Gia Lai: Giả nhân viên điện lực, lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Ngày 29/4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang điều tra sự việc các đối tượng giả danh nhân viên điện lực, hướng dẫn tải ứng dụng giả mạo mã QR thanh toán tiền điện rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Điển hình ở Gia Lai có nhiều trường hợp bị lừa hàng trăm triệu đồng.

Anh N.V.D (trú phường Phù Đổng, TP.Pleiku, Gia Lai) nhận được cuộc gọi của một người nhân viên điện lực, nói anh D đã nộp tiền điện nhưng chưa có hóa đơn. Người này yêu cầu anh D tạo mã liên kết từ App điện lực đến tài khoản ngân hàng để in hóa đơn, nếu không sẽ bị Công ty điện lực cắt điện.

Người giả nhân viên điện lực gửi cho anh D hình ảnh 1 mã QR, yêu cầu anh D quét mã để hoàn tất thủ tục liên kết xuất hóa đơn. Khi thực hiện xong các yêu cầu, anh D phát hiện tài khoản bị trừ toàn bộ số tiền gần 160 triệu đồng.

Tương tự, chị H.T.L (trú phường Ia Kring, TP.Pleiku, Gia Lai) nhận được cuộc gọi thông báo nội dung trên hệ thống của Điện lực Việt Nam chưa thấy thông tin chị L đóng tiền điện. Người này yêu cầu chị L cần cập nhật sớm trên hệ thống của Điện lực để không bị cắt điện.

Người này nói chị L làm việc với người tên Lê Dũng là "nhân viên điện lực để được hướng dẫn, xử lý". Người có tài khoản Zalo "Lê Dũng", hướng dẫn chị L vào CH Play tải ứng dụng "EVNCPC CSKH" và ứng dụng "EVN". Người này tiếp tục yêu cầu chị L mở ứng dụng ngân hàng điện tử trên điện thoại để được hướng dẫn cập nhật, liên kết đóng tiền điện. Sau đó, chị L phát hiện tài khoản ngân hàng đã bị trừ số tiền 190 triệu đồng.

Tiếp đó, anh R.C.R (trú xã Ia Kênh, TP. Pleiku, Gia Lai) nhận được cuộc gọi xưng là nhân viên điện lực, hướng dẫn anh R tải ứng dụng "Epoint" để đóng tiền điện qua tài khoản ngân hàng tránh bị cắt điện. Vì tin tưởng nên anh R đã tải ứng dụng "Epoint" theo hướng dẫn.

Tiếp đó, đối tượng gửi hình ảnh mã QR qua tài khoản Zalo rồi hướng dẫn xác thực để sau này đóng tiền điện qua ngân hàng không cần phải xác thực nữa. Tin tưởng, anh R làm theo, sau đó phát hiện tài khoản bị trừ hết số tiền hơn 126 triệu đồng.

Để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân khi phát hiện hoặc bị đối tượng gọi điện tự xưng là nhân viên điện lực thì tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân (bao gồm họ tên, năm sinh, địa chỉ, nghề nghiệp của bản thân và người thân trong gia đình), thông tin về thẻ CCCD, thông tin về tài khoản ngân hàng; không thực hiện việc quay hình ảnh khuôn mặt (quét hình ảnh sinh trắc học), không quét mã QR do đối tượng gửi đến, không cung cấp mã OTP và trình báo ngay đến cơ quan Công an nơi gần nhất.