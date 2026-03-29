Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn trơn sáng nay ngày 29/3

Sáng 29/3, giá vàng SJC, giá vàng nhẫn trơn trong nước đều được niêm yết 169,8 – 172,8 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối ngày 28/3.

Tuần qua (23-29/3), giá vàng trong nước biến động mạnh.

Ngày 23/3: Giá vàng giảm rất mạnh (có lúc mất 6–9 triệu/lượng), rơi khỏi mốc 170 triệu; cuối phiên bất ngờ đảo chiều tăng lại vài triệu đồng.

Ngày 24/3: Tiếp đà phục hồi, giá tăng thêm 2–4 triệu, tiến sát mốc 170 triệu/lượng sau cú hồi từ vùng đáy.

Ngày 25/3: Buổi sáng tăng vọt lên 172–175 triệu (tăng gần 5 triệu); chiều quay đầu giảm nhẹ khoảng 1–1,5 triệu nhưng vẫn cao hơn hôm trước.

Ngày 26/3: Giá giảm mạnh trở lại 2–2,5 triệu), sau đó hồi nhẹ cuối phiên; mặt bằng chung thấp hơn ngày 25/3.

Ngày 27/3: Biến động giằng co khi sáng giảm, sau đó đảo chiều tăng nhẹ; tổng thể vẫn quanh vùng 167–171 triệu/lượng.

Ngày 28/3: Xu hướng tăng tiếp tục được duy trì, giá vàng SJC và vàng nhẫn nhích lên so với ngày 27/3.

So với cuối tuần trước, giá vàng đã tăng khoảng 1,8 - 2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới mở tuần quanh 4.500 USD/ounce nhưng nhanh chóng lao dốc mạnh về gần 4.130 USD trước khi bật tăng trở lại rất nhanh. Sau cú hồi đầu tuần, giá dao động trong biên độ hẹp quanh 4.350–4.440 USD/ounce. Đến giữa tuần, vàng bứt phá mạnh lên trên 4.600 USD – mức cao nhất tuần, trước khi điều chỉnh giảm về quanh 4.360 USD. Cuối tuần, giá phục hồi trở lại, có lúc lên trên 4.550 USD và duy trì sát mốc 4.500 USD khi đóng cửa.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy một nửa giới phân tích Phố Wall đã quay lại quan điểm lạc quan, trong khi nhà đầu tư cá nhân cũng chuyển sang thiên hướng tích cực nhẹ sau một tuần diễn biến khả quan.

Tuần này, có 16 chuyên gia tham gia khảo sát vàng của Kitco News, với tâm lý của Phố Wall trở nên cân bằng hơn sau khi giá vàng phục hồi từ các vùng hỗ trợ quan trọng. Trong đó, 8 chuyên gia (50%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 3 người (19%) cho rằng giá sẽ giảm, còn 5 nhà phân tích còn lại (31%) nhận định rủi ro trong ngắn hạn ở trạng thái cân bằng.

Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến của Kitco ghi nhận 263 lượt bình chọn, với tâm lý của nhà đầu tư cá nhân (Main Street) lần đầu tiên sau một thời gian có sự tương đồng với giới chuyên môn. Cụ thể, 139 nhà đầu tư (53%) kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 60 người (23%) dự báo giá giảm, và 64 người còn lại (24%) cho rằng giá vàng sẽ đi ngang trong thời gian tới.



