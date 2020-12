Giá vàng đã tăng mạnh trong đại dịch Covid-19, nhưng sẽ thế nào trong năm 2021?

Giá vàng leo dốc



Giá vàng vẫn được nhiều người kỳ vọng sẽ hồi phục trở lại và đạt 2.300 USD/ounce trong năm 2021.

Goldman Sachs tháng trước cho biết họ đặt cược rằng mốc giá mới sẽ là 2.300 USD/ounce vì sự hồi phục kinh tế sau cuộc suy thoái sẽ dẫn tới lạm phát tăng mạnh trong 2 năm tới. Nhóm các nhà kinh tế của Godlman dự báo lạm phát (của Mỹ) sẽ tăng lên 3% vào năm 2021 và có xu hướng giảm dần vào cuối năm đó. Sự hồi phục kinh tế ở Ấn Độ và Trung Quốc cũng góp phần làm gia tăng mạnh mẽ nhu cầu đối với vàng.

Giá vàng đã tăng mạnh trong nửa đầu năm 2020, chủ yếu do lợi suất trên cả danh nghĩa và thực tế đều giảm.

Capital Economics gần đây đã có bài phân tích về sự gia tăng nhu cầu đối với tài sản an toàn trong bối cảnh kinh tế suy thoái do Covid-19. Các nhà nghiên cứu của Capital Economics giải thích rằng đà tăng giá đã khởi phát mạnh mẽ từ đầu năm 2019, dẫn tới việc nhu cầu nắm giữ vàng của các quý ETF tăng vọt trong 18 tháng qua như một tài sản trú ẩn an toàn. Đó là tổng hợp của một quá trình có nhiều lý do, trong đó lý do lớn nhất là đại dịch Covid-19, dẫn tới giá vàng tăng.

Giá vàng thoái lui sau khi đạt ‘đỉnh’ vào tháng 8/2020

Tuy nhiên, giá vàng đã giảm so với mức cao kỷ lục lịch sử đạt được vào tháng 8. Các nhà đầu tư đã chuyển hướng ra khỏi nơi trú ẩn an toàn, tìm tới những tài sản có độ rủi ro cao hơn với hy vọng về sự bùng nổ kinh tế trong năm tới nhờ vắc-xin ngừa Covid-19.

Từ đây, câu chuyện trở nên có nhiều mâu thuẫn. Đúng là vắc xin đến nhanh hơn cả xe buýt ở London vào giờ cao điểm. Song tỷ lệ lây nhiễm và số ca nhập viện cũng nhanh tương tự.

Mùa Đông năm nay dự báo sẽ là một mùa Đông đen tối, vì tỷ lệ người được tiêm chủng thực tế không như mong đợi, và vẫn tiếp tục có những người tử vong vì Covid-19. Tuy nhiên, các thị trường nhìn chung đang nhìn vào quá khứ chứ không phải hiện tại. Mọi người vẫn đang hy vong rằng sớm hay muộn thì thị trường sẽ hồi phục, khi tỷ lệ tiêm chủng gia tăng và con người trở nên miễn dịch với SARS-CoV-2.

Capital Economics có quan điểm thận trọng hơn so với Goldman Sachs về tốc độ phục hồi giá vàng, theo đó nhận định giá vàng năm 2021 sẽ ở mức khoảng 1.900 USD/ounce, tức là trung bình chỉ cao hơn khoảng 60 USD so với hiện tại.

Từ năm 2020 trở về sau này, lợi suất sẽ vẫn là một vấn đề quan trọng đối với thị trường vàng. Capital Economics dự kiến ​​lợi suất sẽ được giữ ở mức thấp và lạm phát sẽ tăng cao hơn mục tiêu, ít nhất là ở Mỹ. Hai yếu tố này là lý do để Capital Economics gần đây vẫn giữ nguyên dự báo rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng, mặc dù quan điểm của họ về mức độ tăng giá là khá thận trọng.

Yếu tố đầu tiên trong quan điểm của Capital Economics (lợi suất) trái ngược với dự đoán của Goldman Sachs cho rằng sự gia tăng lợi suất danh nghĩa của Mỹ, có thể là kết quả của hoạt động kinh tế Mỹ tăng nhanh hơn dự đoán, có thể đẩy lạm phát lên, từ đó hỗ trợ giá vàng đi lên.

Trong khi đó, Capital Economics coi đó là một rủi ro. Lạm phát gia tăng sẽ phá hoại môi trường lãi suất thấp kéo dài và cản trở đầu tư vào các tài sản không sinh lời, như vàng.

Tuy nhiên, trong tình huống sau, sự hồi phục sẽ đến nhanh, kéo nhà đầu tư tới với tài sản rủi ro nhanh hơn, và điều đó sẽ khiến tiền chảy khỏi tài sản trú ẩn an toàn – động lực chính của giá vàng năm nay khi dịch bệnh bùng phát.

Giá vàng tiếp theo sẽ như thế nào?

Vì có nhiều quan điểm khác nhau nên có những ý kiến trái chiều về giá vàng.

Vậy khả năng cao nhất là giá vàng sẽ đi về đâu? Hãy bắt đầu với những nguyên tắc cơ bản.

Nhu cầu vàng vật chất có thể tăng lên vào năm 2021. Trung Quốc được dự báo sẽ có khả năng tăng trưởng hai con số vào năm 2021 với động lực rất mạnh mẽ từ các biện pháp kích thích của năm nay và sự hồi phục mạnh mẽ trong lĩnh vực tiêu dùng.

Ấn Độ, một thị trường vàng vật chất lớn khác, có vẻ không khả quan như Trung Quốc. Sự hồi phục kinh tế ở nước này có thể sẽ chậm hơn, vì nước này đang chậm chạp trong việc triển khai vắc xin và lĩnh vực ngân hàng đang phải đối mặt với những rủi ro nghiêm trọng. Những điều này có thể cản trở sự phục hồi của nền kinh tế Ấn Độ vào năm 2021. Sự phục hồi chậm hơn đó có thể ảnh hưởng đến nhu cầu chi tiêu của người tiêu dùng, với tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và một số ngành vẫn gặp khó khăn.

Như vậy, dự báo của Capital Economics có vẻ sẽ sát hơn với thực tế của năm 2021. Giá vàng năm tới sẽ vẫn tăng, tuy nhiên khó có thể đạt tới ngưỡng 2.300 USD/ounce.

Tham khảo: Agmetalminer