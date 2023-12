Giá gạo Việt Nam xuất khẩu tăng mức cao nhất trong 3 tháng

Thu hoạch lúa Thu Đông bằng cơ giới ở xã Đồng Thạnh, Gò Công Tây (Tiền Giang). Ảnh: Minh Trí/TTXVN

Tại An Giang, theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, giá các loại lúa như: Đài thơm 8 từ 9.100 - 9.300 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg; nàng Hoa 9 giá từ 9.100 - 9.200 đồng/kg cũng giảm 100 đồng/kg; OM 18 ở mức từ 9.100 - 9.300 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; IR 50404 từ 8.700 - 8.900 đồng/kg; lúa Nhật từ 7.800 - 8.000 đồng/kg; OM 5451 từ 9.000 - 9.200 đồng/kg.



Với mặt hàng gạo trên thị trường bán lẻ tại An Giang, gạo thường có giá từ 15.500 - 16.500 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài từ 19.000-20.000 đồng/kg; gạo Jasmine từ 17.500 - 18.500 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 17.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 19.500 đồng/kg…



Vụ lúa Đông Xuân 2023 - 2024, thành phố Cần Thơ xuống giống khoảng 72.000 ha. Dự kiến đến cuối tháng 10 (âm lịch), các cánh đồng của thành phố Cần Thơ sẽ xuống giống dứt điểm. Tuy mới đầu vụ, nhưng đã có nhiều thương lái, doanh nghiệp đến ký kết giá lúa với nông dân.



Hợp tác xã nông nghiệp Khiết Tâm (huyện Vĩnh Thạnh) đang xuống giống vụ Đông Xuân 2023 - 2024 nhưng đã có thương lái đặt hàng mua lúa hàng hóa với giá 8.500 đồng/kg lúa OM5451. Tuy nhiên, ông Nguyễn Ngọc Huấn, Giám đốc Hợp tác xã cho biết chưa đồng ý ký hợp đồng với đơn vị nào vì còn tùy tình hình thực tế.



Vụ lúa Đông Xuân 2023 -2024, toàn tỉnh An Giang sẽ xuống giống trên 228.000 ha và kết thúc trước 31/12. Các doanh nghiệp thu mua giá cao các giống: OM 9582, Đài thơm 8, OM 5451, OM 7347, OM 6976, OM 18, Jasmine 85, OM 9577, OM4900…



Đến nay, các tỉnh phía Nam gieo cấy 300.200 ha lúa Đông Xuân 2023 - 2024.



Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến cuối tháng 11, cả nước gieo cấy 7.377.300 ha lúa, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước; đã thu hoạch 6.705.400 ha, giảm 2,2% với năng suất bình quân đạt 61,4 tạ/ha, tăng 1,2 tạ/ha. Sản lượng thu hoạch 41,2 triệu tấn, giảm 0,2%.



Về xuất khẩu, giá gạo 5% tấm của Việt Nam tăng lên 655 - 665 USD/tấn từ mức 650 - 655 USD của một tuần trước.



Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giá gạo Việt Nam tăng sau khi một đơn vị thuộc công ty nghiên cứu và tư vấn Fitch Solutions nhận định rằng các hạn chế thương mại và rủi ro từ hiện tượng thời tiết El Nino sẽ hỗ trợ giá trong năm tới.



Cùng với đó, một thương nhân có trụ sở tại Bangkok cho biết, giá gạo 5% tấm của Thái Lan đã tăng từ mức 600 USD/tấn vào tuần trước lên 630 USD/tấn trong tuần này. Mức tăng trên chủ yếu nhờ nhu cầu mạnh hơn từ Philippines. Thương nhân này cho hay các nhà cung cấp đang ngần ngại bán ra. Một số thậm chí đang "găm" hàng để đề phòng trường hợp giá tăng thêm.



Trong khi đó, giá gạo đồ 5% tấm của nhà xuất khẩu hàng đầu Ấn Độ tuần này gần như không đổi so với tuần trước, giữ ở mức 500 - 507 USD/tấn.



Một nhà xuất khẩu có trụ sở tại bang miền Nam Andhra Pradesh cho biết, các đơn đặt hàng xuất khẩu mới đang tăng dần do các nước khác đang báo giá cao hơn Ấn Độ. Tháng trước, chính phủ nước này đã gia hạn áp thuế xuất khẩu 20% đối với gạo đồ đến tháng 3/2024.



Về thị trường nông sản Mỹ, giá các mặt hàng nông sản biến động trái chiều trong phiên 1/12, với giá ngô và lúa mỳ tăng, còn giá đậu tương giảm.



Chốt phiên này tại Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (Mỹ), giá ngô giao tháng 3/2024 tăng 2 xu (tương đương 0,41%) lên 4,8475 USD/bushel. Giá lúa mỳ giao tháng 3/2024 cũng tăng 4,75 xu (0,79%) lên 6,0275 USD/bushel.



Giá đậu tương giao tháng 1/2024 giảm 17,75 xu (1,32%) xuống 13,25 USD/bushel (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg).



Giá đậu tương giảm do thời tiết thuận hơn, với khả năng lượng mưa ở miền Bắc Brazil sẽ tăng trong thời gian tới.



Công ty nghiên cứu thị trường nông sản AgResource có trụ sở tại Chicago, Mỹ dự báo giá ngô giao tháng 3/2024 sẽ dao động trong khoảng 4,70 - 5,10 USD/bushel.



Về thị trường cà phê thế giới, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe - London đi xuống. Giá cà phê tại hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1/2024 giảm 39 USD xuống 2.572 USD/tấn và tại hợp đồng giao tháng 3/2024 giảm 18 USD còn 2.528 USD/tấn.



Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US - New York có xu hướng hỗn hợp. Theo đó, giá cà phê Arabica giao tháng 3/2024 giảm 0,35 xu xuống 184,35 xu/lb, trong khi cà phê thuộc hợp đồng giao tháng 5/2024 tăng thêm 0,95 xu lên 181,70 xu/lb.



Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm 400 - 500 đồng, xuống dao động trong khung 59.900 - 60.400 đồng/kg.



Giá cà phê tươi giao dịch quanh mức 12.700 đồng/kg.



Giá cà phê trên hai sàn quốc tế có sự hiệu chỉnh do hoạt động chốt lời ngắn hạn của giới đầu cơ, nhưng giá vẫn giữ ở mức cao. Các thị trường vẫn còn nguyên mối lo thiếu hụt nguồn cung.