Giá lợn hơi tăng lên mức 55.000 đồng/kg ở các tỉnh phía Nam

Giá thịt lợn tại các chợ truyền thống ở TP Hồ Chí Minh đang tăng mạnh.

Ngày 21/4, giá lợn hơi tại Long An đã tăng 3.000 đồng/kg, đạt giá trần 55.000 đồng/kg; tại Tiền Giang, Bạc Liêu tăng 2.000 đồng/kg, tương ứng với mức 53.000 và 55.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại Đồng Tháp và Cà Mau, giá lợn hơi tuy tiếp tục tăng nhẹ 1.000 đồng/kg nhưng đạt mức giá trần là 55.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá lợn hơi tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai cũng tăng lên mức 55.000 đồng/kg. Nhiều tỉnh thành khác như: Bình Phước, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng... giá phổ biến từ 53.000 - 55.000 đồng/kg, mức dao động tăng từ 1.000 - 3.000 đồng/kg. Tại Công ty CP Việt Nam, giá thịt lợn đang ở mức 56.500 đồng/kg.

Ghi nhận giá lợn hơi bình quân cả nước ngày 21/4 là 52.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá lợn hơi tại thị trường Trung Quốc tiếp tục tăng nhẹ thêm 200 đồng, lên 47.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi tăng đã kéo giá bán lẻ thịt lợn tại các chợ truyền thống cũng tăng theo. Ghi nhận tại chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh), chợ Căn Cứ (quận Gò Vấp), chợ Phước Long B (TP Thủ Đức) … giá thịt lợn bán lẻ đang tăng khoảng 5.000 đồng/kg. Theo đó, thịt ba rọi đang ở mức 140.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 160.000 - 170.000 đồng/kg, thịt đùi 100.000 đồng/kg…

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho biết, từ sau Tết đến nay, sau thời gian "neo" ở mức 47.000 đồng/kg, bất ngờ từ hôm cuối tuần qua, giá lợn hơi tăng lên 50.000 - 51.000 đồng/kg và đến nay tăng lên tới 55.000 đồng/kg. Nguyên nhân là do các công ty chăn nuôi lớn đều tăng giá lợn hơi với mức từ 55.000 - 56.000 đồng/kg, vì vậy giá lợn hơi khu vực Đồng Nai đang được thu mua cũng ở mức 55.000 đồng/kg. Với mức giá này, người chăn nuôi sẽ bớt thiệt hại về giá thành sản xuất chứ chưa khôi phục lượng giảm đàn do dịch bệnh.

Theo ông Nguyễn Kim Đoán, suốt thời gia qua, giá lợn hơi xuống thấp, các đơn vị chăn nuôi không có lời, cộng với thị trường chưa có gì để cầu tăng cao. Nếu các công ty chăn nuôi không tăng giá lợn hơi sẽ thiệt hại nhiều hơn vì người tiêu dùng đang mua giá bán lẻ cao, trong khi người sản xuất không có lời. Điều này buộc giá lợn hơi tăng lên để kích thích thị trường sôi động, nhất là trong dịp 30/4 và 1/5 sắp tới.

"Cách đây hơn một tháng, mỗi một con lợn xuất chuồng, người chăn nuôi lỗ từ 700.000 - 1.000.000 đồng/con. Đến nay, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ gần như “xóa sổ” một phần vì dịch tả lợn châu Phi đe dọa phải giảm đàn, một phần do lợn hơi bán dưới giá thành sản xuất, không có lời. Do đó, những ai không còn vốn, không cầm cự được buộc phải treo chuồng. Đối với những trang trại có quy mô tương đối lớn, tổng đàn của trang trại cũng chỉ duy trì được 50% so với trước đây", ông Nguyễn Kim Đoán nói.

Giá lợn hơi tăng kéo theo giá thịt lợn tại các chợ tăng theo.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai, hiện tỉnh có 2,6 - 2,8 triệu con lợn, trong đó nông dân nuôi lợn chiếm 20 - 30%. Vừa qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên gần 70% nông hộ đã bị “xóa sổ”. Ngoài ra, ngành nông nghiệp Đồng Nai đang hướng đến chăn nuôi công nghiệp và chỉ có khuyến khích nuôi lợn đặc sản như lợn đen, lợn mọi… để làm kinh tế địa phương.

Còn theo thống kê của Cục chăn nuôi và trồng trọt, năm 2017, cả nước có 10 triệu hộ nông dân chăn nuôi lợn, sang năm 2020 còn 4 triệu hộ chăn nuôi và đến năm 2023 chỉ còn 2 triệu hộ. Theo Cục, do nhu cầu thị trường thấp và nguồn cung dư thừa, cộng thị trường đang khó khăn nên phần lớn các hộ nông dân và doanh nghiệp giảm đàn. Vì vậy, ngành chăn nuôi hy vọng năm 2024 giá lợn hơi phục hồi, lúc này nguồn cầu có thể tăng khi nông dân tái đàn. Song song đó, nguồn cung từ các tập đoàn chăn nuôi lớn sẽ đảm bảo cung ứng cho thị trường.