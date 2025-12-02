Giá vàng thế giới vừa giảm sâu, chuyên gia đưa ra dự báo mới

Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường khi giới đầu tư đang chờ loạt dữ liệu kinh tế quan trọng để dự báo hướng đi chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá vàng hiện giao ngay giảm 0,7% xuống còn 4.205,55 USD/ounce vào lúc chiều tối nay, theo giờ Việt Nam.

Theo Reuters, ông Carlo Alberto De Casa, chuyên gia phân tích tại tập đoàn tài chính Swissquote, nhận định đợt điều chỉnh hiện tại chủ yếu đến từ hoạt động hiện thực hóa lợi nhuận sau giai đoạn tăng nóng. “Chúng tôi đang thấy nhiều nhà đầu tư chốt lời sau khi giá bật tăng từ vùng 4.000 USD lên khoảng 4.250 USD chỉ trong vòng hai tuần gần đây”, ông De Casa cho biết.

Bên cạnh yếu tố chốt lời, thị trường vàng còn chịu sức ép từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, hiện duy trì quanh mức cao nhất trong vòng hai tuần. Trong bối cảnh tỷ lệ lợi suất thực gia tăng, vàng, tài sản không mang lại dòng tiền rở nên kém hấp dẫn hơn trong chiến lược phân bổ danh mục của dòng vốn toàn cầu.

Bên cạnh đó, các số liệu công bố đầu tuần cho thấy lĩnh vực sản xuất của Mỹ tiếp tục suy giảm, khi chỉ số sản xuất đã giảm tháng thứ 9 liên tiếp trong tháng 11. Điều này làm dấy lên lo ngại về triển vọng tăng trưởng, song chưa đủ để tạo cú hích mới cho vàng trong ngắn hạn.

Giới đầu tư hiện đang dõi theo báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP sẽ công bố vào thứ tư và chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi – thước đo lạm phát ưa thích của Fed dự kiến công bố vào thứ sáu tuần này. Các dữ liệu này được xem là cơ sở quan trọng để Fed đưa ra quyết định chính sách trong cuộc họp sắp tới.

Chủ tịch Fed Jerome Powell trong bài phát biểu tại Đại học Stanford đầu tuần đã không đề cập đến triển vọng kinh tế hay lãi suất, khiến thị trường tiếp tục duy trì trạng thái “chờ tín hiệu”. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đang định giá tới 87% khả năng Fed sẽ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 12. Đây là yếu tố được giới phân tích xem là hỗ trợ nền tảng cho giá vàng trong trung hạn, bởi lãi suất thấp thường khiến dòng tiền tìm đến các tài sản trú ẩn.

Bên cạnh đó, thị trường cũng theo dõi sát thông tin liên quan đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ bổ nhiệm Chủ tịch Fed mới. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett hiện được cho là ứng viên sáng giá. Ông Hassett được biết đến là người ủng hộ chính sách lãi suất thấp, yếu tố có thể tiếp tục củng cố triển vọng tăng giá của vàng nếu trở thành hiện thực.

Ông De Casa cho rằng, trong ngắn hạn, giá vàng nhiều khả năng sẽ dao động trong vùng 4.000 - 4.400 USD/ounce. “Nếu Fed thực sự cắt giảm lãi suất, thị trường sẽ có thêm dư địa để thiết lập các mức cao mới”, ông nhận định.

Cùng diễn biến với vàng, giá bạc cũng điều chỉnh sau khi lập mức cao kỷ lục trong phiên trước đó. Cụ thể, giá bạc giao ngay giảm 1,6%, xuống còn 57,01 USD/ounce, sau khi vừa thiết lập đỉnh lịch sử tại 58,83 USD/ounce.

Dù vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá bạc vẫn tăng tới 97%, trở thành kim loại có mức sinh lời nổi bật nhất nhóm kim loại quý. Đà tăng không chỉ đến từ vai trò trú ẩn an toàn mà còn được hỗ trợ bởi nhu cầu công nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và sản xuất linh kiện điện tử. Trong khi đó, giá bạch kim giảm 0,9%, xuống 1.642,56 USD/ounce.

Giới phân tích đánh giá, nhịp điều chỉnh của vàng hiện tại mang tính kỹ thuật hơn là dấu hiệu đảo chiều xu hướng. Trong bối cảnh lãi suất có khả năng bước vào chu kỳ giảm, rủi ro địa chính trị còn diễn biến phức tạp và áp lực lạm phát chưa hoàn toàn được kiểm soát, vàng tiếp tục được xem là kênh trú ẩn chiến lược trong trung và dài hạn.