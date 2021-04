Giá iPhone 12 Pro Max giảm mạnh, về mức thấp chưa từng

Giữa tháng 4, thị trường smartphone đang có sự điều chỉnh giảm giá mạnh cho loạt iPhone 12. Theo đó, tùy theo hình thức mua online hay trực tiếp và các đợt khuyến mại, chi phí mua chiếc điện thoại mới nhất của Apple giảm từ 1- 4 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Giữa các hệ thống bán lẻ, giá điện thoại iPhone cùng dung lượng cũng chênh lệch lên tới cả triệu đồng.

Hiện tại, chiếc iPhone 12 Pro bản 128GB hiện có giá 26,5 triệu đồng, giảm 4,4 triệu đồng so với niêm yết.

Bản 512GB đang được một hệ thống bán lẻ đề xuất giá 32,4 triệu đồng (màu gold). Mức này thấp hơn niêm yết tới 8,5 triệu đồng và cũng đã rẻ hơn mức giá đầu tháng 4 là 600.000 đồng.

Màu gold cũng là màu có giá thấp nhất, trong khi các màu hút khách như xám hay xanh dương có giá cao hơn xấp xỉ 1 triệu đồng.

Trong khi đó, iPhone 12 Pro Max bản 128 GB đang có giá 29-29,5 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng so với hồi đầu tháng 4 và giảm 5 triệu đồng so với niêm yết ban đầu. Bản 256 GB giảm 6 triệu đồng so với niêm yết, về mức 31,99 triệu đồng.

Giá iPhone 12 pro Max và 12 Pro giảm mạnh trong tháng 4.

Không chỉ các mẫu cao cấp, ngay cả mẫu giá rẻ như iPhone 12 mini cũng được giảm giá khá ấn tượng. iPhone 12 mini bản 64GB giảm đến 6 triệu so với niêm yết, về mức 15,99 triệu đồng.



Trong khi đó, bản 128GB giảm còn xấp xỉ 18 triệu đồng. Khách đặt hàng mua trước (trong đợt khuyến mại), giá chiếc smartphone sẽ chỉ còn 16,99 triệu đồng – thấp nhất từ trước đến nay.

Có thể nhận các model ít được người tiêu dùng Việt quan tâm, ví dụ như iPhone 12 mini vốn là phiên bản thấp nhất của loạt iPhone 12, màn hình nhỏ. Trong khi đó, iPhone 12 Pro Max 512 GB được điều chỉnh để có giá bán tốt hơn, nhất là khi phiên bản này có giá cao suốt thời gian dài.

Theo đại diện một hệ thống bán lẻ, đợt điều chỉnh giá bán này không có gì lạ bởi đây là giai đoạn trầm lắng của thị trường smartphone hàng năm.