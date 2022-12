Giá Honda Vario 160 nhập khẩu tư nhân giảm 'sập sàn': Từ 51,9 triệu, sẵn sàng đấu xe chính hãng sắp ra mắt

Một đại lý kinh doanh xe máy nhập khẩu tư nhân đang chào bán Honda Vario 160 với 2 phiên bản: CBS và ABS, giá bán lần lượt 51,9 triệu đồng và 57,4 triệu đồng. Mức giá này được đưa ra trong thời điểm Honda Việt Nam chuẩn bị giới thiệu Vario 160 chính hãng vào ngày 22/12 tới đây.

Honda Vario 160 nhập khẩu tư nhân đang có giá bán thấp nhất từ trước tới nay.

Như vậy, mức giá mới thấp hơn 1,1-2,1 triệu đồng so với đầu tháng 12 (giá 54-58,5 triệu đồng) và thấp hơn đáng kể so với thời điểm Honda Vario 160 mới về Việt Nam (giá 75-80 triệu đồng). Thậm chí, giá mới chỉ nhỉnh hơn một chút so với "đàn em" Vario 125 đời 2022 hiện có giá 49,9-53 triệu đồng,



Honda Vario 160 liên tục giảm giá một phần vì nhiều khách hàng cho rằng kiểu dáng mới cồng kềnh, không còn gọn gàng, linh hoạt và bắt mắt như "người tiền nhiệm" Vario 150, dẫn đến nhu cầu mua xe giảm. Hơn nữa, trước đây Honda Vario còn có lợi thế về tùy chọn động cơ 150cc vốn không có trên Air Blade. Năm 2019, Honda Air Blade lắp ráp tại Việt Nam đã được bổ sung tùy chọn động cơ 150cc, rồi nâng lên động cơ 160cc khiến thị phần Vario bị thu hẹp.

Ở thế hệ mới, Honda Vario 160 nhận nhiều nâng cấp đáng giá. Nhìn trực diện, cụm đèn pha phía trước đã được nối lại gần hơn, đèn định vị vẫn mang tạo hình cánh chim vuốt lên trên nhưng đã bị cắt khúc. Ốp nhựa hai bên được kéo dài về sau.

Một số công nghệ đáng chú ý có thể kể đến khóa thông minh, bảng đồng hồ kỹ thuật số, cụm đèn Full-LED và đáng chú ý nhất là phanh ABS bánh trước.

Honda Vario 160 dùng động cơ 4 van eSP+ dung tích 160 phân khối, cho công suất 15,4 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô men xoắn 13,8 Nm tại 7.000 vòng/phút. Thông số này gần như tương đương mẫu Air Blade 160 ra mắt người dùng Việt hồi tháng 5.