Giá USD tự do sáng 5/3 tiếp tục tăng mạnh lên đỉnh mới 25.700 đồng

Hiện giá mua vào phổ biến ở mức 25.550 đồng, tăng khoảng 50 đồng so với hôm qua. Giá bán ra tại nhiều điểm giao dịch trên thị trường phi chính thức lên đến 25.700 đồng, tăng khoảng 100 đồng so với hôm qua. Trước đó, trong ngày 4/3, giá USD tự do cũng đã tăng 100-150 đồng. Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá USD tự do đã tăng khoảng 900 đồng.

Giá USD tại các ngân hàng sáng nay điều chỉnh nhẹ so với hôm qua. Tại Vietcombank, tỷ giá USD sáng nay có thời điểm tăng lên 24.870 đồng chiều bán, hiện đã được điều chỉnh xuống 24.850 đồng. Hiện giá USD tại Vietcombank cũng đã gần với đỉnh lịch sử (ghi nhận cuối năm 2022) là 24.890 đồng.

Các ngân hàng khác cũng niêm yết mức tương tự. Trong đó, Techcombank áp dụng tỷ giá USD ở mức 24.538-24.838 đồng. ACB niêm yết 24.540-24.840 đồng.

Một số nhà băng khác đã đưa giá bán USD tiền mặt lên gần 25.000 đồng. Chẳng hạn như VPBank đang niêm yết giá mua là 24.535 đồng và giá bán lên tới 24.945 đồng.

Từ đầu năm đến nay, giá USD tại các ngân hàng tăng khoảng 400 đồng, tương đương tăng 1,7%.

Chênh lệch giá USD giữa thị trường chính thức và phi chính thức ngày một lớn, trong sáng 5/3 lên tới 850 đồng.

Tỷ giá trung tâm hôm nay (5/3) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 24.012 VND/USD, tăng 8 đồng so với cuối tuần trước. Với biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại (NHTM) được phép giao dịch là từ 22.811 - 25.212 đồng.

Trong thời gian gần đây, giá USD và giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh. Sáng 5/3, giá vàng nhẫn tròn trơn 24k cũng thiết lập kỷ lục mới 68,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC cũng đang tiến sát mốc 81 triệu đồng/lượng, là mức cao nhất mọi thời đại.