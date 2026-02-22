Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá vàng hôm nay 22-2: Sau Tết, đồng loạt dự báo tăng

22-02-2026 - 10:00 AM | Tài chính - ngân hàng

Cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều dự báo giá vàng tăng tiếp bất chấp kim loại quý lên mức cao nhất trong khoảng 1 tháng qua.

Sáng chủ nhật 22-2, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp như Công ty Mi Hồng niêm yết ở mức 180,5 triệu đồng/lượng mua vào, 183 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Cùng chiều với vàng miếng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được một số doanh nghiệp như Công ty Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch khoảng 179,5 triệu đồng/lượng mua vào và 182,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng trong nước tăng lên mức cao nhất trong khoảng 1 tháng, do ảnh hưởng từ giá thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đóng cửa tuần giao dịch ở mức 5.107 USD/ounce, tăng gần 70 USD/ounce so với tuần trước. Phiên cuối tuần, giá vàng "dậy sóng" khi tăng một mạch trên 100 USD/ounce trước thông tin căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran cũng như chính sách thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Giá vàng hôm nay 22 - 2 dự báo tăng Mạnh Sau Tết , nhà đầu tư lạc quan - Ảnh 2.

Giá vàng được dự báo tăng tiếp

Dù có mức tăng mạnh trong nhiều tuần qua, cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều kỳ vọng giá vàng sẽ tăng tiếp những ngày tới, theo kết quả khảo sát của Kitco.

Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 13 chuyên gia phân tích tham gia trả lời. Trong đó có tới 69% cho rằng giá vàng sẽ tăng, chỉ 8% dự báo giá vàng giảm và có tới 23% còn lại nhận định giá đi ngang.

Tương tự, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, các nhà đầu tư cá nhân tiếp tục lạc quan về đà đi lên của giá vàng. Có 298 nhà đầu tư trả lời với con số 63% người được hỏi nói giá vàng sẽ tăng tiếp, chỉ 18% cho rằng giá sẽ giảm và 19% còn lại nhận định kim loại quý đi ngang.

Trả lời Kitco, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Asset Strategies International, cho rằng đợt điều chỉnh của giá vàng vừa qua chủ yếu là chỉnh trong ngắn hạn khi các yếu tố hỗ trợ đà tăng chưa thay đổi. Xu hướng giá cao hơn sẽ sớm trở lại.

Tương tự, ông Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, cho biết dù phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ chống lại chính sách thuế quan của Mỹ nhưng Tổng thống Trump sẽ tiếp tục có những phương án mới. Kim loại quý sẽ được hưởng lợi khi căng thẳng thuế quan và tình hình địa chính trị chưa lắng dịu.

Giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 161 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 22 triệu đồng/lượng.

Theo Thái Phương

Người lao động

