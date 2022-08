Giá trị xuất, nhập khẩu của Việt Nam so với các nước trong ASEAN đã thay đổi như thế nào trong 6 năm qua?

Theo Tổng cục Thống kê, giá trị xuất khẩu hàng hoá là toàn bộ giá trị hàng hoá đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam làm giảm nguồn của cải vật chất của Việt Nam trong một thời kỳ nhất định. Trong khi đó, giá trị nhập khẩu hàng hoá là toàn bộ giá trị hàng hoá đưa vào lãnh thổ Việt Nam làm tăng nguồn của cải vật chất của Việt Nam trong một thời kỳ nhất định.



Theo Niên giám thống kê năm 2021 của Tổng cục Thống kê, trong giai đoạn 2015-2020, giá trị xuất khẩu của Việt Nam đã ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể. Cụ thể, giá trị xuất khẩu của Việt Nam đã tăng từ 174,6 tỷ USD vào năm 2015 lên mức 292,5 tỷ USD vào năm 2020, tương đương tăng khoảng 67,5% trong vòng 6 năm.

Điều này đồng nghĩa với việc thứ hạng về giá trị xuất khẩu của Việt Nam so với các nước trong khu vực ASEAN-6 bao gồm Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines cũng đã có sự thay đổi trong giai đoạn 2015-2020. Theo đó, nếu trong năm 2015, giá trị xuất khẩu của Việt Nam chỉ đứng thứ 4 trong khu vực ASEAN-6, xếp sau Thái Lan, Malaysia và Indonesia, sang đến năm 2020, Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu các nước trong khu vực về kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ.

Giá trị xuất khẩu của Việt Nam và các nước ASEAN-6 giai đoạn 2015-2020. Nguồn: TCTK

Đáng chú ý, trong năm 2020, Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất ghi nhận kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể, giá trị xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2020 đã tăng khoảng 3% so với năm 2019, từ 284,7 tỷ USD lên 292,5 tỷ USD. Trong khi đó, giá trị xuất khẩu năm 2020 của Thái Lan giảm mạnh khoảng 20% so với năm 2019, đây cũng là mức giảm sâu nhất trong khu vực ASEAN-6.

Về tình hình nhập khẩu, trong vòng 6 năm từ 2015-2020, trong khi các quốc gia khác trong khu vực ASEAN-6 đều có giá trị nhập khẩu dao động trong khoảng thời gian này thì Việt Nam là quốc gia duy nhất có sự tăng trưởng đều về giá trị nhập khẩu trong suốt 6 năm. Cụ thể, giá trị nhập khẩu của Thái Lan, Malaysia và Indonesia chỉ tăng trưởng trong giai đoạn 2015-2017 và có xu hướng giảm trong giai đoạn 2018-2020.

Giá trị nhập khẩu của Việt Nam và các nước ASEAN-6 giai đoạn 2015-2020. Nguồn: TCTK

Còn đối với Việt Nam, giá trị nhập khẩu năm 2020 đã tăng gấp 1,5 lần trong vòng 6 năm, từ mức 182,5 tỷ USD vào năm 2015 lên 283,1 tỷ USD trong năm 2020. Xét về thứ hạng, năm 2015, Việt Nam chỉ đứng thứ 3 trong nhóm các nước ASEAN-6 về giá trị nhập khẩu, xếp sau Thái Lan (229,6 tỷ USD) và Malaysia (186,6 tỷ USD).

Sang đến năm 2020, giá trị nhập khẩu của Việt Nam đã vươn lên dẫn dầu nhóm các nước ASEAN-6. Xếp sau Việt Nam là Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và Campuchia, với giá trị nhập khẩu lần lượt là 233,4 tỷ USD, 185,3 tỷ USD, 169,6 tỷ USD, 119,2 tỷ USD và 16,2 tỷ USD.