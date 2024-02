Giá vàng sáng nay 26/2: Vàng SJC tăng nửa triệu đồng, lại lên 79 triệu đồng/lượng

Ngay trong đầu giờ sáng nay, giá vàng SJC trong nước tăng mạnh trở lại. So với thời điểm chốt phiên trước đó, giá vàng tăng trung bình 500.000 đồng/lượng. Còn so với thời điểm đầu giờ sáng lúc 6h00 ngày 26/2, tại thời điểm 9h00, giá vàng tại các doanh nghiệp tăng trung bình 300.000 đồng/lượng.

Cụ thể, khảo sát vào thời điểm 10h00, tại hệ thống của công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) ở TP.HCM, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 76,8 – 79 triệu đồng/lượng (chiều mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng so thời điểm đầu giờ sáng, tức 6h00. So với chốt phiên trước đó, giá vàng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Còn tại Hà Nội và Đà Nẵng, giá vàng SJC niêm yết trong khoảng 76,9 – 79,02 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước đó.

Giá vàng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội mua bán quanh mức 76,75 – 78,95 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua và chiều bán so với thời điểm mở cửa phiên. So với chốt phiên trước đó, giá vàng tăng 500.000 đồng/ lượng.

Giá vàng SJC tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 76,8-78,6 triệu đồng/lượng tăng ở chiều bán bán ra 150.000 đồng/lượng và ở chiều mua vào là 50.000 đồng/lượng. So với phiên chốt trước đó, giá vàng của hệ thống này tăng 350.000 đồng/lượng chiều mua và chiều bán.

Trên thị trường thế giới, giá vàng sáng nay giao dịch ở mức 2.035 USD/ounce, tăng 7 USD/ounce so với cuối phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới khoảng 61 triệu đồng/lượng, chưa kể thuế phí. Như vậy vàng trong nước vẫn đang cao hơn rất nhiều so với vàng thế giới, tới 18 triệu đồng/lượng.