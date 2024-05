Giá trị các công ty công nghệ Việt Nam 'đua nhau' lập đỉnh mới: Có doanh nghiệp sắp chạm ngưỡng 10 tỷ USD, vốn hóa FPT cũng tăng gần 2 tỷ USD từ đầu năm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/5, nhiều cổ phiếu trong nhóm công nghệ tiếp tục duy trì sự tăng trưởng kể từ đầu năm, thậm chí thiết lập mức đỉnh mới. Đầu tiên có thể kể đến cổ phiếu VGI của CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) tăng 7,6% lên mức giá 77.400 đồng/cp. Đây cũng là mức giá lịch sử của cổ phiếu này. Nhìn xa hơn, thị giá của VGI đã tăng 200% kể từ đầu năm.

Với mức giá này, giá trị vốn hóa của Viettel Global đã đạt mức 235.600 tỷ đồng (khoảng 9,3 tỷ USD), tăng 157.100 tỷ so với đầu năm. Giá trị của doanh nghiệp này đã vươn vị trí thứ 3 trên sàn chứng khoán Việt Nam, chỉ còn kém Vietcombank và BIDV.

Cổ phiếu công nghệ "hot" nhất Việt Nam là FPT cũng ghi nhận mức tăng chóng mặt từ đầu năm. Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/5, cổ phiếu FPT đạt mức giá 134.100 đồng/cp, tăng 2,7% so với phiên trước đó và tăng gần 40% so với đầu năm. Đây cũng là mức giá lịch của cổ phiếu này.

Như vậy, vốn hóa của FPT lúc này cũng đã đạt mức 170.300 tỷ đồng (khoảng 6,7 tỷ USD), tăng 48.300 tỷ đồng so với số đầu năm. Hiện FPT cũng vừa vượt qua Techcombank (TCB) để vươn lên thứ 9 trong các công ty giá trị nhất thị trường chứng khoán Việt. Như vậy trong top 10 doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất có 2 công ty công nghệ là Viettel Global và FPT.

Không chỉ FPT hay Viettel Global, một số công ty trong nhóm công nghệ khác cũng lên đỉnh lịch sử trong ngày 15/5. Có thể kế đến cổ phiếu FOX của FPT Telecom đạt mức giá lịch sử 78.300 đồng/cp hay cổ phiếu CMG của CMC Corp đạt mức giá 63.000 đồng/cp. Đi cùng với việc cổ phiếu đạt đỉnh lịch sử, giá trị vốn hóa của những doanh nghiệp này cũng lên mức cao nhất từ trước đến giờ.

Kết quả kinh doanh khả quan trong những năm qua là cơ sở để giá cổ phiếu của những công ty này tăng trong năm nay. Ví dụ như FPT, công ty này trong quý 1/2024 lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.798 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lãi lịch sử của công ty này.

Với Viettel Global, nhờ doanh thu tăng trưởng tích cực, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 1/2024 của Viettel Global đạt 1.633 tỷ đồng, tăng 175% so với cùng kỳ năm 2023. Hay FPT Telecom ghi nhận doanh thu thuần 4.012 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt mức lịch sử 653 tỷ đồng, tăng gần 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, kể từ đầu năm 2023 rất nhiều những tín hiệu tích cực đối với ngành công nghệ Việt Nam liên tiếp đến. Đầu tiên phải kể đến việc trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden, mối quan hệ giữa hai nước được nâng lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Những doanh nghiệp công nghệ được cho là sẽ hưởng lợi lớn từ việc nâng tầm mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam khi từ lâu Mỹ đã được coi là cái nôi của công nghệ thế giới.

Thứ hai là trong tháng 9/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, làm việc với một số tập đoàn công nghệ tại thung lũng Silicon (California) gồm Nvidia, Meta và Synopsys để thăm quan và mời gọi đầu tư. Trong chuyến thăm này, Thủ tướng cho biết Việt Nam-Mỹ đã xác định hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là đột phá mới trong quan hệ song phương, nhất trí hợp tác toàn diện nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tinh thần doanh nghiệp. Tại cuộc gặp, Thủ tướng cũng đã mời gọi những tập đoàn này đầu tư về Việt Nam.

Cuối cùng và có thể coi là quan trọng nhất là việc CEO Jensen Huang của tập đoàn Nvidia - gã khổng lồ sản xuất chip trị giá 2.000 tỷ USD đến thăm Việt Nam vào cuối năm 2023. Tại Việt Nam, vị CEO này mong muốn thiết lập một trung tâm, cứ điểm tại Việt Nam để thu hút nhân tài trên khắp thế giới, qua đó góp phần phát triển hệ sinh thái bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy các công ty khởi nghiệp, thiết kế, phát triển các siêu máy tính, sản xuất các phần mềm của tương lai…, góp phần vào tương lai số hóa của Việt Nam.

Ngay lập tức, những công ty như FPT hay VNG trong thời gian gần đây đã liên tiếp công bố những thỏa thuận với Nvidia trong mảng AI hay Cloud với những hợp đồng trị giá trăm triệu USD. Không chỉ là những lời hứa xuông mà các công ty công nghệ Việt Nam đã có thể hợp tác với Nvidia.

TIỀM NĂNG CỦA CỔ PHIẾU CÔNG NGHỆ TRONG TƯƠNG LAI

Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện đang có 14 dự án FDI đầu tư trong các lĩnh vực như công nghiệp bán dẫn, công nghệ tương lai, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, dự án hợp tác Mỹ - Hàn Quốc - Việt Nam về khai thác, chế biến đất hiếm đang được thương thảo, trong đó một số dự án được thực hiện trong năm 2024.

Chứng khoán KBSV dẫn dự báo của Gartner cho thấy, chi tiêu cho lĩnh vực công nghệ thông tin trong năm 2024 trên thế giới sẽ tăng trưởng ổn định ở mức 8%, đạt 5.100 tỷ USD nhờ kỳ vọng đầu tư vào Cloud, bảo mật thông tin, AI và tự động hoá. Lĩnh vực phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin được cho là sẽ tăng trưởng lần lượt 13,8% và 10,4%.

Công ty chứng khoán này cũng cho rằng, tiềm năng tăng trưởng của Trung tâm dữ liệu và Cloud ở Việt Nam là lớn nhờ dư địa nhiều cho phát triển. Báo cáo của Savills Châu Á Thái Bình Dương cho thấy Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam có ít trung tâm dữ liệu hơn Hong Kong và Singapore, mặc dù có dân số gấp hơn 30 lần. Chính phủ cũng đặt mục tiêu Việt Nam trở thành trung tâm kỹ thuật số quan trọng.

Về dài hạn, KBSV cho rằng chi tiêu cho lĩnh vực công nghệ thông tin sẽ tiếp tục tăng trưởng do sự phát triển nhanh của công nghệ, đòi hỏi các doanh nghiệp, tổ chức phải mạnh tay đầu tư để cạnh tranh, thích nghi với xu thế tất yếu; thói quen của người tiêu dùng dần thay đổi, phụ thuộc vào các sản phẩm công nghệ thông tin; Chính phủ các nước ưu tiên phát triển công nghệ để bắt kịp sự thay đổi của thế giới. Với triển vọng vững chắc về nhu cầu, nhóm phân tích của KBSV dự báo các công ty công nghệ vẫn sẽ duy trì được đà tăng trưởng kết quả kinh doanh hai chữ số.