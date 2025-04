Giá vàng thế giới tăng vọt lập kỷ lục mới sau khi Chủ tịch Fed nói về tác động thuế quan

Rạng sáng ngày 17/4 theo giờ Việt Nam, giá vàng trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng mạnh và lập đỉnh mới. Giá vàng giao ngay đã lên mức 3.359 USD/ounce vào khoảng 5h30, cao nhất trong lịch sử.

Trong vòng 24h đồng hồ, kim loại quý màu vàng đã tăng khoảng 110 USD/ounce. Đây là mức tăng mạnh trong ngày hiếm thấy, khi rủi ro địa chính trị và căng thẳng thương mại gia tăng khiến nhà đầu tư rời bỏ chứng khoán để tìm đến các tài sản an toàn. Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, chuyên gia phân tích kỹ thuật kỳ cựu Katie Stockton cảnh báo rằng một giai đoạn biến động mới trên thị trường có thể chỉ mới bắt đầu, và vàng có thể tiếp tục là tài sản vượt trội trong khi thị trường chứng khoán đối mặt với "một năm đầy thách thức".

Đáng chú ý, trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế Chicago vào chiều thứ Tư, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đã bày tỏ quan điểm thẳng thắn và trực diện hơn bao giờ hết về chính quyền mới và những tác động tiềm tàng từ các chính sách của họ.

Khi được hỏi về những dự báo ngày càng gia tăng về khả năng suy thoái kinh tế Mỹ vào năm 2025, ông Powell đã đề cập đến tình hình kinh tế cuối năm 2024.

Sau đó, ông Powell cảnh báo rằng các thay đổi chính sách lớn, đặc biệt là chính sách thương mại của chính quyền mới, có thể đẩy nền kinh tế đi chệch hướng so với các mục tiêu của Fed. "Tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng khi nền kinh tế chậm lại, và lạm phát có khả năng tăng do các mức thuế quan dần được áp dụng, một phần trong số đó sẽ do người dân chi trả. Đó là viễn cảnh rất có khả năng xảy ra," ông nhận định.

Ông Powell nhấn mạnh rằng Fed luôn hướng tới hai mục tiêu chính: tối đa hóa việc làm và ổn định giá cả. Tuy nhiên, ông dự báo rằng trong phần còn lại của năm nay, các mục tiêu này có thể khó đạt được hoặc ít nhất sẽ không có tiến triển. Ông cũng chỉ ra bài học từ đại dịch, khi các gián đoạn chuỗi cung ứng gây ra tác động dài hạn hơn so với các đợt tăng giá thông thường.

Khi được hỏi về khái niệm "Fed put" – kỳ vọng rằng Fed sẽ can thiệp bằng cách cắt giảm lãi suất khẩn cấp nếu thị trường sụt giảm mạnh, ông Powell thẳng thừng bác bỏ. "Tôi sẽ nói không, nhưng có giải thích. Thị trường đang xử lý những gì đang xảy ra, đặc biệt là chính sách thương mại. Câu hỏi là tác động sẽ dừng lại ở đâu? Chúng ta chưa biết. Thị trường đang đối mặt với nhiều bất ổn, dẫn đến biến động, nhưng chúng vẫn đang hoạt động một cách trật tự," ông nói.