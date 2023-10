Giá giảm so với thế giới, một mặt hàng Việt được Pakistan gom mạnh: tăng trưởng 3 chữ số trong tháng 9, Việt Nam xuất khẩu đứng thứ 3 thế giới

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 9/2023, Việt Nam xuất khẩu được 193,3 nghìn tấn cao su, trị giá 251,76 triệu USD, giảm 13,1% về lượng và giảm 12,3% về trị giá so với tháng 8/2023. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cao su đạt hơn 1,4 triệu tấn, trị giá 1,87 tỷ USD, tăng 0,4% về lượng, nhưng giảm 18,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Giá cao su xuất khẩu tăng nhẹ so với tháng trước, nhưng vẫn giảm so với cùng kỳ năm 2022. Tháng 9/2023, giá cao su xuất khẩu bình quân đạt 1.302 USD/tấn, tăng 0,9% so với tháng 8/2023, nhưng giảm 9,9% so với tháng 9/2022.

Trong tháng 9/2023, mặc dù xuất khẩu cao su giảm, nhưng lượng cao su xuất khẩu sang một số thị trường vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước như: Đức, Srilanca, Indonesia, Mỹ,... Trong đó, Pakistan là thị trường duy nhất ghi nhất mức tăng 3 chữ số.

Cụ thể, trong tháng 9/2023, xuất khẩu cao su sang Pakistan đạt 1.375 tấn với trị giá 1,65 triệu USD, tăng mạnh 169,1% về lượng và tăng 139,6% về kim ngạch so với tháng 9/2023. Tính chung 9 tháng đầu năm, xuất khẩu sang quốc gia này đạt hơn 6,77 triệu USD với 5.222 tấn cao su, giảm 37,3% về lượng và giảm 53,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Giá xuất khẩu bình quân 9 tháng sang thị trường Pakistan là 1.298 USD/tấn, giảm 26,11% so với cùng kỳ năm 2022.

Tăng trưởng mạnh nhưng Pakistan chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ 0,37% về lượng và 0,36% về kim ngạch trong cơ cấu xuất khẩu cao su 9 tháng đầu năm của Việt Nam.

Suốt hơn 2 năm qua, chứng kiến giá cao su xuất khẩu liên tục giảm, Hiệp hội Cao su Việt Nam lý giải, giá cao su giảm trong các năm 2021 và 2022 là do ảnh hưởng từ đại dịch Covid, Trung Quốc “đóng cửa” đã tác động tiêu cực đến thị trường cao su.

Trái ngược với giá cao su Việt trầm lắng, từ đầu tháng 10/2023 đến nay, giá cao su tại các sàn giao dịch chủ chốt châu Á có xu hướng tăng do giá dầu tăng, trong khi thị trường lo ngại xung đột ở Trung Đông gây ra nguy cơ tiềm ẩn gián đoạn vận tải biển và phí vận chuyển cao hơn, các công ty lốp xe có khả năng tăng dự trữ cao su, do đó đẩy nhu cầu cao su tự nhiên lên cao. Kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng tại Trung Quốc đã kết thúc, thị trường giao dịch trở lại từ ngày 09/10/2023.

Mưa lớn tại các quốc gia trồng cao su lớn cũng góp phần thúc đẩy giá cao su giao ngay.

Một yếu tố khác đẩy giá cao su tăng là do giá dầu thô giữ ở mức cao, nhất là sau khi căng thẳng khu vực Trung Đông bùng nổ. Tính đến ngày 16/10, giá dầu Brent quanh mức 91 USD/thùng, tăng 10% so với đầu tháng 8 và đang tiến dần đến mức đỉnh gần 1 năm.

Giá cao su thế giới trong 1 tháng qua (Trading Economics)

Giá dầu thô tăng đồng nghĩa chi phí nguyên liệu cho sản xuất cao su tổng hợp tăng theo. Điều này khiến nhu cầu một phần chuyển sang cao su tự nhiên để thay thế cho cao su tổng hợp.

Trả lời trang Nikkei Asia, đại diện một công ty kinh doanh cao su cho biết: “Một số nhà sản xuất đang tăng cường sử dụng cao su tự nhiên trong một số sản phẩm”. Các nhà đầu cơ đang đặt cược rằng giá dầu thô cao hơn cũng sẽ thúc đẩy nhu cầu cao su tự nhiên.

Trong bối cảnh xuất khẩu cao su của Việt Nam đang rơi xuống mức âm thì tín hiệu lạc quan ở thị trường nhập khẩu khổng lồ “hàng xóm” Trung Quốc lại nhen nhóm hy vọng của các nhà xuất khẩu cao su Việt Nam.

Trung Quốc đang có tham vọng đưa ngành sản xuất xe điện, xe hybrid và các nhà sản xuất ô tô, dẫn đến nhu cầu nhập cao su cho sản xuất lốp xe của nước này cũng đang lên cao.

Với tình hình thực tế 3 quý đầu năm, kỳ vọng xuất khẩu cao su 3 tháng cuối sẽ không còn tăng trưởng âm. Tuy vậy, dự báo kim ngạch xuất khẩu cao su khó có thể đạt được mục tiêu 3,5 tỷ USD, sẽ chỉ dừng ở mức 3 tỷ USD.