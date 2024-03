Giá vàng 'nóng bỏng tay', có thể mua bán cả... giấy hẹn

Sáng nay (14/3), bất chấp thời tiết Hà Nội mưa phùn, nhiều người vẫn xếp hàng tại nhiều cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông để giao dịch. Nhu cầu mua lớn khiến nguồn cung vàng nhẫn không đủ nên một số cửa hàng quy định, mỗi người chỉ được mua tối đa 3 lượng vàng lấy ngay, trường hợp mua hơn phải chờ sau ngày 14/4 mới có vàng.

Khách chỉ được mua 3 lượng vàng nhẫn lấy ngay trong 1 ngày (ảnh: Ngọc Mai).

Bà Nguyễn Thoa (ở quận Ba Đình) cho biết: "Tôi mua 5 cây vàng miếng SJC giá 80,9 triệu đồng/lượng, với tổng hóa đơn hơn 400 triệu đồng. Tôi tham khảo bảng giá vàng liên tục suốt 2 tuần nay. Nếu giá vàng tăng mạnh, tôi bán chốt lời. Khi giá giảm, tôi giữ vàng vẫn có cảm giác yên tâm".

Đếm từng miếng vàng bỏ vào túi, bà Thoa kỳ vọng vàng miếng sẽ lên 90 triệu đồng/lượng trong vài ngày tới.

Khách chờ lấy 5 lượng vàng miếng SJC được mua với giá hơn 80 triệu đồng/lượng (ảnh: Ngọc Mai).

Đứng xếp hàng 15 phút, chị Minh Tuyết (ở Hoàng Mai cho biết, mua 9 cây vàng nhẫn với giá 70,8 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chị Tuyết chỉ nhận được 3 cây vàng nhẫn và còn 6 cây vàng được cửa hàng hẹn đến ngày 14/4 đến lấy. Cửa hàng cũng dặn chị Tuyết có thể bán giấy hẹn bất cứ lúc nào trước khi có vàng.

Thậm chí, với khách hàng mua từ 10 lượng vàng nhẫn trở lên được cửa hàng trừ luôn 250.000 đồng/lượng vào giá bán.

Đến khoảng gần giờ trưa, do nhu cầu khách mua đông và nhiều cửa hàng chưa điều phối vàng SJC kịp nên nhiều khách phải chờ đợi để cửa hàng có vàng bán luôn hay không.

Anh Minh Khoa (ở Hoàn Kiếm) đăng ký mua 9 cây vàng miếng SJC chia sẻ: "Nhân viên cửa hàng nhắc tôi chờ 30 phút để lấy vàng từ các nơi khác chuyển về. Sáng nay, tôi thấy giá vàng 80,9 triệu đồng/lượng nhưng khi ra đến nơi giá vàng đã tăng lên 81,5 triệu đồng/lượng".

Khách ngồi chờ vào mua vàng sáng 14/3 (ảnh: Ngọc Mai).

Tính đến 14h30, giá vàng miếng tại SJC tăng thêm 700.00 đồng cả hai chiều mua bán so với đầu sáng, lên 79,7 - 81,7 triệu đồng. Mức này cao hơn cuối ngày hôm qua 800.000 đồng đến 1,3 triệu đồng. Như vậy so với đỉnh lịch sử, mỗi lượng vàng miếng hiện chỉ kém 800.000 đồng.

Chênh lệch giá mua bán hiện được thu hẹp về vùng 2 triệu một lượng. So với mức đỉnh thiết lập cách đây hai ngày, mỗi lượng vàng miếng đang thấp hơn khoảng 1,5 triệu đồng. Vàng nhẫn trơn tại SJC đầu ngày cũng tăng 500.000 đồng lên 67,6 - 68,9 triệu một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn trơn lên gần 68,7 - 70,8 triệu, tăng 1,8 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. So với mức đỉnh, mỗi lượng nhẫn trơn tuỳ thương hiệu hiện thấp hơn 1-1,5 triệu đồng

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 2.167 USD/ounce, giảm nhẹ 3 USD/ounce so với cuối giờ sáng.

Nhân viên cửa hàng kiểm đếm 9 cây vàng miếng SJC giao cho khách sau khi gom vàng từ cửa hàng khác về (ảnh: Ngọc Mai).

Giá vàng trong nước biến động mạnh hơn so với thế giới, hiện chênh lệch giữa giá vàng miếng và thế giới dao động 16-17 triệu đồng, còn vàng nhẫn vênh khoảng 4-5 triệu đồng một lượng, tùy thời điểm trong ngày.

Theo các chuyên gia, dù giá vàng trong nước chịu ảnh hưởng bởi giá vàng thế giới nhưng nhu cầu người mua vào lớn khiến vàng trong nước sớm tăng trở lại.