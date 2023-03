Giá nhiều mẫu xe máy hot tiếp tục neo cao, riêng SH 350i thủng đáy

Ảnh minh họa.

Đơn cử như các mẫu Honda SH đang trong tình trạng khan hàng nên có sự tăng nhẹ trở lại. Riêng phiên bản SH 350i lại giảm giá tới 10 triệu đồng.



Cụ thể, Honda SH các phiên bản SH 125 CBS, SH 160 CBS hiện được đại lý chào bán với mức giá lần lượt là 81 và 96 triệu đồng, tăng 1 triệu đồng so với tháng trước. Hai phiên bản 160 ABS và 150 ABS thể thao có giá là 116 và 121 triệu đồng. Tương tự, phiên bản 125 ABS đang trong tình trạng cháy hàng tại nhiều đại lý dao động trong khoảng từ 98 - 100 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Chiều ngược lại, SH 350i đang giảm giá mạnh từ 140 - 145 triệu đồng xuống còn hơn 130 triệu đồng. Các đại lý cho biết, giá bán Honda SH 350i thời điểm hiện tại đang ở mức rẻ nhất từ trước tới nay. Kể từ khi mới được trình làng hồi tháng 8/2021, giá bán tại đại lý của SH 350i phiên bản lắp ráp trong nước thường xuyên chênh lệch hơn 10-20 triệu đồng. Cá biệt, từng có thời điểm mẫu xe tay ga này còn đội giá tới gần 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, tình trạng giảm giá của chiếc xe này bắt đầu từ sau tháng 7/2022 khi Honda bắt đầu tăng nguồn cung ra thị trường, đồng thời sức mua trên thị trường bắt đầu sụt giảm.



Trong khi đó, giá bán thực tế của Honda Vision tại đại lý hiện dao động trong khoảng từ 33,39-39,99 triệu đồng, tùy từng phiên bản. So với thời điểm đầu tháng 3, chỉ có duy nhất phiên bản cao cấp của Honda Vision là giảm nhẹ 500.000 đồng. Các phiên bản tiêu chuẩn, đặc biệt và thể thao đều giữ nguyên giá bán tại đại lý lần lượt là 33,39 triệu, 38,49 triệu và 39,99 triệu đồng. Ngoài ra, so với giá đề xuất từ hãng, giá của Honda Vision tại đại lý đang chênh lệnh từ 2 - 4,1 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Đối với Honda Air Blade 125, giá bán thực tế bản tiêu chuẩn tại đại lý gần 42,5 triệu đồng, chênh 400.000 đồng so với giá đề xuất. Phiên bản đặc biệt của Air Blade 125 có giá 43,39 triệu đồng, chênh 100.000 đồng so với giá bán lẻ đề xuất.



Tại một số đại lý Yamaha chính hãng (Town Yamaha) và đại lý tư nhân tại Hà Nội, giá bán các mẫu xe thời điểm cuối tháng 3/2023 không có nhiều sự thay đổi. Cụ thể, giá các phiên bản tiêu chuẩn, đặc biệt và giới hạn của Yamaha Janus lần lượt là 28,48 triệu, 32,28 triệu và 32,76 triệu đồng. So với mức giá bán lẻ đề xuất của Yamaha tại thị trường Việt Nam, giá thực tế của dòng Janus tại các đại lý hiện thấp hơn khoảng 320.000 - 520.000 đồng.

Với Yahama Grande bản Tiêu chuẩn được các đại lý bán đúng giá bán lẻ đề xuất, còn bản Đặc biệt và Giới hạn của mẫu xe này được mời chào với giá lần lượt 52,76 triệu và 53,1 triệu đồng, chênh lệch 1,2 - 1,56 triệu đồng so với niêm yết.

Theo báo cáo bán hàng của Honda Việt Nam cho thấy trong tháng 2, hãng xe Nhật Bản đạt doanh số 140.669 xe máy tại thị trường Việt Nam, giảm 36,8% so với tháng trước và giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, mẫu xe tay ga bán chạy nhất của Honda - Vision trong tháng 2 cũng giảm 34,9% so với tháng trước và chỉ cao hơn 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái.