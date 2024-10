Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn hôm nay ngày 26/10

Cụ thể, hiện các doanh nghiệp lớn đều niêm yết giá vàng SJC ở mức 87,0-89,0 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, tại Tập đoàn DOJI, loại vàng này đang được niêm yết ở mức 87,9-88,9 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu áp dụng mức 87,88-88,98 triệu đồng/lượng. PNJ và Công ty SJC lần lượt niêm yết 87,6-89,0 triệu đồng/lượng và 87,0-88,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng mạnh thời gian gần đây, cùng tâm lý tích trữ của người dân đã đẩy nhu cầu mua vàng miếng và vàng nhẫn trơn tăng cao. Tuy nhiên, việc mua vàng ở các ngân hàng và cửa hàng vàng bạc lớn gặp nhiều khó khăn do tình trạng khan hiếm nguồn cung. Nhiều đơn vị chỉ bán ra với số lượng nhỏ giọt, càng khiến nhà đầu tư muốn sở hữu vàng hơn. Điều này đã dẫn đến hiện tượng trao đổi mua bán vàng trên thị trường tự do với giá cao hơn nhiều so với giá niêm yết ở các cửa hàng được cấp phép.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng kết thúc tuần ở mức 2.748 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá VND/USD hiện hành, giá vàng quốc tế tương đương với khoảng 85 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí.

Dự báo giá vàng tuần tới

Trong tuần qua, giá vàng có sự biến động mạnh, đạt mức cao kỷ lục, nhưng cũng gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì đà tăng, khiến các chuyên gia có những nhận định trái chiều về xu hướng giá tuần tới. Theo khảo sát của Kitco News, tâm lý lạc quan của các chuyên gia và nhà đầu tư đã giảm rõ rệt so với tuần trước, khi chỉ còn khoảng 56% chuyên gia dự báo giá vàng tăng, 22% cho rằng giá sẽ giảm, và 22% còn lại giữ quan điểm trung lập.

Marc Chandler từ Bannockburn Global Forex nhận định giá vàng có thể điều chỉnh trong ngắn hạn. Ông cho rằng, rủi ro hiện tại đang nghiêng về phía giảm giá, đặc biệt nếu vàng phá ngưỡng 2.700 USD/ounce, điều này có thể dẫn đến áp lực bán mạnh. Cùng quan điểm, Colin Cieszynski từ SIA Wealth Management cũng dự báo giá vàng có thể giảm trong tuần tới vì không có tin tức tích cực từ hội nghị BRICS cho thị trường kim loại quý. Ông cho rằng, vàng đang đối mặt với một đợt điều chỉnh sau khi đã tăng mạnh trước đó.

Ngược lại, một số chuyên gia vẫn lạc quan về giá vàng. James Stanley từ Forex.com tin rằng xu hướng tăng của vàng chưa kết thúc, dự đoán giá sẽ tiếp tục tăng cao hơn mức 2.750 USD/ounce. Ông cho rằng, sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các nhà đầu tư đang giúp giá vàng duy trì được đà tăng. Tương tự, Bob Haberkorn từ RJO Futures nhận định rằng nhu cầu trú ẩn an toàn trước thềm bầu cử Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy giá vàng.

Darin Newsom từ Barchart.com lại dự báo một đợt điều chỉnh ngắn hạn, nhưng vẫn cho rằng các yếu tố cơ bản như lạm phát và bất ổn địa chính trị sẽ duy trì sự tăng giá của vàng trong dài hạn. Ông cảnh báo về những bất ổn trước thềm bầu cử Mỹ có thể khiến giá vàng tăng đột biến trong thời gian tới.

Trong khi đó, chuyên gia Adrian Day dự báo một đợt điều chỉnh nhẹ, nhưng không kéo dài. Ông cho rằng, những yếu tố cơ bản hỗ trợ giá vàng như lo ngại về nền kinh tế, lãi suất thấp, và lạm phát dai dẳng tại Bắc Mỹ và châu Âu vẫn sẽ giữ cho giá vàng ở mức cao.

Kết quả từ khảo sát trực tuyến của Kitco cũng cho thấy 59% nhà đầu tư bán lẻ dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 22% dự báo giảm, và 19% cho rằng giá sẽ dao động trong biên độ hẹp.

Thị trường vàng tuần tới có thể đối diện với nhiều biến động, trong đó tâm lý nhà đầu tư sẽ phụ thuộc lớn vào các số liệu kinh tế từ Mỹ như báo cáo việc làm, dữ liệu GDP quý 3, và các thông tin về lạm phát, cùng với quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.