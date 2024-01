(Ảnh minh họa)

Theo khảo sát ngày 30/1, giá vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội) ở chiều bán ra là 65 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn của các doanh nghiệp khác giữ nguyên ở mức 64 triệu đồng/lượng. Đây là vùng giá cao nhất từ trước tới nay của tài sản này, và đã duy trì ngưỡng cao như vậy được 2 tuần. So với cùng thời điểm này năm ngoái, giá vàng hiện cao hơn khoảng 10 triệu đồng/lượng.



Giá vàng tăng chủ yếu theo biến động của thị trường thế giới. Nhưng theo PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế lý giải, giá vàng nhẫn biến động tăng còn do nhu cầu của người dân mua tích trữ vàng cho ngày vía Thần Tài.



Khảo sát cho thấy, 2 năm trở lại đây, giá vàng nhẫn thường có diễn biến đi ngang hoặc giảm nhẹ trong ngày vía Thần tài so với thời điểm trước đó. Đơn cử như thời điểm năm 2023, trước Tết Nguyên đán, giá vàng từng có xu hướng nhích nhẹ. Trước ngày vía Thần Tài 3 ngày, giá vàng nhẫn tăng khi bán ra ở mức 56,4 triệu đồng/lượng, mua vào 55,4 triệu đồng/lượng. Nhưng đến ngày vía Thần tài, giá vàng lại giảm nhẹ, ghi nhận mức bán ra với giá 55,8 triệu đồng và mua vào với giá 54,3 triệu đồng/lượng.

Năm 2022, trong ngày vía Thần Tài, giá vàng nhẫn quanh 53,30-54,40 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra). Trước đó 2 ngày, giá vàng nhẫn mua vào lên 54 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra lên 54,9 triệu đồng/lượng.

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính đưa ra nhận định: Thông thường, giá vàng trước và trong ngày vía Thần Tài thường tăng mạnh nhưng sau đó sẽ giảm rất sâu. Do một số nhà đầu tư dự báo giá vàng ngày vía Thần tài tăng, do nhu cầu người dân mua vàng lấy may cao. Thế nên, họ tranh thủ "gom" vàng trước đó và đợi tới sát ngày vía Thần tài, và bán chốt lời. Lực bán khi đó thường cao hơn lực mua khiến các hệ thống lớn giảm giá, buộc các tiệm vàng nhỏ cũng điều chỉnh theo. Thế nên ông Hiếu khuyến nghị, người mua vàng nên cân nhắc thời điểm xuống tiền và đầu tư, cẩn trọng giai đoạn giá vàng biến động mạnh.

Trong khi đó, PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh cũng dự báo, giá vàng nhẫn sau Tết Nguyên đán có thể giảm nhẹ hoặc đi ngang. Theo ông Thịnh, giá vàng nhẫn trong nước bám sát giá vàng trên thế giới. Đây cũng là cơ sở để giá vàng nhẫn trong nước biến động không quá mạnh.