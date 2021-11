Giá giảm 3 tuần liên tiếp, "bong bóng dầu mỏ" có xì hơi?

Dầu thô Brent kết thúc phiên này giảm 70 US cent, tương đương 0,8% xuống 82,17 USD/thùng; dầu thô Tây Texas (WTI) của Mỹ giảm 80 cent, tương đương 1% xuống 80,79 USD/thùng.



Tính chung cả tuần, cả hai loại dầu đều giảm tuần thứ 3 liên tiếp do đồng USD mạnh lên và đồn đoán rằng chính quyền của Tổng thống Joe Biden có thể giải phóng dầu từ Cục Dự trữ Dầu chiến lược Mỹ để hạ nhiệt giá năng lượng. Tính trên cơ sở hàng tuần, dầu Brent giảm 0,7%, trong khi WTI giảm 0,6%.

Diễn biến giá dầu Brent và WTI trong năm 2021.

Ngày 10/11, Mỹ công bố dữ liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 10/2021 tăng 6,2% so cùng kỳ năm ngoái, tốc độ tăng nhanh nhất trong vòng 30 năm, chủ yếu do giá năng lượng leo thang.



Louise Dickson, nhà phân tích thị trường dầu cao cấp tại Rystad Energy cho biết: "Tuần này là một lời nhắc nhở tốt cho các thị trường dầu rằng giá không chỉ bị ảnh hưởng bởi quỹ đạo cung - cầu, mà còn từ các dự báo chính sách tiền tệ và các hình thức can thiệp của chính phủ". "Lãi suất tăng sẽ thúc đẩy đồng USD tăng thêm nữa và thậm chí gây áp lực giảm giá lên mặt hàng dầu".

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ, Jennifer Granholm, hôm thứ Hai (8/11) cho biết ông Biden có thể hành động ngay trong tuần này để giải quyết vấn đề giá xăng dầu tăng vọt.

Tổng thống Mỹ Biden cho biết đã yêu cầu Hội đồng kinh tế quốc gia tìm phương án để tiết giảm chi phí năng lượng và Ủy ban giao dịch liên bang hạn chế hành vi thao túng thị trường năng lượng.

Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao thuộc công ty Price Futures Group, cho biết: "Không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ có thêm áp lực lên chính quyền sau khi số liệu lạm phát vừa công bố". "Ngày càng có nhiều lo ngại rằng Fed có thể phải quay trở lại hành động tích cực hơn đối với việc tăng lãi suất, vì vậy điều đó đã tạo ra một đợt tăng giá cho đồng đô la." USD và dầu mỏ thường diễn biến ngược chiều nhau.

Theo ông Flynn: "Chúng tôi tin rằng bất kể thông báo nào cũng sẽ chỉ có tác động ngắn hạn đến giá cả, nhưng do sự không chắc chắn nên thị trường đang lùi lại một chút".

Các công ty năng lượng của Mỹ trong tuần này đã bổ sung thêm các giàn khoan dầu và khí đốt tự nhiên tuần thứ ba liên tiếp. Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes Co. cho biết số lượng giàn khoan dầu và khí đốt, một chỉ báo ban đầu về sản lượng dầu Mỹ trong tương lai, đã tăng 6 giàn lên 556 giàn trong tuần tính đến ngày 12 tháng 11, mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2020.

Rosneft (của Nga), công ty dầu mỏ lớn thứ hai thế giới về sản lượng sau Saudi Aramco, hôm thứ Sáu (12/11) đã cảnh báo về một "siêu chu kỳ" có thể xảy ra đối với thị trường năng lượng toàn cầu, dự báo giá dầu thậm chí sẽ còn tăng thêm nữa khi nhu cầu vượt xa nguồn cung.

Tuy nhiên, mặc dù có những dấu hiệu tích cực từ phía cầu với việc giao thông bằng đường hàng không tăng nhanh, chính sách thắt chặt dần tài khóa và tiền tệ thắt chặt và thời tiết trong mùa đông tới ở Bắc bán cầu ôn hòa sẽ đóng vai trò như một tác nhân giảm bớt.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) hôm thứ Năm (11/11) đã hạ dự báo nhu cầu dầu thế giới trong quý 4 xuống 330.000 thùng/ngày (bpd) so với dự báo của tháng trước do sự giảm mạnh nhu cầu ở các nước tiêu thụ chính như Trung Quốc và Ấn Độ và giá năng lượng tăng cao cao cản trở sự phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. OPEC dự báo nhu cầu dầu trong quý IV/2021 sẽ vào khoảng 99,49 triệu thùng/ngày, giảm 330.000 thùng/ngày so với dự báo đưa ra hồi tháng trước. Nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2021 sẽ tăng thêm 5,7 triệu thùng/ngày, thấp hơn 160 nghìn thùng/ngày so với mức dự báo trước đó. Tuy nhiên, OPEC cho rằng, mức tiêu thụ dầu thế giới sẽ vượt mốc 100 triệu thùng, có thể đạt 100,6 triệu thùng/ngày trong năm 2022, cao hơn 0,5 triệu thùng so với hồi năm 2019; các nước châu Âu thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) sẽ có mức tiêu thụ cao hơn, trong khi nhu cầu dầu của Mỹ sẽ chậm lại.

Mặc dù giảm trong tuần này song tính từ đầu năm đến nay, giá dầu đã tăng hơn 60%, thô Brent ngày 25/10 đạt mức cao nhất trong ba năm do nhu cầu hồi phục mạnh sau đại dịch và nhóm các nước sản xuất dầu chủ chốt kiềm chế sản lượng.

OPEC, Nga và các đồng minh, được gọi là OPEC + tuần trước đã nhất trí về kế hoạch bổ sung 400.000 thùng/ngày vào thị trường mỗi tháng, đúng như lộ trình đã vạch ra từ ban đầu.

Nhà phân tích Stephen Brennock của công ty môi giới dầu PVM cho biết: "Thị trường dầu đang rơi vào trạng thái dư thừa nguồn cung. "OPEC và các đồng minh ít nhất sẽ cần phải tạm dừng việc nới lỏng hạn chế nguồn cung trong năm mới. Việc không hành động sẽ khiến kho tồn trữ dầu trên toàn cầu một lần nữa tăng lên." OPEC+ cho biết triển vọng không chắc chắn về nhu cầu tiêu thụ dầu là lý do chính khiến họ không nâng nguồn cung dầu thô theo lời kêu gọi của Mỹ.

Báo cáo của OPEC cho biết nền kinh tế Trung Quốc quý III đã tăng trưởng chậm hơn dự báo do cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng và tác động của các biện pháp cứng rắn của Bắc Kinh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Trong khi đó, đà phục hồi của Ấn Độ "sẽ vẫn bị thách thức bởi các tác động kéo dài của làn sóng lây nhiễm COVID-19 gần đây".

Tham khảo: Reuters