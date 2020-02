Giá vàng lập đỉnh lịch sử, Ngân hàng Nhà nước nói gì?

Thời gian gần đây, giá vàng trong nước biến động tăng theo giá vàng thế giới. Đến chiều 24/2, giá vàng đã ghi nhận mức cao nhất trong lịch sử là 49,95 triệu đồng/lượng - vượt xa cả mức kỷ lục cũ từng thiết lập năm 2011 dù vàng thế giới vẫn chưa vượt qua mức 1.700 USD/ounce (năm 2011 là hơn 1.910 USD/ounce).

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, giá vàng trong nước biến động thời gian gần đây là tăng theo giá vàng thế giới. Nguyên nhân giá vàng thế giới tăng chủ yếu là do lo ngại về dịch viêm phổi Covid-19 gây sức ép đến nền kinh tế toàn cầu.

Mặc dù giá vàng trong nước tăng mạnh nhưng giao dịch ngoài thị trường hiện vẫn khá trầm lắng. Theo báo cáo của các đơn vị kinh doanh mua, bán vàng miếng, trong tuần từ 17-22/02/2020, doanh số mua bán vàng miếng trên thị trường có xu hướng giảm. Ghi nhận mua bán ngoài thị trường chỉ ở mức thấp và nhỏ lẻ.



Cũng theo ông Minh, với việc thực hiện các giải pháp quản lý thị trường vàng theo tinh thần Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về Quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trong thời gian qua, thị trường vàng đã ổn định, không còn tình trạng đầu cơ, làm giá gây bất ổn nền kinh tế; tình trạng "vàng hóa" trong nền kinh tế từng bước được ngăn chặn, việc sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán đã được kiểm soát.

Trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá vàng trên thị trường và có đủ nguồn lực để can thiệp thị trường vàng khi cần thiết.



Trước đó như chúng tôi đã phản ánh, giá vàng ngày 24/2 đã tăng tổng cộng tới 4 triệu đồng/lượng so với hai ngày cuối tuần là 22 và 23/2 trong khi vàng thế giới cũng tăng gần 40 USD/ounce lên gần 1.700 USD/ounce. Nguyên nhân khiến vàng thế giới đi lên chủ yếu do hoạt động gom vào mạnh của nhà đầu tư trước lo ngại kinh tế toàn cầu bất ổn do dịch covid-19 lan rộng ra các nước ngoài Trung Quốc, đặc biệt là Hàn Quốc, Nhật Bản và Italia. Nhiều dự đoán cho rằng vàng sẽ tăng một mạch lên 1.800 USD/ounce nếu như dịch bệnh vẫn tiếp diễn.

Ở trong nước, trong vòng 1 năm qua giá vàng đã tăng tổng cộng 13 triệu đồng/lượng, tương đương hơn 30%. So với vàng thế giới, giá vàng trong nước chốt ngày 24/2 cao hơn gần 2 triệu đồng mỗi lượng.