Giá quặng sắt đang hồi phục mạnh mẽ

Vào thứ 2 (15/4), hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2024 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE), Trung Quốc kết thúc ở mức tăng 2,18% so với phiên liền trước, đạt 845,5 nhân dân tệ (116,80 USD)/tấn, mức cao nhất kể từ ngày 26/3/2024. Đây là phiên thứ 6 giá tăng liên tiếp.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2024 trên Sàn giao dich Singapore cũng tăng 1,31% lên 112,5 USD/tấn, mức cao nhất kể từ ngày 11/3/2024. Đây là phiên giá tăng thứ 3 liên tiếp.

Trước đó, giá quặng sắt đã liên tiếp giảm kể từ đầu năm 2024, có lúc xuống dưới 100 USD/tấn (lần đầu tiên kể từ tháng 11/2022 thấp hơn mức 100 USD/tấn), do thị trường bất động sản Trung Quốc chưa thoát khỏi giai đoạn khó khăn khiến nhu cầu thép giảm sút, kéo nhu cầu quặng sắt giảm theo.

Giá quặng sắt thế giới (USD/tấn).

Một trong những lý do đang đẩy giá quặng sắt hồi phục nhanh. Đó làlà nguồn cung quặng sắt trên thế giới đang suy giảm. Dữ liệu từ công ty tư vấn Mysteel cho thấy, xuất khẩu quặng sắt từ các nhà cung cấp hàng đầu thế giới - Australia và Brazil – trong tuần 8-14/4/2024 đã giảm 28,8% so với tuần trước đó, chỉ đạt 19,19 triệu tấn

Trong khi đó, mùa xuân thường là thời điểm hoạt động tại các nhà máy luyện kim tăng lên, kéo theo nhập khẩu quặng sắt gia tăng. Hoặc các nhà kinh doanh tăng cường nhập khẩu quặng sắt. Dữ liệu hải quan cho thấy nhập khẩu quặng sắt vào Trung Quốc tháng 3/2024 đạt 100,72 triệu tấn, tăng so với 97,51 triệu tấn của tháng 2/2024 và 100,23 triệu tấn nhập vào tháng 3/2023. Tính chung trong quý I/2024, Trung Quốc nhập khẩu tổng cộng 310,13 triệu tấn, tăng 5,5% so với một năm trước đó, do kỳ vọng nhu cầu tăng.

Nhu cầu quặng sắt không chỉ đến từ các nhà xây dựng, mà còn đến từ những lĩnh vực khác như năng lượng tái tạo và ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc – có quy mô lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, nhập khẩu sản phẩm thép của Trung Quốc trong tháng 3 giảm 9,26% xuống 617.000 tấn, đưa tổng lượng nhập khẩu từ tháng 1 đến tháng 3 giảm 8,6% so với cùng kỳ xuống 1,75 triệu tấn. Tồn trữ quặng sắt tại các cảng lớn của Trung Quốc tăng 5,3% lên 142,1 triệu tấn vào cuối tháng 3, cao nhất kể từ cuối tháng 2/2023.

Tồn trữ quặng sắt của Trung Quốc.

Ngoài ra, một loạt các dữ liệu kinh tế Trung Quốc không như mong đợi khiến thị trường dự kiến các nhà hoạch định chính sách nước này sẽ nêu bật nhiều biện pháp kích thích hơn nữa để thúc đẩy tăng trưởng, đó là: Tăng trưởng kinh tế quý I/2024 ước tính tăng chậm lại do lĩnh vực bất động sản suy yếu kéo dài và niềm tin của lĩnh vực tư nhân bị ảnh hưởng, các khoản cho vay mới của lĩnh vực ngân hàng Trung Quốc trong tháng 3 đã tăng ít hơn dự kiến so với tháng trước, trong khi tăng trưởng tín dụng nói chung ở mức vừa phải và thị trường bất động sản vẫn trầm lắng.

Nhà phát triển bất động sản Trung Quốc Vanke cho biết họ đang gặp khó khăn trong quá trình hoạt động và phải đối mặt với áp lực thanh khoản ngắn hạn, nhưng họ đã chuẩn bị “một loạt kế hoạch” để ổn định hoạt động kinh doanh và cắt giảm nợ.

Điểm sáng trong bức tranh kinh tế Trung Quốc là kết quả sản xuất và bán lẻ tốt hơn mong đợi, trái ngược với kết quả chậm chạp hồi năm ngoái, khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trì trệ sau nhiều tháng phong tỏa chống Covid-19.

Việc giá quặng có tiếp tục phục hồi hay không sẽ phụ thuộc vào lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc. Nhưng đây không phải là yếu tố duy nhất tác động đến thị trường. Những gì sẽ xảy ra trong vài tháng tới sẽ không chỉ tác động đến giá quặng sắt và trữ lượng khai thác mỏ mà còn mang đến một góc nhìn mới về sức khỏe của nền kinh tế nước này.

Tham khảo: Ursaspace