được rồi, đêm về nhận được báo lỗi".

Theo chị Trang nhận định, các vé CAT 4 và CAT 5 ít quá nên dễ hết, vé VIP tuy đắt hơn nhưng sẽ được nhìn sân khấu ở khoảnh cách gần: "Chị cố mua VIP vì thấy nó tương xứng với giá tiền. Chứ nếu có thể thì chị cũng mua hạng thấp hơn kia để tiết kiệm chi phí, mà khó."

Mặc dù vẫn còn lâng lâng vì đã tự tay mua được tấm vé VIP nhưng chị Trang cũng cực kỳ cẩn thận, cảnh báo mọi người nên tỉnh táo, giữ vé thật kỹ. "Sau khi chị bình luận khoe đặt được vé, đã có không ít tài khoản nhắn tin, trò chuyện, hỏi thăm về vé, số ghế, mã code, họ trò chuyện như thật, có người còn đòi xin ảnh để rủ đi chung, nhưng chị không xác minh được nên đều chặn hết".

Lời khuyên của "Blink" từng đi concert ở Thái Lan và Singapore

Làm "Blink" ngót nghét 6 năm, Phan Nguyễn Hải Mỹ rừng dự Born Pink ở Thái Lan và Singapore. Lần này nhóm nhạc yêu thích tới Việt Nam, cô nàng cũng muốn thử sức khi mở dịch vụ "camp vé". Tuy nhiên, cô chỉ nhận một số lượng nhất định, với mức giá tương đối phải chăng.

"Khi nhận cọc của mọi người, mình cũng thuê trước một dàn máy tính thể thao ở quán game, và thuê thêm một số bạn thạo kỹ thuật hay chuyên săn các vé show giải trí để hỗ trợ. Tuy nhiên, đợt mở bán cho ngày 29/7, mình mua khá trơn tru. Sang đến lượt 2, mua cho ngày 30/7 thì không được như vậy, máy của mình hụt mất mấy vé, may sao các bạn bên cạnh mua được một số. Đa số mọi người đặt CAT 4, CAT 5 nên khả năng không mua được mình cũng dự đoán từ trước". Sau khi tổng kết lại thì Hải My chưa săn được đủ số lượng cho các "khách hàng" đã đặt trước đó, đành trả lại cọc cho mọi người. Chẳng những vậy, cô ngồi tính toán chi phí đã bỏ ra cho công cuộc săn vé lần này và cho biết, chỉ hòa vốn chứ không lời lãi đồng nào.

Thậm chí, vì mải đặt cho mọi người mà Hải My suýt nữa hụt mất chiếc vé cho chính mình. May sao cô kịp nhớ ra và mua được một vé VIP để gặp BLACKPINK vào ngày 30/7. Chia sẻ về kinh nghiệm đi concert, Hải My nhắn nhủ tới mọi người, quan trọng nhất là cần chuẩn bị một sức khoẻ tốt.

"Nếu thật sự sức khoẻ không tốt thì nên cân nhắc đừng ai ở chỗ CAT 1 Standing nhé. Vì ở Standing, ai ai cũng có tâm lý muốn được gần hơn với idol, nên mọi người sẽ kệ người xung quanh và chen lấn xô đẩy rất ghê trong suốt quá trình diễn ra concert. Ai có chiều cao "khiêm tốn" cũng nên mua vé seating nhé ạ vì nếu mua vé standing chắc chắn không thấy gì. Nhiều bạn có ý định mua "độn", nhưng mình khuyên chì nên độn tối đa 5cm thôi vì nếu cao hơn thì chân mình sẽ rất yếu, không thể trụ vững được hết buổi concert".

Dù đã mua vé VIP nhưng Hải My cũng phải zoom lên để thấy rõ BLACKPINK trong lần xem concert ở Thái Lan.

"Nếu ai mua vé VIP thì mới cần đến sớm, còn nếu không thì mình cứ thoải mái di chuyển đến sân vận động trước giờ biểu diễn tầm 2 tiếng là được. Mình không cần mang quá nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh đi đâu, chỉ cần mang: Điện thoại + vé + light stick. Nước uống thì sau khi kiểm vé thì vào trong họ sẽ bán rất nhiều. Nên mình mang hạn chế đồ thôi để dễ "quẩy" hơn", My chia sẻ.