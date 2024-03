Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng

Tại An Giang, theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, giá lúa có sự tăng giảm nhẹ tùy loại, song chủ yếu duy trì đi ngang. Điển hình như: Đài thơm 8 từ 7.900 – 8.000 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg; IR 50404 từ 7.400 – 7.600 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; OM 5451 từ 7.600 – 7.800 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; riêng lúa Nhật ổn định từ 7.800 - 8.000 đồng/kg; OM 18 từ 7.800 – 8.100 đồng/kg; Nàng Hoa 9 có giá từ 7.700 – 7.900 đồng/kg. Lúa nếp tươi Long An dao động quanh mốc 7.700 – 8.000 đồng/kg; lúa nếp 3 tháng tươi ở mức 7.900 - 8.200 đồng/kg.



Với mặt hàng gạo trên thị trường bán lẻ tại An Giang, gạo thường có giá từ 15.500 - 16.500 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài từ 19.000 - 20.000 đồng/kg; gạo Jasmine từ 17.500 – 19.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 17.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 19.500 đồng/kg.

Những ngày qua, nhiều địa phương tại tỉnh Sóc Trăng bước vào vụ thu hoạch rộ vụ lúa Đông Xuân 2023-2024. Tuy giá lúa có giảm hơn so với đầu vụ, nhưng lợi nhuận của nông dân vẫn tăng từ 20-30% so với vụ Đông Xuân 2022-2023. Hiện Sóc Trăng đã thu hoạch 118.409 ha, đạt 65% diện tích, năng suất ước gần 7 tấn/ha, tăng 0,3 tấn/ha so với cùng kỳ vụ Đông Xuân 2022-2023.

Trong tuần qua, giá lúa ở một số nhóm giống tăng nhẹ từ 50-100 đồng/kg, chủ yếu trên giống IR50404, OM5451 và nhóm giống ST; trong đó, giá lúa thường dao động từ 7.400 - 8.300 đồng/kg, lúa thơm nhẹ từ 8.000 - 8.400 đồng/kg và lúa đặc sản từ 8.400 - 10.500 đồng/kg.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến giữa tháng 3, các tỉnh Nam Bộ đã thu hoạch 796.837 ha, chiếm trên 50% diện tích gieo trồng. Các địa phương cũng đã xuống giống vụ Hè Thu đạt 195.669 ha, chiếm 14% so với kế hoạch; tập trung tại các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bà Rịa Vũng Tàu.

Ảnh: Gia Bảo

Về xuất khẩu, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán với giá từ 590 - 595 USD/tấn, so với mức 585 USD/tấn của một tuần trước đó. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giảm tuần thứ hai liên tiếp do nhu cầu từ châu Phi thấp.

Cụ thể, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ, nước xuất khẩu hàng đầu thế giới, đứng ở mức từ 543 - 550 USD/tấn trong tuần qua, so với mức từ 548 - 555 USD/tấn của tuần trước đó, ngày một rời xa mức cao kỷ lục 560 USD/tấn được xác lập hồi đầu tháng này.

Theo một công ty xuất khẩu tại New-Delhi, các khách hàng châu Phi đã mua đủ lượng dự trữ để đáp ứng nhu cầu ngắn hạn và có ý chờ giá điều chỉnh trước khi tiếp tục mua. Các nhà giao dịch Ấn Độ ký ít hợp đồng xuất khẩu gạo đồ hơn sau khi cơ quan hải quan nước này thay đổi cách tính thuế xuất khẩu.

Gạo 5% tấm của Thái Lan đứng ở mức 598 USD/tấn vào ngày 21/3, giảm so với mức 615 USD/tấn của tuần trước. Các nhà giao dịch cho rằng giá gạo Thái Lan giảm do đồng baht xuống giá, trong khi giá gạo trong nước gần như không đổi. Đồng baht của Thái Lan giảm 0,5% so với đồng USD trong tuần qua.

Về thị trường nông sản Mỹ, chốt phiên cuối tuần tại Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT, Mỹ), giá ngô và đậu tương giảm, trong khi giá lúa mỳ tăng. Giá ngô giao tháng 5/2024 giảm 1,5 xu Mỹ, hay 0,34%, xuống 4,3925 USD/bushel. Giá đậu tương giảm 19,5 xu Mỹ, hay 1,61%, xuống 11,925 USD/bushel. Giá lúa mỳ giao cùng kỳ tăng 8 xu Mỹ, hay 1,46%, lên 5,5475 USD/bushel (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2kg; 1 bushel ngô = 25,4kg).

Công ty nghiên cứu AgResource có trụ sở tại Chicago cho rằng thị trường sẽ tiếp tục trồi sụt khi Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố số liệu về dự trữ và tình hình gieo trồng trong tuần tới.

Mexico là nước nhập khẩu ngô của Mỹ nhiều nhất và đã nhập 18 triệu tấn ngô từ Mỹ từ đầu niên vụ cho đến nay. Mexico được dự báo sẽ nhập 20,6 triệu tấn ngô trong niên vụ 2023-2024.

Thị trường cà phê thế giới cho thấy, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe (London) đảo chiều giảm mạnh. Giá cà phê tại hợp đồng giao tháng 5/2024 giảm 27 USD, xuống 3.358 USD/tấn và giá cà phê giao tháng 7/2024 cũng giảm 24 USD, xuống 3.264 USD/tấn. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình. Giá cà phê Arabica trên sàn ICE US (New York) cùng xu hướng giảm, nhưng mức giảm nhẹ. Giá cà phê Arabica giao tháng 5/2024 giảm 0,85 xu Mỹ, xuống 184,85 xu/lb và kỳ hạn giao tháng 7/2024 giảm 0,65 xu, xuống 184 xu/lb (1 lb = 0,4535kg).

Chỉ số USD tiếp tục tăng đã kéo hầu hết các thị trường hàng hóa vào vùng đỏ. Thị trường cà phê cũng không ngoại lệ. Ngoài ra, báo cáo về tồn kho ở ICE tăng mạnh cũng góp phần gây sức ép lên thị trường. Ở trong nước, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên giảm 400 – 500 đồng, xuống dao động trong khoảng 94.200 – 94.800 đồng/kg.