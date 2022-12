Giá vàng thế giới trải qua tuần giao dịch thất thường trước thềm cuộc họp của Fed

Vàng được dự trữ tại ngân hàng ở Frankfurt, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong phiên giao dịch đầu tuần này (ngày 5/12), giá vàng giảm khi đồng USD mạnh lên nhờ các dữ liệu tích cực từ nền kinh tế lớn nhất thế giới. Bộ Thương mại Mỹ công bố báo cáo cho thấy số đơn đặt hàng mới với hàng chế tạo tăng 1% trong tháng 10, sau khi tăng 0,3% trong tháng Chín, trong khi các nhà kinh tế dự báo mức tăng 0,7%. Chỉ số dịch vụ tổng hợp do Viện Quản lý Nguồn cung công bố tăng lên 56,5% trong tháng 11, tăng 2,1 điểm phần trăm so với mức 54,4% trong tháng 10. Trong khi đó, chỉ số nhà quản trị mua hàng lĩnh vực dịch vụ của Mỹ cuối cùng đã điều chỉnh do S&P Global công bố ở mức 46,2 trong tháng 11, giảm so với 47,8 trong tháng 10, trong khi ước tính sơ bộ ở mức 46,1.

Tuy nhiên, giá kim loại quý này đảo chiều đi lên trong bốn phiên giao dịch còn lại của tuần này, giữa lúc giới đầu tư đang chờ đợi định hướng tiếp theo cho chiến lược tăng lãi suất của Fed. Ông Michael Hewson, trưởng bộ phận phân tích thị trường tại công ty dịch vụ tài chính CMC Markets (Vương quốc Anh) nhận định với việc Fed sẽ họp vào ngày 13-14/12, hướng đi của giá vàng có thể được xác định dựa trên cách ngân hàng trung ương Mỹ xác định hướng đi cho các đợt tăng lãi suất trong tương lai.

Giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ. Bởi lãi suất tăng sẽ giúp đồng USD mạnh lên song lại khiến sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng giảm đáng kể.

Đà giảm của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ giữa những đồn đoán Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tuần tới tiếp tục nâng đỡ giá vàng. Hiện những người tham gia thị trường đều kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp cuối cùng của năm 2022.

Giá vàng cũng được hỗ trợ khi nhu cầu vàng bán lẻ của Trung Quốc được cho là sẽ tăng mạnh với việc nới lỏng chính sách “Zero COVID” tại nước này.

Phiên cuối tuần ngày 9/12, vàng tăng giá bất chấp đà tăng của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ, khi nhà đầu tư an tâm trước khả năng Fed nâng lãi suất chậm hơn trong thời gian tới.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 0,5% lên 1,798,40 USD/ounce. Trong khi giá vàng giao kỳ hạn tăng 0,5% lên 1.810,70 USD/ounce.

David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Future nói: “Dường như thị trường sẽ tập trung vào ‘ánh sáng cuối đường hầm’, chính là việc Fed kết thúc lộ trình nâng lãi suất và chúng ta sẽ chứng kiến sự hỗ trợ dành cho giá vàng”.

Nhà phân tích Rupert Rowling tại Kinesis cho biết, tâm lý‎ tích cực đối với giá vàng kéo dài trong bao lâu sẽ tùy thuộc vào mức độ nâng lãi suất của ngân hàng trung ương Mỹ và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại cuộc họp báo sau phiên họp của Fed.

Tuy nhiên, số liệu cho thấy chỉ số giá sản xuất tại Mỹ tăng mạnh hơn dự báo trong tháng 11, qua đó gia tăng bất ổn của thị trường đối với triển vọng chính sách của Fed. Sau khi nhận được số liệu này, đồng USD tăng 0,1%, khiến kim loại quý đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm của Mỹ cũng tăng.

Tâm điểm của thị trường giờ đây chuyển sang chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, dự kiến được công bố vào ngày 13/12.