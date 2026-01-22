Trong phiên giao dịch chiều này, giá vàng trong nước hiện đã giảm trung bình gần 2 triệu đồng/lượng so với mốc đỉnh từng xác lập ngày hôm qua.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải hiện được niêm yết ở mức 166 - 169 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Trong khi đó, PNJ và DOJI cùng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng, còn Công ty SJC niêm yết ở mức 165,4 - 167,9 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng miếng, các doanh nghiệp lớn đồng loạt điều chỉnh giá về mốc 166,7 - 168,7 triệu đồng/lượng.

Tại thời điểm khảo sát sáng nay, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 4.795 USD/ounce, giảm 36 USD/ounce so với phiên giao dịch trước. Nếu so với mức đỉnh lịch sử vừa xác lập trong đêm, giá vàng đã giảm gần 100 USD/ounce, đánh dấu một nhịp điều chỉnh đáng chú ý sau chuỗi tăng nóng.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng hạ nhiệt đến từ phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ. Theo đó, ông Trump khẳng định sẽ không sử dụng vũ lực quân sự để giành quyền kiểm soát Greenland. Tuyên bố này đã phần nào làm dịu tâm lý né tránh rủi ro trên thị trường, sau khi vài tuần trước ông Trump từng không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự đối với khu vực này.

Việc căng thẳng địa chính trị tạm thời hạ nhiệt đã khiến dòng tiền trú ẩn chững lại, qua đó kéo giá vàng rời xa mức đỉnh lịch sử vừa thiết lập.

Trước diễn biến điều chỉnh của thị trường quốc tế, giá vàng trong nước sáng 22/1 đồng loạt giảm mạnh.

Cụ thể, giá vàng miếng được công ty SJC và PNJ được điều chỉnh về mức 166,7 – 168,7 triệu đồng/lượng, giảm tới khoảng 2 triệu đồng/lượng so với mốc đỉnh từng lập trước đó.

Diễn biến giá vàng miếng tại Công ty SJC. (Ảnh chụp màn hình)

Giá vàng nhẫn SJC hiện giao dịch quanh 164,6 – 167,1 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn PNJ cũng giảm về mức 165 – 168 triệu đồng/lượng.

Việc giá vàng trong nước điều chỉnh nhanh cho thấy thị trường đang phản ứng khá nhạy với biến động của giá vàng thế giới, đặc biệt trong bối cảnh giá đã tăng quá nóng trong thời gian ngắn.

Động lực dài hạn của vàng vẫn còn

Dù điều chỉnh trong ngắn hạn, nhiều yếu tố nền tảng vẫn đang hỗ trợ xu hướng tăng của giá vàng. Trong tuần này, vàng và bạc đã kéo dài chuỗi tăng kỷ lục nhờ cuộc khủng hoảng liên quan đến Greenland và đặc biệt là sự biến động mạnh trên thị trường trái phiếu chính phủ Nhật Bản.

Ngoài ra, giá vàng còn được kỳ vọng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các ngân hàng trung ương. Theo các báo cáo, Ngân hàng Quốc gia Ba Lan đã phê duyệt kế hoạch mua thêm 150 tấn vàng, trong khi ngân hàng trung ương Bolivia cũng nối lại hoạt động mua vàng cho dự trữ ngoại hối.

Các nhà giao dịch trái phiếu toàn cầu hiện đang theo dõi sát thị trường trái phiếu Nhật Bản, khi biến động gia tăng có nguy cơ lan sang các thị trường tài chính khác. Theo Citigroup, nếu các quỹ đầu tư theo chiến lược cân bằng rủi ro buộc phải giảm tỷ trọng tài sản, có thể kích hoạt làn sóng bán tháo trái phiếu quy mô lớn, qua đó tiếp tục hỗ trợ nhu cầu trú ẩn vào vàng trong trung và dài hạn.