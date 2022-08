Gia đình tỷ phú giàu thứ hai châu Á lại bị đe dọa

Năm ngoái, một chiếc ôtô chở đầy chất nổ cùng bức thư đe dọa xuất hiện bên ngoài Antilia - một trong những tòa nhà đắt đỏ nhất thế giới, nơi nhà Ambani sống.

Gia đình Ambani được hưởng chế độ an ninh Z+, cấp độ cao cấp thường dành cho các bộ trưởng trong chính phủ.



Chỉ trong vòng 18 tháng, gia đình tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani đã bị tấn công đến hai lần. Sau vụ đe dọa đánh bom nhằm sát hại cả gia đình, giờ đây các thành viên nhà Ambani tiếp tục phải cảnh giác cao độ vì nhận nhiều cuộc gọi nặc danh.



Nhiều phương tiện truyền thông Ấn Độ cho biết đầu tuần này, một người đàn ông đã gọi 9 cuộc điện thoại để dọa giết ông Mukesh và gia đình. Đối tượng trên sử dụng số điện thoại cố định tại Bệnh viện Reliance Foundation ở Mumbai và liên tiếp thực hiện các cuộc gọi trong khoảng thời gian từ 10h39 đến 12h04 ngày 15/8.

Cảnh sát Mumbai xác định thủ phạm là Vishnu Vidhu Bhaumik (56 tuổi, thợ kim hoàn). Người đàn ông này sau đó đã bị bắt. Bhaumik tự xưng bằng nhiều tên khác nhau khi gọi điện đe dọa, trong đó có Afzal Guru - nhà ly khai khét tiếng Kashmiri bị treo cổ vào tháng 2. Ông ta cũng nhắc tới Dhirubhai Ambani - cha quá cố của tỷ phú Mukesh, nhà sáng lập đế chế Reliance Industries.

Times Now News đưa tin rằng Bhaumik được xác định là “tâm thần không ổn định”. Trong khi đó, theo Hindustan Times, luật sư bào chữa nói với tòa án rằng ông ta đang được điều trị.

Gia đình tỷ phú Mukesh Ambani. Ảnh: Getty Images

Những cuộc gọi trên là vụ đe dọa mới nhất ảnh hưởng đến gia đình tỷ phú giàu thứ hai châu Á. Năm ngoái, một chiếc ôtô chở đầy chất nổ cùng bức thư đe dọa xuất hiện bên ngoài Antilia - một trong những tòa nhà đắt đỏ nhất thế giới, nơi nhà Ambani sống.



Lực lượng an ninh đã thông báo cho chính quyền về chiếc xe bí ẩn. Ngay khi kiểm tra, cảnh sát đã phát hiện ra biển số và các bằng chứng khác mà họ cho rằng đây là màn dạo đầu cho một âm mưu tinh vi hơn nhằm sát hại gia đình Ambani. Vụ việc dẫn đến sự xáo trộn lớn về an ninh xung quanh gia đình giàu có.

Đầu năm nay, Tòa án Tối cao Ấn Độ ra phán quyết rằng gia đình ông chủ Reliance Industries có thể tiếp tục được chính phủ liên bang hỗ trợ an ninh. Hiện gia đình Ambani có nhiều đơn vị an ninh bảo vệ, bao gồm cả nhân viên và xe hơi do chính quyền bang Maharashtra cung cấp. Họ cũng thuê thêm đội an ninh tư nhân hùng hậu để bảo vệ an toàn.

Chính quyền bang cho rằng sự bảo vệ ở mức độ cao như vậy là cần thiết "để tạo ra bầu không khí thuận lợi cho việc thu hút đầu tư", đồng thời nói thêm rằng động thái này là "quan trọng để bảo vệ các doanh nhân trong bang", theo Economic Times.

Gia đình Ambani được hưởng chế độ an ninh Z+, cấp độ cao cấp thường dành cho các bộ trưởng trong chính phủ. Điều này có nghĩa tỷ phú Mukesh được bảo vệ 24/7 và khoảng 50-55 lính biệt kích canh gác xung quanh gia đình. Tuy nhiên, quyết định này của chính quyền cũng gây ra tranh cãi khi nhiều người cho rằng gia đình Ambani được nhận đặc quyền vì sự giàu có của họ.

Theo Bloomberg Billionaires Index, tỷ phú Mukesh Ambani hiện sở hữu khối tài sản trị giá 92,7 tỷ USD và là người giàu thứ 11 trên thế giới.