Giá thép có thể chạm ngưỡng hoà vốn?

Các nhà sản xuất thép tăng giá



Các nhà sản xuất thép của Mỹ một lần nữa tuyên bố tăng giá các sản phẩm thép cán với mong muốn ngăn chặn đà giảm của giá thép. Theo đó, Cleveland-Cliffs đã thực hiện điều này ​​vào cuối tháng 11 với mức tăng 60 USD/tấn ngắn đối với các đơn đặt hàng mới. Ngay sau đó, là đợt tăng giá đến từ US Steel và Stelco với mức 60 USD/tấn ngắn. Đến ngày 01/12, Nucor và ArcelorMittal Dofasco cũng bắt đầu tăng giá.

Đáy ở đâu?

Trước sự gia tăng về giá, các nhà sản xuất thép cảnh báo rằng giá thép cuộn cán nóng, cuộn cán nguội và thép mạ kẽm nhúng nóng đã gần đạt điểm hòa vốn tương ứng. Ngoài đợt phục hồi kéo dài trong khoảng 2 tháng (từ tháng 3 đến tháng 4), giá thành đã giảm kể từ tháng 10/2021. Điều đó cho thấy giá các sản phẩm thép vẫn ở trên mức thấp kỷ lục được ghi nhận kể từ khi MetalMiner bắt đầu theo dõi vào năm 2012.

Đơn cử như, giá thép cuộn cán nóng đã giảm xuống mức thấp nhất là 362 USD/tấn ngắn vào tháng 12/2015. Giá nhập khẩu đã tăng mạnh kể từ đó, vì vậy giá sàn có thể sẽ cao hơn mức thấp kỷ lục đã ghi nhận. Nhưng khi giá thép có xu hướng giảm, các nhà sản xuất thép có quyền lo lắng rằng giá các sản phẩm thép có thể sớm chạm ngưỡng hòa vốn tương ứng.

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) có thể chạm đáy trước

Nguồn: Insights

Đây không phải là đợt tăng giá đầu tiên mà các nhà sản xuất thép công bố trong những tháng gần đây. Lần tăng giá gần nhất thuộc về Cleveland-Cliffs và NLMK USA lên 75USD/tấn ngắn, ngay sau khi Nucor thông báo tăng 50 USD/tấn ngắn vào đầu tháng 8. Tuy nhiên, hiệu quả của những lần tăng vọt đó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Sau khi giá thép ổn định vào tháng 8 và tháng 9, xu hướng giảm nhanh chóng tiếp tục trở lại với tốc độ chóng mặt.

Hiện tại, dường như không có sự thu hẹp đáng kể nào về nguồn cung hoặc sự gia tăng về nhu cầu. Do đó, những lần tăng mới nhất có thể sẽ không hiệu quả. Trên thực tế, việc tiếp tục tăng cường hoạt động của các nhà máy và Fed tăng lãi suất có thể sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng dư nguồn cung trên thị trường.

Nguồn: Insights

Tạm thời, giá thép HRC có vẻ sắp chạm đáy trước. Kể từ khi xảy ra đại dịch, nhu cầu về thiết bị và ô tô tăng cao đã hỗ trợ đáng kể cho giá CRC và HDG. Sự hỗ trợ đó đã sớm đẩy giá HRC, CRC và HDG có sự chênh lệch lớn. Kể từ năm 2012, mức chênh lệch trung bình giữa HRC và CRC là khoảng 168USD/tấn ngắn. Mặc dù khoảng cách bắt đầu thu hẹp vào tháng 3, nhưng mức chênh lệch vẫn ở trên trung bình là 236USD/tấn ngắn. Điều này có nghĩa là CRC và HDG sẽ giảm thêm một chút.

Giá thép tấm vẫn là ngoại lệ

Trái ngược với nỗ lực tăng giá đối với HRC, CRC và HDG, Nucor gần đây đã thông báo giảm giá 140 USD/tấn ngắn đối với tất cả các sản phẩm thép tấm của mình. Vào đầu tháng 11, công ty này tuyên bố rằng giá thép tấm sẽ không thay đổi trong tháng 12.

Nguồn: Insights

Cho đến nay, giá thép tấm vẫn ở mức cao so với các loại thép khác. Chẳng hạn, giá HRC thấp hơn 67% so với mức cao kỷ lục ghi nhận vào tháng 10/2021. Mặt khác, giá thép tấm chỉ giảm 17% so với mức đỉnh của cuối tháng 4/2022. Tuy nhiên, giá thép tấm tiếp tục giảm, điều này cho thấy thị trường thép tấm vẫn dư cung. Trong năm tới, tình trạng dư cung đó sẽ tăng lên khi công suất mới đi vào hoạt động. Điều này có thể đẩy xu hướng giá từ dao động ngang thành một xu hướng giảm thực sự.

Tham khảo: Oilprice