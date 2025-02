Theo báo cáo Đại lộ bán lẻ thế giới năm 2024 mới phát hành của Cushman & Wakefield, giá thuê mặt bằng trên đường Đồng Khởi, TP.HCM đạt 330 USD (8,4 triệu đồng) cho một m² trên một tháng. Mặc dù giá trên đã giảm 6% so với năm 2023, nhưng vẫn tăng 32% so với trước đại dịch, một phần vì đồng nội tệ giảm giá so với đồng USD.