Giá trị TT AVIO tăng tốc cùng nhịp phát triển hạ tầng TP. Dĩ An

Nằm ngay cửa ngõ khu đông Sài Gòn, TT AVIO kết nối trực tiếp với các tuyến giao thông trọng điểm như quốc lộ 13 sắp hoàn thành việc mở rộng, các tuyến đường vành đai 2, vành đai 3, Mỹ Phước - Tân Vạn, tuyến đại lộ Phạm Văn Đồng cùng các dự án như mở rộng tuyến đường xuyên tâm DT743B kết nối trực tiếp với đại lộ Bình Dương hay dự án nối dài tuyến Metro số 1 từ Bến Thành - Suối Tiên về đến thành phố mới Bình Dương…

Dự án cũng liền kề tuyến giao thông huyết mạch DT743 đã được nâng cấp mở rộng với 6 làn xe, thuận tiện cho việc di chuyển. Đây cũng là tuyến đường trùng hướng tuyến với cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành dự kiến hoàn thành vào 2/9/2026.

Theo chủ đầu tư, các dự án nằm tại khu vực có hạ tầng đồng bộ, kết nối thuận tiện, nhanh chóng và pháp lý hoàn chỉnh trở thành điểm đến cho người mua nhà ở lẫn nhà đầu tư.

"Giao thông có vai trò quan trọng, là huyết mạch của nền kinh tế. Cộng hưởng các thông tin tích cực về việc sáp nhập địa giới hành chính sẽ tạo tâm lý tốt đối với người mua. Theo đó, dự án TT AVIO sẽ giàu tiềm năng tăng giá thời gian tới", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Các chuyên gia nhận định, việc dự kiến sáp nhập Bình Dương & Bà Rịa – Vũng Tàu vào TP.HCM sẽ hình thành một siêu đô thị với không gian phát triển được mở rộng gấp nhiều lần. Khi đó, kinh tế khu vực sẽ bứt phá và thị trường bất động sản được dự báo sẽ bùng nổ mạnh mẽ do nhu cầu nhà ở, văn phòng, thương mại dịch vụ sẽ tăng vọt, đặc biệt ở các khu vực giáp ranh như Thuận An, Dĩ An (Bình Dương). Điều này kéo theo giá nhà đất tại Dĩ An, Thuận An vốn là vùng vệ tinh của TP.HCM lâu nay sẽ được định danh lại như nội đô TP.HCM mở rộng. Đây cũng là cơ hội để TP.HCM giãn dân ra ngoài khu vực nội đô và giúp các dự án nhà ở khu vực liền kề như TT AVIO gia tăng giá trị, giúp giải tỏa được tâm lý "nhà ở tỉnh".

"Khi sáp nhập, các dự án giao thông trọng điểm kết nối với các địa phương sẽ triển khai nhanh chóng, giúp thị trường địa ốc, đặc biệt là các khu vực giáp ranh sẽ khởi sắc"- đại diện Liên doanh Nhật Bản nói.

Tìm mua nhà từ đầu năm, tham khảo gần chục dự án, chị Thu Hằng (làm việc tại TP Thủ Đức) quyết định xuống tiền tại TT AVIO. Chị ấn tượng bởi mức giá 32 triệu đồng một m2 của dự án, cùng chính sách hỗ trợ chỉ góp 9 triệu đồng một tháng từ Quỹ đầu tư Nhật Bản. Các tiêu chí về vị trí, giá bán, tiện ích của dự án cũng phù hợp với mong muốn của gia đình.

Chọn mua căn hộ có giá dưới 2 tỷ đồng, theo tính toán của chị Hằng, đến khi nhận nhà, gia đình chỉ thanh toán khoảng 40% giá trị căn hộ là đã được sở hữu.

"Với chính sách góp 9 triệu mỗi tháng, coi như chỉ thanh toán dưới 0,5% một tháng, không phải vay ngân hàng. Cụ thể, trong 2 năm, dù giá nhà biến động tăng lên tôi vẫn đóng mức 9 triệu đồng một tháng hoặc nếu tài chính dư giả có thể đóng dư thêm và được hưởng chiết khấu lãi suất 10% một năm. Chưa kể, nếu không đủ tài chính, sau nhận nhà gia đình mình mới bắt đầu vay ngân hàng, lúc này Liên doanh Nhật liên kết đối tác ngân hàng Á Châu (ACB) hỗ trợ gói vay đặc biệt, chỉ góp 9 triệu đồng/tháng trong vòng 5 năm giúp hai vợ chồng giảm hẳn áp lục tài chính", chị Hằng chia sẻ.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ mua nhà, sức hút dự án căn hộ còn đến từ chuỗi 89 tiện ích như tổ hợp hồ bơi Galaxy Pool; khu vui chơi trẻ em Funky Town; khu vui chơi đa thế hệ Amazone Park, sân Pickleball, sảnh đón, Co-working space, phòng tiệc, gym, yoga, phòng thể thao giải trí trong nhà, khu chiếu phim ngoài trời… Ngoài ra, các thiết bị trong căn hộ đều được cung cấp từ các thương hiệu lớn của Nhật Bản và châu Âu như Hafele, Toto, Yale, Hisung, Grohe, Toshiba, Panasonic...

Trong các đợt giới thiệu, TT AVIO thu hút hàng ngàn khách hàng và gần 800 căn hộ có chủ sở hữu trong thời gian ngắn

Được biết, vừa qua tại Lễ Giới thiệu dự án TT AVIO thu hút hơn 1.000 khách hàng tham dự và gần 300 căn hộ có chủ trong vòng buổi sáng thể hiện giá trị thực của TT AVIO. Đây là dự án "khơi mào" cho loạt căn hộ tại Bình Dương sắp bung hàng từ quý 2/2025. Việc bùng nổ giao dịch trong vài giờ đồng hồ thể hiện giá trị thực của TT AVIO.

Trước đó, vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025, 500 căn hộ TT AVIO đã được giao dịch thành công, gây chú ý trên thị trường địa ốc. Khoảng cách mở bán là khá ngắn nhưng dự án này thu hút được lượng khách hàng tham dự đông đảo, cho thấy dòng căn hộ giá vừa túi tiền vẫn tạo được sức hút nhất định trên thị trường.

