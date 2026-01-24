Giá vàng lên sát 5.000 USD, chuyên gia cảnh báo nguy cơ điều chỉnh sâu sau giai đoạn tăng nóng

Tuy nhiên, cùng với sự hưng phấn của thị trường, ngày càng nhiều chuyên gia bắt đầu phát đi tín hiệu thận trọng, cho rằng kim loại quý này có thể đối mặt với những nhịp điều chỉnh sâu sau giai đoạn tăng nóng hiếm thấy.

Trong tuần qua, giá vàng giao ngay có thời điểm vọt lên sát 5.000 USD/ounce, ghi nhận mức tăng gần 7% chỉ trong vài phiên, tốc độ được đánh giá là mạnh nhất trong nhiều thập kỷ. Đà tăng này diễn ra trong bối cảnh lo ngại địa chính trị, xu hướng suy yếu của đồng USD và kỳ vọng nới lỏng tiền tệ tiếp tục hỗ trợ dòng tiền tìm đến các tài sản trú ẩn.

Rủi ro kỹ thuật gia tăng khi tiến sát mốc 5.000 USD

Tuy nhiên, theo nhiều tổ chức phân tích, chính tốc độ tăng quá nhanh lại đang trở thành yếu tố làm gia tăng rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn.

Theo đánh giá của FxPro, đà tăng hiện tại của vàng có nhiều điểm tương đồng với giai đoạn cuối của chu kỳ năm 2011, khi giá kim loại quý tăng dựng đứng trước khi bước vào một giai đoạn điều chỉnh kéo dài. Khi đó, vàng đã mất hơn 30% giá trị trong vòng hai năm sau khi lập đỉnh

Các chuyên gia của FxPro cho rằng mức tăng hơn 25% chỉ trong khoảng ba tháng gần đây là dấu hiệu cho thấy thị trường đang bước vào vùng quá mua mạnh. Trong bối cảnh này, bất kỳ thông tin bất lợi nào, dù nhỏ cũng có thể kích hoạt hoạt động chốt lời quy mô lớn.

“Những đợt tăng mang tính bùng nổ thường đi kèm với rủi ro đảo chiều hoặc điều chỉnh sâu. Vấn đề không phải là xu hướng dài hạn, mà là biên độ biến động trong ngắn hạn đang ngày càng lớn,” nhóm phân tích nhận định.

Moor Analytics cũng đưa ra cảnh báo tương tự, cho rằng vùng giá quanh 5.000 USD/ounce là ngưỡng tâm lý và kỹ thuật cực mạnh. Theo đơn vị này, việc vàng liên tục thử thách vùng đỉnh mới trong thời gian ngắn khiến thị trường dễ rơi vào trạng thái mất cân bằng cung - cầu tạm thời.

Moor Analytics lưu ý rằng trong các chu kỳ trước, những đợt tăng tốc cuối cùng thường là “xung lực chót” trước khi thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh, nhằm giải tỏa áp lực vị thế mua đang quá dày đặc.

Dù không phủ nhận các yếu tố nền tảng vẫn ủng hộ vàng trong trung hạn, tổ chức này cho rằng một nhịp điều chỉnh về vùng thấp hơn – thậm chí vài trăm USD/ounce, không phải kịch bản cực đoan trong bối cảnh hiện tại.

Điều chỉnh không đồng nghĩa đảo chiều

Dù cảnh báo rủi ro ngắn hạn, nhiều chuyên gia nhấn mạnh rằng điều chỉnh không đồng nghĩa với đảo chiều xu hướng. So với năm 2011, thị trường vàng hiện nay có những khác biệt quan trọng, đặc biệt là lực mua ổn định từ các ngân hàng trung ương và dòng tiền phòng vệ dài hạn.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, thị trường cần thời gian “hạ nhiệt” sau giai đoạn tăng quá nhanh. Việc giá điều chỉnh, theo nhiều phân tích, sẽ giúp củng cố nền giá và tạo dư địa cho các nhịp tăng bền vững hơn về sau.

Giới phân tích cho rằng rủi ro lớn nhất ở vùng giá hiện tại không đến từ yếu tố vĩ mô, mà đến từ tâm lý FOMO, sợ bỏ lỡ cơ hội của nhà đầu tư cá nhân. Khi giá liên tục lập đỉnh, việc mua đuổi ở vùng cao có thể khiến nhà đầu tư đối mặt với rủi ro lớn nếu thị trường đảo chiều kỹ thuật.

Trong bối cảnh vàng đang ở sát mốc 5.000 USD/ounce, nhiều chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần quản trị rủi ro chặt chẽ, tránh sử dụng đòn bẩy cao và phân biệt rõ giữa xu hướng dài hạn với biến động ngắn hạn.

Giá vàng có thể vẫn còn dư địa tăng, nhưng con đường phía trước được dự báo sẽ gập ghềnh hơn, thay vì tăng một mạch như giai đoạn vừa qua.