Giá USD chợ đen giảm sâu về gần giá trong ngân hàng

Hôm nay (2/12), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục giảm tỷ giá trung tâm thêm 2 đồng, xuống mức 23.660 VND/USD. Qua đó đưa tổng mức giảm từ đầu tuần đến nay lên 9 đồng.

Với biên độ 5% đang được áp dụng, giá USD mà các ngân hàng được phép giao dịch nằm trong khoảng 22.477 – 24.843 VND/USD.

Mặt khác, Nhà điều hành vẫn giữ giá bán USD tại Sở Giao dịch ở mức 24.840 VND và không niêm yết giá mua vào.

Trên thị trường ngân hàng, giá USD tiếp tục giảm sâu trong sáng hôm nay. Theo ghi nhận lúc 10h, Vietcombank giảm thêm 40 đồng trên cả hai chiều giao dịch so với cuối ngày hôm. Tính chung trong 2 ngày đầu tháng 12, giá USD tại ngân hàng này đã giảm 200 đồng, tương đương 0,81%.

Tương tự, giá USD tại BIDV và VietinBank cũng giảm lần lượt 90 đồng và 107 đồng so với cuối phiên trước. Tổng mức giảm trong 2 ngày qua lên tới 230 và 260 đồng/USD.

Bên nhóm tư nhân như Techcombank giảm 60 đồng ở giá mua và 70 đồng ở giá bán so với cuối phiên hôm qua, xuống giao dịch ở mức 24.267 – 24.570 VND/USD. Eximbank giảm giá mua 100 đồng và giảm giá bán 120 đồng, trong khi Sacombank giảm 87 đồng ở chiều mua và 82 đồng ở chiều bán.

Hiện giá mua USD tại các ngân hàng theo mẫu khảo sát của chúng tôi dao động trong khoảng 24.253 – 24.290 VND/USD, trong khi giá bán nằm trong vùng 24.520 – 24.600 VND/USD. Trong đó, Vietcombank có giá mua cao nhất, còn Eximbank có giá bán thấp nhất.

Đáng chú ý, hiện giá USD bán ra tại các ngân hàng đã thấp hơn khoảng 250 - 300 đồng so với giá bán can thiệp của NHNN. Trước đó, cơ quan này đã có 3 lần điều chỉnh giảm tỷ giá bán USD tại Sở Giao dịch trong tháng 11, với tổng mức giảm là 30 đồng.

Trên thị trường tự do, khảo sát lúc 10h30 tại thị trường Hà Nội cho thấy, giá USD được giao dịch ở mức 24.600 - 24.700 đồng/USD, giá mua giảm 200 đồng và giá bán giảm 150 đồng so với chiều hôm qua. Như vậy, chênh lệch giá USD giữa thị trường chính thức và thị trường tự do đã giảm về chỉ còn 100 đồng/USD, cho thấy tâm lý đầu cơ đã hạ nhiệt phần nào.

Giá USD trong nước đồng loạt lao dốc trong bối cảnh Chỉ số Dollar index – so sánh USD với rổ các đồng tiền đối tác chủ chốt – đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 11 tháng 8.

Những động thái trên xảy ra sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell hôm thứ Tư (30/11) phát biểu rằng đã đến lúc giảm tốc độ tăng lãi suất, lưu ý rằng "giảm tốc vào thời điểm này là một cách tốt để cân bằng rủi ro."