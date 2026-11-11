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Giá vàng miếng, vàng nhẫn hôm nay ngày 11/11

| | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng miếng, vàng nhẫn hôm nay ngày 11/11

Trên thị trường quốc tế, giá vàng vừa lao dốc, giảm xuống sát 4.000 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm hơn 100 USD/ounce sau khi lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, kéo đồng USD và lợi suất trái phiếu đi lên. Trong nước, các doanh nghiệp chưa mở cửa phiên sáng 11/11, giá vàng miếng SJC cuối ngày 10/11 phổ biến ở mức 137,9–140,9 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, vàng miếng SJC loại một lượng được niêm yết ở mức 137,9 triệu đồng/lượng mua vào và 140,9 triệu đồng/lượng bán ra.

DOJI và PNJ cùng niêm yết vàng miếng SJC ở mức 137,9–140,9 triệu đồng/lượng. Phú Quý mua vào thấp hơn, ở mức 137,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán cũng là 140,9 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua – bán vàng miếng dao động 3–4,1 triệu đồng/lượng. Với mức chênh lệch này, người mua vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu chịu mức lỗ danh nghĩa lớn nhất nếu mua rồi bán lại ngay theo bảng giá.

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, mức niêm yết phân hóa rõ hơn. SJC giao dịch vàng nhẫn loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ ở mức 136,7–140,7 triệu đồng/lượng. PNJ niêm yết nhẫn trơn 9999 ở mức 136,1–140,3 triệu đồng/lượng.

Phú Quý mua vào nhẫn tròn 9999 ở mức 137,4 triệu đồng/lượng và bán ra 140,4 triệu đồng/lượng, tạo chênh lệch 3 triệu đồng. Kim Gia Bảo 24K của Bảo Tín Mạnh Hải ở mức 137–141 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, vàng giao ngay ở mức 4.031,8 USD/ounce, giảm 107,6 USD, tương đương 2,60% so với phiên trước. Biên độ giao dịch trong ngày là 4.012,7 - 4.147,4 USD/ounce.

Theo Reuters, giá vàng giảm mạnh sau khi chỉ số giá tiêu dùng Mỹ tháng 10 tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn mức dự báo 0,3% của giới phân tích. Lạm phát lõi cũng tăng 0,3%, vượt dự báo 0,2%. reuters.com

Số liệu lạm phát khiến thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể tiếp tục nâng lãi suất tại cuộc họp tháng 12. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn hai năm tăng lên 4,731%, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm lên 4,988%. Chỉ số USD tăng khoảng 0,56%.

Đồng USD mạnh lên khiến vàng đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu tăng làm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng – tài sản không tạo ra dòng tiền – trở nên lớn hơn.

Dù giảm gần 3% trong phiên, giá vàng giao ngay vẫn giữ trên mốc 4.000 USD/ounce. Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào kỳ vọng lãi suất trước cuộc họp Fed ngày 8–9/12, cùng biến động của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ.


Thanh Anh

An ninh tiền tệ

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