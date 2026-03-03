Giá vàng thế giới rớt mạnh trong tối 3/3

Cập nhật tối ngày 3/3, giá vàng thế giới vẫn lao dốc và mất thêm mốc quan trọng 5.100 USD/ounce. Giá vàng giao ngay có thời điểm rớt xuống còn 5.076 USD/ounce, thấp nhất trong 2 tuần.

Sau đó, vàng hồi phục trở lại, hiện đứng ở mức 5.176 USD/ounce, ngang với vùng giá trước khi xảy ra căng thẳng xung đột ở Trung Đông.

Chiều 3/3, giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh và tuột mốc 5.300 USD/ounce. So với đỉnh hôm qua, giá vàng quốc tế có thới điểm giảm khoảng gần 200 USD xuống còn 5.226 USD/ounce.

Theo Reuters, giá vàng giao ngay giảm trong phiên thứ Ba khi đồng USD mạnh lên đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn, vốn gia tăng do cuộc không kích leo thang giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran, làm dấy lên lo ngại về bất ổn địa chính trị và kinh tế.

Đồng USD mạnh lên thường khiến các mặt hàng được định giá bằng đồng bạc xanh, trong đó có vàng, trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Bà Thu Lan Nguyen, chuyên gia tại Commerzbank, nhận định đà giảm của vàng có thể xuất phát từ việc thị trường đang đặt trọng tâm lớn hơn vào rủi ro lạm phát do xung đột tại Trung Đông gây ra, qua đó nâng kỳ vọng về mặt bằng lãi suất. "Điều này cũng lý giải vì sao đồng USD tiếp tục tăng giá", bà cho biết.

Vàng - tài sản không sinh lãi, thường diễn biến tích cực trong môi trường lãi suất thấp. Tuy nhiên, theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch hiện kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày kết thúc vào 18/3. Xác suất Fed tiếp tục giữ lãi suất trong tháng 6, trước đó dưới 45%, đã tăng lên trên 60%.

Dù vậy, nhiều tổ chức phân tích vẫn duy trì quan điểm lạc quan với vàng. BMI, đơn vị thuộc Fitch Solutions, cho rằng kim loại quý này có thể lập kỷ lục mới trên 5.600 USD/ounce trong tuần này nếu không xuất hiện tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng.

Theo bà Rania Gule, chuyên gia tại XS.com, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị đan xen với áp lực lạm phát và sự phức tạp của chính sách tiền tệ, vàng trở thành công cụ tái phân bổ rủi ro trong danh mục đầu tư.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giảm mạnh 6,5% xuống 83,63 USD/ounce sau khi chạm mức cao nhất hơn bốn tuần trong phiên đầu tuần. Giá bạch kim mất 7,5% còn 2.131,30 USD/ounce, trong khi palladium giảm 4,1% xuống 1.694,75 USD/ounce.



