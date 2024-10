Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn hôm nay ngày 24/10

Cụ thể, giá vàng nhẫn hiện ở sát mốc 89 triệu đồng/lượng, cao nhất trong lịch sử. Trong đó, Tập đoàn DOJI niêm yết 87,95-88,95 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu áp dụng mức 87,48-88,98 triệu đồng/lượng. Công ty SJC và PNJ lần lượt giao dịch với giá 87,0-88,6 triệu đồng/lượng và 87,6-88,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC không thay đổi, được giữ nguyên 87,0-89,0 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tối ngày 23/10 rớt mạnh, giảm hơn 40 USD/ounce xuống còn 2.715 USD/ounce. Đến sáng 24/10, giá vàng giao ngay đã hồi phục nhẹ, lên 2.724 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá VND/USD, giá vàng thế giới hiện tương đương với khoảng 83,5 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí.

Giá vàng giảm sau khi có thông tin về thị trường nhà ở Mỹ trong tháng 9. Theo Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia Mỹ (NAR), tổng doanh số bán nhà hiện hữu, bao gồm nhà riêng, nhà phố, căn hộ chung cư và hợp tác xã, đã giảm 1,0% xuống mức điều chỉnh theo mùa là 3,84 triệu căn trong tháng 9. Dữ liệu này tốt hơn so với dự đoán, vì các nhà kinh tế dự báo mức giảm 1,3% xuống còn 3,80 triệu căn. Tổng doanh số tháng 8 cũng được điều chỉnh tăng lên 3,88 triệu căn từ mức 3,86 triệu căn đã báo cáo trước đó. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán hàng giảm 3,5% so với tháng 9 năm 2023.

Vàng thường được coi là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh kinh tế bất ổn. Khi có dấu hiệu kinh tế suy thoái hoặc bất ổn, các nhà đầu tư thường đổ xô mua vàng để bảo vệ giá trị tài sản của mình. Tuy nhiên, dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia Mỹ (NAR) cho thấy doanh số bán nhà hiện hữu chỉ giảm 1,0%, ít hơn so với mức giảm 1,3% mà các chuyên gia dự đoán. Thêm vào đó, doanh số tháng 8 được điều chỉnh tăng, cho thấy dấu hiệu tích cực hơn của thị trường nhà ở. Những tín hiệu này đã củng cố niềm tin rằng nền kinh tế Mỹ vẫn đang ổn định và có khả năng phục hồi.

Ngoài ra, lãi suất vay mua nhà giảm và việc tiếp tục tạo thêm việc làm cho thấy nền kinh tế đang có sự phát triển nhất định, làm giảm nhu cầu đối với vàng. Thông thường, khi lãi suất thấp, chi phí vay mượn thấp, từ đó thúc đẩy hoạt động đầu tư và tiêu dùng, dẫn đến tăng trưởng kinh tế. Lãi suất thấp cũng làm giảm sự hấp dẫn của việc đầu tư vào vàng, vì vàng không sinh lãi suất, nên các nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang các tài sản sinh lợi cao hơn như cổ phiếu hoặc trái phiếu.

Lượng tồn kho bất động sản tăng lên và giá nhà có dấu hiệu giảm tốc cũng là những yếu tố quan trọng. Khi giá nhà giảm, người tiêu dùng có thể dễ dàng sở hữu nhà hơn, góp phần kích thích nền kinh tế. Nếu thị trường bất động sản khởi sắc, tâm lý tích cực sẽ lan rộng, khiến các nhà đầu tư bớt lo ngại về kinh tế và giảm nhu cầu đối với các tài sản an toàn như vàng.

Ngoài nguyên nhân đến từ dữ liệu kinh tế mới thì việc giá vàng giảm cũng có thể là động thái chốt lời của nhiều nhà đầu tư, sau khi kim loại quý này đã liên tục lập đỉnh trong vài tuần vừa qua. Giới chuyên gia cũng lưu ý, tuy điều chỉnh mạnh nhưng giá vàng vẫn duy trì được trên mức 2.700 USD/ounce với những yếu tố hỗ trợ lâu dài như bất ổn địa chính trị, chính sách cắt giảm lãi suất của loạt NHTW.