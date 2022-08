Giá Honda Vision tiếp đà lao dốc, bản tiêu chuẩn chỉ còn 33 triệu đồng

Khắc phục nguồn cung, mẫu xe tay ga Honda Vision đã dần hạ nhiệt sau thời gian dài đội giá kỷ lục tới 60 triệu đồng.



Tại khu vực Hà Nội, Honda Vision bản tiêu chuẩn xuống còn ở mức 33 triệu đồng, chênh hơn 3 triệu đồng so với giá đề xuất. Honda Vision bản cao cấp được rao bán với giá 38 triệu đồng, bản đặc biệt giá 39 triệu đồng và bản cá tính ở mức cao nhất 41 triệu đồng.

Tại khu vực Hồ Chí Minh, Honda Vision bản tiêu chuẩn chỉ còn 35,1 triệu đồng, bản cao cấp hiện có giá bán 38,67 triệu đồng, bản đặc biệt có giá bán 39,77 triệu đồng, bản cá tính có giá bán từ 40 - 42 triệu đồng.

Trong khi đó, giá niêm yết của hãng lần lượt là 29,99 triệu đồng với bản tiêu chuẩn, cao cấp là 30,7 triệu đồng, đặc biệt là 31,99 triệu đồng và cá tính là 34,49 triệu đồng. Có thể thấy mức giá mẫu xe tay ga này đang dần tiến gần hơn đến giá đề xuất của hãng. Tất cả các phiên bản đều đang có giá bán giảm từ 10 - 15 triệu đồng so với thời điểm đầu tháng 7.

Ảnh minh họa.

Lý giải về việc này, nhân viên kinh doanh tại một HEAD của Honda trên đường Khâm Thiên cho biết, "hãng đã tìm được nguồn cung cấp linh kiện mới nên xe từ hãng về đại lý nhiều hơn, không còn tình trạng cháy hàng như các tháng trước. Dự kiến trong thời gian tới nhiều mẫu xe hot của Honda cũng sẽ giảm mạnh do nguồn cung được đảm bảo".



Tương tự Honda Vision, mẫu xe Honda Lead 2022 cũng hạ giá so với tháng trước. Mẫu xe này từng có thời điểm tăng tới 15 triệu đồng trong tháng 7, kéo giá xe lên mức cao nhất 55 triệu đồng cho bản đen nhám cao cấp.

Cụ thể, Honda Lead tiêu chuẩn có giá bán ra dao động từ 40 - 40,5 triệu đồng, bản cao cấp khoảng 43 triệu đồng, bản đặc biệt cao nhất là 45 triệu đồng. Mặc dù đã giảm mạnh so với tháng 7 nhưng giá xe Honda Lead vẫn chênh so với giá niêm yết (tương đương mức giảm từ 3 - 8 triệu đồng so với hồi tháng 7).

Được biết, Honda Vision là mẫu xe tay ga giá rẻ được giới trẻ ưa chuộng. Thiết kế trên xe có nhiều trang bị tiện ích. Điển hình như đèn chiếu sáng bằng bóng LED tự động bật sáng, chìa khóa thông minh Smartkey, phía trước có hộc đựng đồ với nắp đậy... Trong khi đó dưới yên ngồi cốp đựng đồ rộng rãi và có trang bị ổ sạc điện thoại. Xe sử dụng động cơ eSP tiên tiến, phun xăng điện tử PGM-Fi, bộ đề ACG và hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop, giúp xe tiết kiệm xăng và vận hành linh hoạt.

Mới đây, Honda Việt Nam (HVN) đã thông tin có báo cáo doanh số tháng 7/2022. Sau nhiều tháng sụt giảm liên tiếp, doanh số xe máy của HVN đã tăng trưởng mạnh trong tháng 7. Theo đó, hãng bán đã bán ra 164.273 xe máy, tăng 11,2% so với tháng trước và tăng 42,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, HVN vẫn tiếp tục không công bố doanh số cụ thể của dòng xe tay ga và mẫu xe nào bán chạy nhất. Trong khi đó, về mảng xe số, Honda Wave Alpha bán 56.792 xe, chiếm 34,6 % tổng doanh số. Mẫu xe côn tay Honda Winner X bán 11.000 xe, chiếm 6,7%.