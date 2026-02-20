Giá vàng hồi phục lên mốc 5.000 USD/oz, một “tay to” gom hơn 3 tấn

Theo dữ liệu thống kê mới nhất từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bất ngờ “gom” hơn 3,1 tấn vàng (55 triệu USD) trong phiên 19/2. Hiện tại, SPDR Gold Trust nắm giữ khoảng 1.079 tấn vàng.

Trước đó, quỹ liên tiếp có những động thái khá thận trọng, điển hình như 2 phiên 16/2 và 18/2, SPDR không giao dịch.

Giá vàng thế giới hiện đang trong quãng hồi phục khá tốt với 3 phiên tăng liên tiếp. Dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco, sáng 20/2, giá vàng giao ngay tăng vượt 5.000 USD/oz, tương ứng tăng 0,18% so với phiên ngày thứ Năm.

Những dấu hiệu nóng lên của căng thẳng địa chính trị làm gia tăng nhu cầu nắm giữ vàng để phòng ngừa rủi ro. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/2 cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra suôn sẻ, nhưng yêu cầu Tehran "phải đạt một thỏa thuận có ý nghĩa".

Ông Donald Trump cảnh báo Iran rằng nước này phải đi đến một thỏa thuận với Mỹ về chương trình hạt nhân của Tehran, nếu không “chuyện xấu” sẽ xảy ra. Ông dường như đặt ra một thời hạn 10 ngày cho Iran trước khi Mỹ có thể có hành động quân sự - hãng tin Reuters đưa tin.

Mới đây, Bộ Lao động Mỹ công bố số liệu cho thấy thị trường lao động tiếp tục phát đi tín hiệu tích cực. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 14/2 giảm 23.000 đơn, xuống còn 206.000 đơn, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 11/2025 và thấp hơn đáng kể so với dự báo trước đó.﻿

Mặt khác, theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 11/2, số việc làm phi nông nghiệp tăng 130.000 trong tháng 1, cao hơn nhiều so với mức dự báo 55.000 của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát.﻿

Những dữ liệu này phản ánh một thị trường lao động đang vững vàng, có thể làm suy giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm nối lại việc cắt giảm lãi suất.

Ngày thứ Sáu, tâm điểm chú ý của giới đầu tư sẽ là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng. Điểm dữ liệu này có thể sẽ giúp nhà đầu tư định hình rõ hơn về triển vọng lãi suất Fed.