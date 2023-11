Gia Lâm lên quận, cư dân Hanhomes Blue Star hưởng lợi

Hạ tầng nghìn tỷ "vẫy chào" quận mới Gia Lâm

Mới đây, tại kỳ họp thứ 13 HĐND Tp. Hà Nội, các đại biểu đã thống nhất thông qua nghị quyết tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm và thành lập 16 phường trên cơ sở 22 xã, thị trấn của huyện. Đây là kết quả tất yếu sau những nỗ lực bứt tốc về mặt hạ tầng, giao thông khu vực với tổng vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Nằm ở cửa ngõ phía Đông của Thủ đô, kết nối tam giác kinh tế vùng Đông Bắc gồm Hải Phòng- Hải Dương - Quảng Ninh, Gia Lâm được xác định là điểm đến của chiến lược di cư, giải quyết bài toán quá tải hạ tầng nội đô. Cụ thể, Gia Lâm định hướng trở thành trung tâm mới, là đô thị cửa ngõ phía Đông Bắc Hà Nội trên cơ sở phát triển dịch vụ thương mại, giáo dục, y tế… gắn với các ngành công nghiệp, công nghệ cao. Xây dựng Gia Lâm trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao trên cơ sở bảo đảm yếu tố bền vững và cảnh quan môi trường.

Cùng với chủ trương quy hoạch của thành phố, hàng loạt công trình hạ tầng, giao thông, khu đô thị… được triển khai xây dựng và đi vào vận hành, thay đổi hoàn toàn diện mạo khu vực.

Mới đây, cầu Vĩnh Tuy 2 có mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng đã chính thức đi vào vận hành. Nằm song song với cầu Vĩnh Tuy 1, cầu Vĩnh Tuy 2 có chiều dài 3,5km kết nối đường vành đai 2 trên cao, kết nối từ trung tâm Hà Nội tới khu vực phía Bắc và Đông Bắc, giảm thiểu tình trạng ùn tắc, rút ngắn thời gian di chuyển từ Gia Lâm vào nội đô chỉ khoảng 20 phút. Đây được xem là cú hích thúc đẩy làn sóng chuyển cư từ nội đô sang Gia Lâm ngày càng lớn.

Kết hợp với các tuyến metro chạy qua khu vực như tuyến Metro 1 (đoạn Gia Lâm - Dương Xá), tuyến Metro 8 (đoạn Sơn Đồng - Dương Xá) và mạng lưới cầu đường: cầu Đuống, cầu Ngọc Hồi, quốc lộ 5, vành đai 3… đã, đang và sẽ được xây dựng trong thời gian tới giúp kết nối toàn bộ Gia Lâm với khu vực trung tâm nội đô cũng như các tỉnh lân cận.

Cú chuyển mình ngoạn mục của Gia Lâm trong vài năm trở lại đây tạo lực đẩy cho dòng tiền đầu tư đổ về khu vực, với sự góp mặt của nhiều chủ đầu tư lớn như Vingroup, Ecopark, Sunshine Group, Handico 5… đã rót hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng một loạt dự án tại đây, kiến tạo trung tâm kinh tế, mua sắm, giải trí mới bên kia sông Hồng, thu hút làn sóng chuyển cư lớn, chất lượng cao từ nội đô tìm về.

Sống tại Hanhomes Blue Star, một bước chân kết nối vạn tiện ích

Là điểm sáng an cư, đầu tư cuối năm 2023, Hanhomes Blue Star ghi điểm với khách hàng bởi vị trí kết nối toàn diện, nhanh chóng tiếp cận với hệ thống vui chơi, giải trí, trung tâm mua sắm kế cận cùng giá bán hợp lý, sẵn sàng bàn giao, nhận nhà ở ngay, sổ đỏ trực tiếp từ chủ đầu tư.

Viết tiếp câu chuyện về cuộc sống hạnh phúc, vẹn tròn tại nhà bên phố mới, Hanhomes Blue Star khai mở phong cách sống tiện ích đủ đầy, chỉ trong 15’ di chuyển, kết nối với toàn bộ trung tâm hành chính, xã hội, giáo dục và y tế của khu vực như: Bệnh viện đa khoa Gia Lâm, UBND Gia Lâm, Đại học Nông nghiệp, Công an huyện Gia Lâm…

Đặc biệt, nhờ sở hữu vị trí kề hồ, cận phố, cách Vinhomes Ocean Park 300m di chuyển, cư dân Hanhomes Blue Star được hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống tiện ích mua sắm, giải trí, lễ hội… kế bên. Lần đầu tiên tại Hà Nội, chỉ cách vài phút di chuyển, cư dân Hanhomes Blue Star có thể chạm vào bờ biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam, thoải mái camping, nghỉ dưỡng cuối tuần ngay bên hiên nhà mà không cần mất hàng giờ di chuyển bất tiện.

Nối dài trải nghiệm sống vẹn tròn cho cư dân, chủ đầu tư Handico 5 đã thiết kế hệ thống tiện ích nội khu đầy đủ, đa dạng với các cửa hàng, siêu thị, spa, massage, tiệm thuốc… đáp ứng tối đa nhu cầu sinh hoạt thường ngày. Kết hợp cùng hệ thống đường dạo bộ và công viên cảnh quan kề bên, kiến tạo một không gian sống hiện đại, tiện nghi, khoáng đạt, tái tạo tinh thần và nguồn năng lượng tràn đầy.



Sở hữu Hanhomes Blue Star tại thời điểm này, khách hàng có thể trực tiếp sở hữu căn hộ chất lượng, có sẵn sổ đỏ, dọn vào ở ngay với giá chỉ từ 30 triệu/m2 mà không cần mất thời gian chờ đợi, đón đầu cơ hội tăng giá khi Gia Lâm lên quận. Được biết, dự án đã hoàn thiện và đi vào vận hành từ tháng 10 năm ngoái, hiện các cư dân đã dọn về sinh sống, kiến tạo cộng đồng cư dân trẻ trung, năng động.

"Dự án Hanhomes Blue Star được mở bán với mức giá khá thấp so với các dự án cùng phân khúc do không mất chi phí giao dịch trung gian qua các sàn. Vì thế, dự án có dư địa tăng giá khá cao, cơ hội cho khách hàng muốn an cư, đầu tư, cho thuê với tài chính nhỏ"., đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 5

Địa chỉ: 135 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hotline: 0923 868 679

Website: http://hanhomesbluestar.com.vn/

Văn phòng giao dịch: Khu 31ha, phố Thành Trung, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Thông tin dự án: Nhà ở chung cư cao tầng tại ô đất đấu giá ký hiệu CT2 thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội – Blue Star