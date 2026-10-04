Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn sáng 4/10 tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu

Đầu giờ sáng 4/10, giá vàng trong nước mở cửa sáng nay nhìn chung ổn định so với cuối ngày hôm qua.

Với vàng miếng, SJC, SJC, DOJI và PNJ cùng niêm yết ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào thấp hơn, ở mức 139,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra cũng ở 143,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng ít biến động. SJC niêm yết 140-143 triệu đồng/lượng, PNJ ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng. DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng giao dịch tại 139,5-143,5 triệu đồng/lượng.

Như vậy, sau các nhịp giảm trong ngày 3/10, giá vàng bước sang sáng 4/10 trong trạng thái đi ngang, chưa ghi nhận thêm điều chỉnh đáng kể tại 4 thương hiệu trên.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đóng cửa tuần này ở mức 4.139 USD/ounce. Giá vàng giảm mạnh trong tuần này khi áp lực từ lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Ngay cả báo cáo việc làm yếu hơn nhiều so với dự báo được công bố hôm thứ Sáu cũng không thể tạo động lực phục hồi bền vững cho kim loại quý.

Khảo sát Vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý của giới phân tích Phố Wall đang tiến sát trạng thái đa số nghiêng về kịch bản giá vàng giảm. Trong khi đó, các nhà đầu tư cá nhân đã không còn duy trì quan điểm lạc quan vốn kéo dài từ cuối tháng 7.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, vẫn dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Theo ông, các tín hiệu từ giới lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong đó có Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson và Phó Chủ tịch Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) John Williams, cho thấy Fed có thể kiên nhẫn hơn so với kỳ vọng của thị trường trong việc tăng lãi suất vào tháng 10. Quan điểm này càng được củng cố sau báo cáo việc làm đáng thất vọng của Mỹ.

Ông Chandler cho rằng lợi suất trái phiếu hạ nhiệt đã hỗ trợ diễn biến giá vàng trước khi thị trường bước vào cuối tuần, đồng thời kim loại quý đã lấy lại mốc 4.200 USD/ounce. “Nếu giá vượt vùng 4.280-4.300 USD/ounce, niềm tin rằng vàng đã thiết lập đáy sẽ được củng cố”, ông nhận định.

Trong khi đó, ông Adam Button, Trưởng bộ phận Chiến lược Tiền tệ tại investingLive, giữ quan điểm trung lập đối với giá vàng tuần tới. “Tôi đang chờ một cơ hội mua trong tháng 10, trước khi bước vào giai đoạn thường có tính mùa vụ thuận lợi từ tháng 11 đến tháng 1”, ông Button cho biết.

Ở chiều ngược lại, ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, dự báo giá vàng sẽ giảm. Theo ông Day, vàng đang cho thấy sức chống chịu đáng chú ý trong bối cảnh lợi suất trái phiếu, giá dầu và đồng USD cùng ở mức cao - sự kết hợp mà trong điều kiện thông thường sẽ tạo ra những lực cản rất lớn đối với kim loại quý.

“Trong ngắn hạn, nhiều khả năng giá vàng sẽ giảm thêm một chút, nhưng tình trạng này sẽ không kéo dài”, ông nhận định. Nếu xung đột kết thúc, đồng USD có thể quay trở lại xu hướng giảm trong bối cảnh thâm hụt ngân sách của Mỹ ở mức rất lớn. Đồng thời, việc Fed tạm dừng chu kỳ tăng lãi suất cũng có thể giúp vàng giảm bớt áp lực.



