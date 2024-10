Giá USD ngân hàng có diễn biến bất ngờ

Lúc 10 giờ ngày 7-10, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.153 đồng/USD, tăng 20 đồng mỗi USD so với hôm qua. Đáng chú ý, đây là ngày tăng thứ 5 liên tiếp tỉ giá trung tâm, với mức tăng tổng cộng hơn 70 đồng/USD.



Giá USD ở các ngân hàng thương mại cũng tăng vọt. Vietcombank sáng nay giao dịch đồng USD mua vào 24.670 đồng/USD, bán ra 25.030 đồng/USD, tăng 40 đồng mỗi USD so với cuối tuần.

Eximbank niêm yết giá USD mua vào 24.670 đồng/USD, bán ra 25.070 đồng/USD.

Tại Sacombank, giá USD được giao dịch mua vào 24.660 đồng/USD, bán ra 25.000 đồng/USD.

Giá USD ngân hàng và tự do cùng tăng mạnh

Từ đầu tháng 10 đến nay, giá USD ở các ngân hàng đã tăng tới khoảng 270 đồng, tương đương mức tăng khoảng 1% so với trước đó. Đây là mức tăng khá mạnh sau đợt giảm liên tiếp 2 tháng trước đó.

Tương tự, trên thị trường tự do, sáng nay một số điểm thu đổi ngoại tệ báo giá USD mua vào 25.110 đồng/USD, bán ra 25.210 đồng/USD, tăng khoảng 30 đồng so với cuối tuần. Nếu tính từ đầu tháng 10 đến nay, giá USD tự do cũng tăng thêm khoảng 200 đồng/USD, tương đương mức tăng 0,8%.

Đáng chú ý, giá USD ở các ngân hàng tăng nhanh hơn so với giá USD tự do. Diễn biến bất ngờ của giá USD trong nước được lý giải là do tác động từ đà phục hồi của chỉ số USD (DXY) trên thị trường quốc tế. Hiện DXY đã vượt 102,2 điểm, tăng mạnh so với mốc sát vùng 100 điểm hồi giữa tháng 9.

Dù tỉ giá bật tăng nhưng giới phân tích cho rằng đang có nhiều yếu tố hỗ trợ tỉ giá USD/VNĐ từ nay tới cuối năm. Bởi so với mốc đỉnh từng mất giá tới 4,9% hồi tháng 4 vừa qua, tỉ giá USD/VNĐ hiện vẫn diễn biến tích cực.

Ông Đinh Quang Hinh, Trưởng phòng phân tích vĩ mô và chiến lược thị trường, Công ty chứng khoán VNDIRECT, nhận định việc Ngân hàng Nhà nước tiếp tục quản lý tỉ giá linh hoạt, điều hành cung tiền thông qua nghiệp vụ thị trường mở và kỳ vọng mua vào dự trữ ngoại hối sẽ tiếp tục hỗ trợ khu vực xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế trong tương lai gần.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân, Công ty chứng khoán Maybank, nói rằng tỉ giá USD/VNĐ đã hạ nhiệt đáng kể so với giai đoạn cao điểm trước đó, giúp Ngân hàng Nhà nước có thêm dư địa thực hiện chính sách tiền tệ theo hướng mở rộng. Sản xuất và xuất khẩu vẫn đang duy trì tăng trưởng trong khi tiêu dùng đang cho thấy tín hiệu phục hồi tốt, nền kinh tế dự kiến vẫn sẽ có mức tăng trưởng ấn tượng cho giai đoạn nửa cuối năm.