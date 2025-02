Giá vàng liên tục phá đỉnh nhưng khi các động lực chính vẫn giữ nguyên, chuyên gia gọi tên lựa chọn tốt hơn trong tương lai

Vàng tiếp tục vượt qua những trở ngại từ lãi suất cao và đồng đô la mạnh trong đợt tăng giá lên tới 3.000 USD, nhưng khi các động lực chính vẫn giữ nguyên, bạc có thể là lựa chọn tốt hơn trong tương lai, theo chuyên gia Tom Stevenson của Fidelity International.

Giá vàng đã tăng gấp 10 lần kể từ năm 2000 và tăng hơn 1.000 USD kể từ cuối năm 2023, chuyên gia Stevenson cho biết giá kim loại màu vàng này thực sự không nên cao như vậy.

“Theo truyền thống, kim loại quý hoạt động kém khi lãi suất tăng. Đó là vì, không giống như trái phiếu, cổ phiếu, tiền mặt hoặc bất động sản, nó không trả cho các nhà đầu tư thu nhập. Khi lợi suất của các tài sản khác hấp dẫn, sẽ có ít động lực hơn để nắm giữ vàng. Nhưng vàng vẫn đang đạt kỷ lục mới”.

Stevenson cho biết vàng cũng được ủng hộ bởi đồng đô la yếu. “Kim loại này được định giá bằng đồng bạc xanh. Khi các loại tiền tệ khác mạnh so với đồng đô la, họ có thể mua nhiều vàng hơn. Khi chúng yếu so với đồng bạc xanh, họ có thể mua ít hơn, và do đó giá sẽ giảm”, ông viết. “Đồng đô la mạnh do Trump thúc đẩy ngày nay sẽ là lực cản đối với giá vàng. Nhưng thực tế rõ ràng là không phải vậy”.

Diễn biến giá vàng trong 10 năm qua.

Diễn biến giá bạc trong 10 năm qua.

Stevenson đưa ra một số lý do tại sao hiệu suất của vàng lại mạnh như vậy. "Đầu tiên là tính chất trú ẩn an toàn của vàng khi thế giới có vẻ không chắc chắn", ông nói. "Việc Donald Trump đắc cử đã làm tăng đáng kể sự khó đoán của chính sách Hoa Kỳ, trên nhiều mặt trận nhưng đáng chú ý là về thương mại và thuế quan. Đồng thời, vàng là một hàng rào chống lại lạm phát. Nhiều chính sách của ông Donald Trump, không chỉ thuế quan, có khả năng gây ra lạm phát. Đây là một cơn bão hoàn hảo cho vàng."

Và các ngân hàng trung ương trên thế giới cũng đang phòng ngừa rủi ro. "Các quốc gia như Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường mua vàng kể từ sau xung đột, nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro đối với đồng đô la Mỹ”, Stevenson cho biết. “Vàng từ lâu đã là một phương tiện lưu trữ giá trị và đa dạng hóa, không có rủi ro tín dụng liên quan đến dự trữ tiền giấy. Các ngân hàng trung ương đã mua vượt quá 1.000 tấn trong năm thứ ba liên tiếp vào năm 2024”.

Ông cũng coi tuyên bố của Deepseek rằng công ty này có thể vượt trội hơn ChatGPT với mức giá rẻ là một đòn giáng vào niềm tin vào cổ phiếu và nhu cầu vàng ngày càng tăng trong ngành công nghiệp như một sự hỗ trợ bổ sung cho đợt tăng giá vàng.

“Tuy nhiên, với mức giá đã bứt phá quá xa, quá nhanh, các nhà đầu tư có lý khi đặt câu hỏi liệu con tàu vàng đã thực sự ra khơi chưa,” Stevenson cho biết. “Theo lịch sử, giá vàng di chuyển theo từng bước, tăng nhanh rồi lại ổn định hoặc giảm, thường là trong nhiều năm. Liệu có cách nào đảm bảo hơn?"

Stevenson gợi ý rằng các nhà đầu tư có thể xem xét bạc . “Hai mặt hàng này tương tự nhau - đều là kim loại quý, trước đây được sử dụng làm tiền tệ - nhưng chúng cũng rất khác nhau”, ông cho biết. Hơn một nửa nhu cầu bạc hàng năm đến từ các ứng dụng công nghiệp, trong vô số ứng dụng điện tử - đáng chú ý là năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo (AI) và quốc phòng. Ngoài ra, trong ngành hóa chất và thiết bị y tế - vi khuẩn sẽ không phát triển trên bạc.

Giống như vàng, các động lực vĩ mô như lạm phát và lãi suất, căng thẳng địa chính trị và thay đổi chính sách là những yếu tố ảnh hưởng đến giá bạc. Nhưng nhiều nhà phân tích khuyến nghị các nhà đầu tư nên nhìn xa hơn sự biến động ngắn hạn và vẫn tập trung vào bức tranh dài hạn. Một nhóm ngày càng đông các nhà phân tích đang cực kỳ lạc quan về bạc khi nhu cầu tiếp tục vượt quá nguồn cung. Họ kỳ vọng bạc cuối cùng sẽ vượt trội hơn vàng, nhưng các nhà đầu tư sẽ phải kiên nhẫn.

Stevenson cho biết mặc dù tỷ lệ vàng:bạc theo truyền thống phản ánh tỷ lệ 15:1 nguồn cung ngầm của hai kim loại này, nhưng hiện tại thì không còn như vậy nữa. Ông cho biết: “Ngày nay, giá vàng cao gấp một trăm lần giá bạc. Mối tương quan truyền thống giữa hai kim loại này đã bị phá vỡ và vàng có vẻ được định giá quá cao so với bạc, vốn vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh gần đây”.

Tham khảo: Kitco News